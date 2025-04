Minden bizonnyal kevesen gondolhatták, hogy a Barcelona és az Atlético Madrid 4–4-re végződő első mérkőzését a spanyol Király-kupában még lehet tovább überelni, azonban ez mégis sikerült az ősi rivális Real Madridnak. Katalán továbbjutás esetén így a Szuperkupa-döntő után újabb trófeát érő el Clásicóra lehet kilátás, ha azonban a „matracosok” bizonyulnak jobbnak, akár revansot is vehetnek a márciusi Bajnokok Ligája kiesésért – a nemrég bíróság elé álló – Carlo Ancelotti vezette együttesen.

Finoman szólva is a vendégekről szólt az első játékrész, rögtön a második percben előnybe kerülhetett volna a Barcelona, azonban Lamine Yamal beadását José Giménez érte el az utolsó pillanatban, így Raphinha lábai helyett Jan Oblak kezei közt landolt a felpörgött labda. Nem sokkal később már César Azpilicueta belépője körül forgott a világ, Munuera Montero játékvezető eredetileg sárga lappal jutalmazta meg a spanyol védőt, amit végül VAR-ozás után sem változtatott meg, így megúszta a korai zuhanyzást 35 éves játékos.

A 27. percben végül kamatoztatta magát a majdnem 70 százalékos katalán labdabirtoklás,

Yamal adott egy elsőre hosszúnak tűnő passzt Ferrán Torresnek, a támadó azonban az utolsó pillanatban meg el tudta pöckölni a labdát a hazaiak kapusa mellett, ezzel megszerezve a vezetést nemcsak a mérkőzésen, hanem a párharcban is (0–1).

Egyébként nem finomkodtak Diego Simeone játékosai a találkozón, bár kaput eltaláló lövése nem volt, négy sárga lapot azért összeszedett a madridi csapat az első 45 percben.

A második félidőben mindkét gárda aktívan kezdett, először Alexander Sörloth előtt adódott egy nagy lehetőség, amit viszont a norvég a kapu jobb oldalába lőtt. A másik oldalon Raphinha kapott egy jó labdát Fermín Lopeztől a tizenhatoson belül, a brazil finom csellel helyet is tudott kreálni magának Marcos Llorentével szemben, azonban lapos lövését védeni tudta Oblak. A 69. percben ismét az Atlético támadója kapott egy szép passzt a pálya bal oldalán, ezúttal már nem is hibázott Wojciech Szczesny-vel szemben, ám a partjelző lest intett, így érvénytelen volt a gól.

Az utolsó tíz percre lecsendesedett a meccs, egyik csapat sem akart túl sokat kockáztatni, bár az idő a Barcelonának dolgozott. A hazaiak mindent megpróbáltak a gólszerzésért, egy utolsó perces szögletnél még a kapus is előre ment fejelni, azonban a gránátvöröskékek nem engedték ki a továbbjutást a kezeik közül, így az április 26-i fináléban a Barcelona 2014 után ismét a Real Madriddal mérkőzhet meg a kupagyőzelemért.

Spanyol Király-kupa, elődöntők

2. mérkőzés:

Atlético Madrid–Barcelona 0–1 (0–1)

Real Madrid–Real Sociedad 4–4 (1–1, 3–4, 3–4) összesítésben 5–4, és továbbjutott a Real Madrid

1. mérkőzés

FC Barcelona – Atlético Madrid: 4–4 (3–2)

Real Sociedad–Real Madrid 0–1 (0–1)