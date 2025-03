A 45 éves magyar szakember az m4sport.hu-nak nyilatkozott azt követően, hogy nyilvánosságra hozták a megállapodást.

„Nehéz megmondani, mert ebben az évben a csapat különböző okok miatt az elvárások alatt teljesít – válaszolta Lőw arra a kérdésre, hogy mióta „van képben” az együttesnél. – Nyilván amikor Jürgen Klopp társaságában megérkeztünk a Red Bullhoz, akkor az volt az elsődleges célunk, hogy az edzőket segítsük és támogassuk. Másképp akartunk működni, mint más klubok, amelyeknél az edzőket az első sikertelenség után menesztik. Segítettük Marco Rosét is ebben az évben, de úgy láttuk, hogy ez már sajnos nem egy gyümölcsöző együttműködés, hiszen nem jöttek az eredmények, úgy döntött a klub és a szakember, hogy külön utakon folytatják.”

A nyárig megbízott tréner kifejtette: elsősorban azt várják tőle, hogy attraktív, agresszív, dinamikus futballt mutasson a csapat.

Kupaelődöntővel kezdünk szerdán, a továbbjutás a cél, de nem lesz egyszerű kétnapi közös munka után. Ezt követően pedig az a fő cél, hogy a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek valamelyikén végezzünk

– mondta, utalva a VfB Stuttgart elleni szerdai mérkőzésre.

Lőw elárulta, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban rengeteg mérkőzést láttak, elemezték ők is a helyzetet, keresték a hibák okát, illetve a megoldásokat. Most pedig annak az edzőnek a helyére ül le, akinek a megmentésén dolgozott.

„Borzasztóan furcsa. Szerettük volna elkerülni ezt a helyzetet, de tiszta a lelkiismeretünk. Mindent megtettünk, ezt Marco Rose is így látja, hálás azért, mert egy hosszabb ideig tartó sikertelen időszak ellenére is kitartottunk mellette. Most meg kellett próbálni frissítést és új lendületet adni a csapatnak” – fogalmazott Lőw Zsolt.

Olyan időszakban vagyok, amikor szakítottam az edzői munkával, és úgy döntöttem a családommal együtt, hogy egy másik irányba indulok. A labdarúgásnál maradtam, de felső vezetői szerepet kaptam a Red Bullnál. Nagyon élveztem a feladatot, passzolt hozzám és a jelenlegi életünkhöz is. Rengeteget utaztam, és sokat tanultam, hiszen volt rá lehetőségem. Most viszont előállt egy ilyen időszak. A lipcsei klub az egyik zászlóshajója a Red Bullnak, így fontos, hogy foglalkozzunk vele, és jó eredményeket érjen el

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy nyártól visszatér-e a vezetői pozícióba, a magyar szakember így válaszolt:

„A pályát és a stoplist valami elegánsabbra cserélem majd a bajnokság után.”

Ezzel együtt azt mondta, hogy nyitva hagyja a vezetőedzőség kérdését.

„Most úgy gondolom, hogy szeretnék majd visszatérni az előző munkámhoz, de ez persze még változhat az előttünk álló időszakban” – idézte Lőwöt az MTI.

„Lőw Zsoltban minden megvan ahhoz, hogy irányításával a csapat teljesítménye jelentősen feljavuljon: a megfelelő szemlélete mellett rengeteg tapasztalattal rendelkezik, valamint rendkívül sikeres munkát végzett európai topkluboknál. Most már a csapaton múlik, hogy Zsolt segítségével együtt fordítsuk meg a klub szerencséjét. Ezzel párhuzamosan azon dolgozunk, hogy a 2025–2026-os szezonra betöltsük az edzői posztot” – mondta a klub honlapján Marcel Schäfer sportigazgató.

A Bundesliga élvonalában legutóbb Dárdai Pál (Hertha BSC) dolgozott magyarként vezetőedzői poszton.

(Borítókép: Lőw Zsolt 2024. január 11-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)