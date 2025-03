Lionel Messi kipihente könnyebb sérülését, ami miatt a Brazília ellen 4–1-re megnyert világbajnoki selejtezőjét is ki kellett hagynia. Szombaton az Inter Miami bajnoki mérkőzésén az 55. percben állt be, két perccel később belőtte a győztes gólt a Philadelpia ellen. A zseninek ennyi idő is elég... A Philly szépítő gólja Gazdag Dániel műve volt.