Remekül indult a mostani szezon Balogh Botond számára, aki a Serie A-ba való feljutást követően az olasz élvonalban is a Parma alapembere maradt, az előző év végéig szinte mindig a kezdő sípszótól számított rá edzője. Az elmúlt kilenc fordulóban azonban mindössze kétszer nevezték a kezdőcsapatba a 7-szeres magyar válogatott játékost, aki márciusban a Törökország elleni két Nemzetek Ligája-találkozón nem kapott lehetőséget Marco Rossitól.

A Csakfoci információja szerint amennyiben nem áll be komolyabb változás Balogh jövőbeni státuszában, a nyáron akár a klubváltás lehetősége is felmerülhet. A lap úgy tudja, érdeklődőkből már jelenleg sincs hiány, a 22 éves játékost az 55-szörös skót bajnokcsapat, a Glasgow Rangers is figyelemmel követi, de Serie A- és Bundesliga-klubok radarján is feltűnt honfitársunk. Hozzátette, Balogh iránt Szaúd-Arábiából is van érdeklődés, ám a közel-keleti bajnokságba való igazolás nem opció számára.

A válogatott játékos esetleges klubváltását nehezítheti az is, hogy szerződése 2027 nyaráig szól a Parmánál, amely számára így átigazolási díjat kellene fizetnie az érdeklődőknek.

Balogh 2019 nyarán került az MTK Budapesttől a Parma utánpótlásába, valamivel több mint egy évvel később pedig már az első csapat kereténél vették számításba.