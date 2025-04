Sorozatban 30. az Újpest FC elleni tétmeccsén is veretlen maradt a Ferencvárosi TV labdarúgócsapata. A zöld-fehér együttes a négy nappal ezelőtti kupasikert követően a labdarúgó NB I 26. fordulójában 2–0-s győzelmet ért el.

Noha komolyabb erőkifejtésre sem késztették négy napja a Ferencvárost (3–1), a Magyar Kupa negyeddöntőjének első 25-30 percében mutatott játékból kiindulva próbáltak optimisták maradni az újpestiek. Nem volt eszelős fogadkozás, sorozatban 29 nyeretlenül megvívott derbi után aligha lett volna sok értelme, de a továbbra is Bartosz Grzelak vezetőedző által irányított – a naptári évben még nyeretlen – csapat igyekezett nem teljes szétesést mutatni a hátunk mögött hagyott szűk 96 órában.

A magyar labdarúgás legnagyobb múltú párharca a 301. jegyzőkönyvezett mérkőzéséhez, az NB I-ben pedig a 244. felvonásához érkezett. Hogy valódi rangadó-e még a párosítás, arról az FTC orra alá 2003 és 2012 között megannyi borsot tört Rajczi Péter fejtette ki a véleményét az Index Sportcast stúdiójában. A 2005–2006-os szezon gólkirálya szerint amíg a szurkolók kiemelt jelentőséget tulajdonítanak neki, tucatlégiósok jöhetnek-mehetnek mindkét oldalon, az öltözőkben is tudatosulni fog, ez a nap, a derbi napja más, mint a többi... Márpedig a kupameccs 17 ezres nézőszáma után ezúttal sem volt sok híja a telt háznak az Üllői úton.

Sokkoló tény: az FTC zsinórban a 30. veretlenül megvívott derbijére készülhetett, ami a párosítás 1905 óta tartó történelmének tíz százaléka! A lila-fehérek a már emlegetett, szerda esti első „harmad” mellett még egy apróságból igyekezhettek erőt meríteni: a két együttes legutóbbi bajnokiján, december elsején legalább a IX. kerületiek győzelmi szériáját sikerült megszakítaniuk Riccardo Piscitelliéknek.

Az olasz kapus ezúttal már ott volt az Újpest kezdőjében, amely összességében három helyen változott a kupaderbihez képest. A Banai Dávid, Davit Koburi és Damian Rasak került ki Grzelak kezdőjéből, amelyben így viszont összesen négy magyar játékos kapott helyet. Az FTC még erre is rákontrázott, öt hazai játékossal – e-mailben várjuk a helyes megfejtést, mikor volt kezdő ennyi magyar legutóbb egy derbin! –, Cebrails Makreckis és Eldar Civic eltiltás miatt nem volt bevethető ezúttal, míg harmadikként Saldanha szorult a kispadra Robbie Keane négy nappal korábbi együtteséből. Mindez egyúttal azt eredményezte, hogy Varga Barnabás, valamint több mint másfél hónap elteltével Adama Traoré is az első perctől lehetett pályán.

Csere a játékvezetői csapatban is történt, az előzetesen kijelölt, bemelegítés közben megsérült Csonka Bence helyett a videóbírónak kijelölt Berke Balázs öltözött be a kezdéshez.

Ahogyan négy napja, úgy ezúttal is a centerből rendre a bal oldalvonal irányába kimozgó Karamoko tűnt a vendégek legagilisebb játékosának. Gergényivel és Beridzével többször is jól váltottak a félterülettől balra, igaz, egy műesésbe torkolló meglóduláson kívül kevés veszélyt hordozott mindez magában. A Ferencváros eközben rendre a pálya közepén próbált építkezni, a Liverpoolt is megjárt Keita mélységi indításai, a magyar válogatottban két hete bemutatkozott Tóth Alex a tizenhatos előterében bemutatott cseleivel került hosszabb-rövidebb időre rivaldafénybe, az összességében nem túl eseménydús első 15 percben.

A 18. percben egy egyéni villanásnak köszönhetően gólra váltotta enyhe mezőnyfölényét a házigazda. Tóth jobb oldalról elvégzett szabadrúgása után röviden szabadított fel az újpesti védelem, Maiga pedig 20 méterről, kapásból a kapu bal oldalába bombázta a labdát (1–0). Az első gólszerzési kísérletét előnyre váltotta a zöld-fehér mezes alakulat.

