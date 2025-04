Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke videóüzenetet tett fel Facebook-oldalára a Ferencváros Újpest elleni, vasárnapi, 2–0-ra megnyert bajnoki győzelmet követően. A Fidesz alelnöke találós kérdést tett fel követőinek, amivel az ősi riválisnak szúrt oda, a kommentelőknek viszont a stílusával akadtak gondjaik.

A múlt héten kétszer is összemérte erejét az Újpest és a Ferencváros. A hét közi találkozót 3–1-re, a vasárnapi összecsapást 2–0-ra nyerte a népligeti együttes. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke – ahogyan a Magyar Kupa-negyeddöntő után – most ismét videóüzenettel és egy rövid üzenettel is jelentkezett a lefújást követően, természetesen most sem finomkodott.

Előbb az eredményt közölte azzal a szöveggel, hogy „Apró tény: aki 2015 után született, még nem látott újpesti győzelmet ellenünk”.

Majd Reels-videót is közzétett, amelyhez azt írta: „Egy találós kérdés estére…”

Egy találós kérdés. Mi az, tíz éve keresik és harmincadjára sem találják meg? Hajrá, Fradi!

– utalt arra, hogy sorozatban harmincadik alkalommal nem kaptak ki a népligetiek az Újpest elleni meccsen.

Több száz komment érkezett posztja alá, a reagálók nem finomkodtak a sportvezetővel. Volt, aki azt írta, hogy „BL-továbbjutás”, vagy „reális és túltolt fizetés a magyar focistáknak”. Akadt olyan is, aki a magyar focistákat hiányolta a Fradiban, de volt olyan, aki azt jegyezte meg, hogy hiányzik a szerénység és az ellenfél iránti tisztelet az elnökből.

Labdarúgó NB I

30. forduló

Ferencvárosi TC–Újpest FC: 2–0 (2–0)

Fehérvár FC–Zalaegerszegi TE FC: 0–2 (0–1)

Puskás Akadémia–MTK Budapest: 1–1 (1–1)

szombaton játszották:

Kecskemét–Győr: 1–1 (0–0)

Paks–Nyíregyháza: 2–0 (1–0)

Debrecen–Diósgyőr: 4–1 (1–1)