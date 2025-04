Sporttörténelmet írhat a Liverpool FC akadémiáján pallérozódó Farkas Erik, aki decemberi sérüléséből felépülve ismét ott van a korosztályos angol válogatott keretében. A csapat jövő héten egy franciaországi tornán vesz részt, a 15 esztendős magyar tehetség itt mutatkozhat be a „háromoroszlánosok” között.

Farkas Erik sporttörténelmi lehetőség előtt áll.

A Liverpool FC akadémiáján nevelkedő magyar tehetség már decemberben is meghívót kapott az angol U16-os labdarúgó-válogatottba, akkor azonban sérülés miatt nem mutatkozhatott be az együttesben. Ezúttal minden feltétel adott, hogy debütáljon is a franciaországi tornára utazó csapatban, felépülését követően ugyanis ismét ott van Greg Lincoln szövetségi edző keretében – értesült az Index.

A 15 éves középpályás márciusban tért vissza a pályára, és bár óvatosan adagolták neki a játékperceket, mostanra fizikális szempontból is utolérte magát. Minderről az angol szövetség szakemberei saját szemükkel győződhettek meg, az FA az elmúlt hetekben többször is megfigyelőt küldött a Liverpool U16-os együttesének mérkőzéseire és edzéseire külön miatta.

Mint korábban beszámoltunk róla, az ifjabbik Farkas testvért – fivére, Farkas Patrik a Blackburn Rovers profija, valamint U19-es magyar válogatott – kiemelt ígéretként tartják számon a szigetországban. Tehetségéről mi sem árulkodik jobban, mint hogy az elmúlt hónapokban az angol (FA) és a magyar szövetség (MLSZ) szakemberei is többször meglátogatták a St. Helensben élő fiatalt és családját, hogy megpróbálják megnyerni saját korosztályos válogatottjuknak.

A versenyfutás még most sem dőlt el: a pályafutását Szegeden kezdő tehetség a későbbiekben még dönthet úgy, hogy inkább a magyar színeket szeretné képviselni, ahogyan az például Dárdai Bencével is történt, aki a németeknél járta végig a korosztályos válogatottakat – lett a többi közt Európa-bajnok –, ám a felnőttek között Magyarország színeiben mutatkozott már be. Ilyen szempontból az MLSZ térfelén pattog mostantól a labda.

A középpályás nyáron kapott új, 2026 júniusáig szóló szerződést a Liverpoolnál. Idehaza a SZEOL-ban futballozott, majd amikor a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a vörösök játékosmegfigyelői kiszemelték.

A Kirkbyben működő akadémiára idősebb testvérével együtt csábították el. Farkas Patrik három évvel később, 2023 nyarán igazolt Blackburnbe, ahol már profi szerződést is kötöttek vele. A Roversnél az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő kerettel készülhet rendszeresen.

Franciaországban Portugáliával, Mexikóval és Japánnal szerepel majd közös csoportban az angol U16-os válogatott.