A találat felszabadítóan hatott a ferencvárosiakra, ellenben az Újpest-játékosokból nehezen magyarázható hibákat hozott elő. Geiger könnyed oldalpassz helyett eladott labdájából például kis híja volt, hogy Traoré gólig ne gyalogoljon... A 28. percben komolyabb védelmi baki nem is kellett a IV. kerületiektől, hogy néhány pillanatig úgy tűnjön, megduplázta előnyét az FTC. Cissé ütempassza után Varga helyezett 9 méterről a jobb alsóba, csakhogy hosszas videózás után a VAR-szoba annulálta a találatot. A VAR-döntés hírét úgy fogadta a vendégtábor, mintha csak egyenlítettek volna kedvenceik. A modern futball varázsa, hogy a történtekből tényleg egy felbátorodó, mezőnyben ismét egyenrangúvá váló csapatként keveredett ki az Újpest.

Ám mielőtt igazán elhihették volna Beridzéék, hogy a kupameccs 2–0-s félidei eredményénél szorosabb állás mellett vonulhatnak az öltözőbe, jött Pesics, aki Tóth balról érkező beadása és Fiola hibája után közelről a kapuba helyezte a második – érvényes – Fradi-gólt (2–0).





A második félidő jelentős részében az volt az ember érzése, a IX. kerületiek részéről már most le lehetne fújni a találkozót. Keane tanítványai a kelleténél semmivel sem akartak többet kiadni magukból. Az Újpest próbálkozott ugyan zárkózni, de ez is inkább csak a mezőny béli kemény ütközések képében nyilvánult meg, komoly helyzettel nem társult. Főhetett a lelátón ülő Marco Rossi feje, szövetségi kapitányként azt végignézve, ahogyan Fiola és Varga aprítják egymást.

A 70. percben Beridze került helyzetbe a tizenhatos bal oldalától befelé húzva, lágy tekerése – centik híján – ugyancsak elkerülte Dibusz kapuját. Pedig ekkor még lehetett volna vissza annyi játékidő, hogy valódi izgalmakban legyen része a kilátogató, mintegy 19 ezer nézőnek.

Ha már a kapuk előtt elmaradt, a hazai ultrák gondoskodtak arról, hogy a második félidőben Piscitelli által védett mögött legyen egy kis tűzijáték...

A Ferencváros klubelnöke, Kubatov Gábor a kupameccs után úgy fogalmazott, csapata a bajnokin még jobb lesz. Sem a játék képe, sem a végeredmény szempontjából nem lett igaza – ám így is örülhet az Újpest elleni újabb sikernek.

Az FTC sorozatban a 30. tétmeccsét – és a 28. bajnoki találkozóját – is lehozta veretlenül a lilák ellen, ezzel tovább javította rekordját a fővárosi riválissal szemben.

Mivel a listavezető Puskás Akadémia döntetlent játszott odahaza az MTK Budapesttel (1–1), így a Ferencváros két pontra megközelítette a felcsúti együttest.

LABDARÚGÓ NB I, 26. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Újpest FC 2–0 (2–0)

FTC: Dibusz – Gartenmann, I. Cissé, Szalai G. – A. Traoré (Ramírez, 84.), Maiga, Keita (Abu Fani, 57.), Kaján – Tóth A. – Varga B. Pesics (Saldanha, 78.). Vezetőedző: Robbie Keane

ÚJPEST: Piscitelli – Bese (Mucsányi, 86.), Nunes, Duarte, Fiola, Gergényi – Beridze, Lacoux, Geiger (Rasak, 86.) – Brodic, Karamoko. Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Gól: Maiga (18.), Pesics (45.)

Korábban

Fehérvár FC–Zalaegerszegi TE FC 0–2 (0–1)

(0–1) Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1 (1–1)

szombaton játszották:

Kecskemét–Győr 1–1 (0–0)

(0–0) Paks–Nyíregyháza 2–0 (1–0)

(1–0) Debrecen–Diósgyőr 4–1 (1–1)

(Borítókép: Brodic Fran (k) és Ibrahim Cissé (j) 2025. április 6-án. Fotó: Purger Tamás / MTI)