Gál Sándor tárt karokkal várt bennünket Pilisvörösváron, a Fodor Művek Kft. telephelyén, amely egy lovasklub szomszédságában található, így akár kalandosnak is nevezhetjük az odajutásunkat. A vállalkozás több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a műanyag-termékgyártás területén, és megkerülhetetlen ipari szereplője a gombfocigyártásnak.

A Fodor Művek (és annak elődje) évtizedek óta az egyik legfontosabb előállítója a játéknak, de fénykorában a műhely 15-20 terméket gyártott. Napjainkban ez a szám már jóval kevesebb, nem is feltétlenül korlátozódik játékra – legnagyobb bevételüket egy építőiparban gyakran használatos termék jelenti –, és a műanyag bábuk előállítása is kisebb volumenben zajlik, mint néhány évtizeddel korábban. Ahogyan arra felhívták a figyelmünket, ellentétben a fénykorszakkal, csak és kizárólag gombfocigyártásból ma már senki nem tudna megélni Magyarországon.

De van még egy-két sziget, amely így is fordít energiát a gombfocira. Köztük van a Pest megyei település is, ahogyan Gál Sándor fogalmazott: „a Fodor-gombra mindig volt és lesz kereslet”. A műhelyt a vállalkozás névadója, Fodor Ervin vezette sokáig, tőle vette át a boltot Gál, ők ketten harminc évig dolgoztak együtt.

Volt idő, amikor alig bírták tartani a lépést a kereslettel

Miután beléptünk a vörösvári műhelybe, megtudtuk, hogy a cég és a gombfoci kapcsolata az 1980-as évek végéig nyúlik vissza. Akkoriban az egyik nagy játéknagykereskedő jelezte, hogy a Budaörsön készülő Molnár-féle kistestű gombfociból mindig hiány van, még többet kellene előállítani belőle.

Ezen a ponton lépett be a gyártók közé a Fodor Művek, amely kezdetben a most már retrónak számító gombfocibábukat kezdte el ontani magából, ezeket aztán zsákszámra hordták a ma már szintén retró kategóriába tartozó trafikokba.

Szükség is volt a termelés felpörgetésére, ugyanis az iskolásfiúk úgy vitték a gombfocicsapatokat, mint a cukrot, a gyártók nem győzték feltölteni a készleteket.

Eleinte hagyományos bábukat adtunk ki a kezeink közül, azoknál a kerek ház tetejére jött a gyűrű, ami lefogta a fekete-fehér fotót. Higyék el, a kereskedők nem tudták kielégíteni a keresletet, pedig több gyártótól is rendeltek be készleteket. Egy gyűjtődobozban 40 csapat volt vegyesen, mi havonta 30-40 gyűjtőcsapatot gyártottunk azokban az időkben. Aztán szóltak, hogy a gyűrűk gyakran kihullanak játék közben, ami zavarja a vevőket, hiszen így a gyűrű által lefogott képek is elveszhettek. A retró bábuktól elütő nagyobb kerek formát egy boltban vettem észre, amit beajánlottam a Fodor úrnak. Egyből ráharapott az ötletre, csináltattunk gyorsan egy új formaöntőszerszámot, és a '90-es évek elején, közepén elindult a testesebb bábuk gyártása, amelyekre már ráfértek a nagyobb, színesebb fényképek, ami jobban megfelelt a kor igényeinek is

– mesélte lapunknak Gál Sándor.

Vendéglátónk felidézte, a hőskorszakban még nem volt internet, a játékosokról csak a nyomtatott újságokban lehetett látni fotókat, a portréképeiket konkrétan az újságárusoknál kapható lapokból kellett lefotóztatni profi fotográfusokkal. Utána pedig jöhetett a stancolás.

A rendszerváltás környékén a gombfocizók részéről már igény mutatkozott a színesebb, nagyobb felbontású képekre a futballistákról, így mindenki áttért a nagyobb gombok előállítására.

A kulcsszó: formaöntőszerszám

Most pedig ismerkedjünk meg a gyártási munkafolyamattal! A termék műanyag-feldolgozással készül, amihez szükség van egy fröccsöntő gépre, és egy speciális formaöntőszerszámra. A gépbe bekerül a műanyag – akár elsődlegesen vagy éppen újrahasznosított dara, plusz a színezék –, ami hőkezelést kap, majd a masina hidraulikus nyomással belepréseli az anyagot a kiválasztott formába. Az elkészült bábukat aztán oldalra kidobja a gép.

Az egyik alkalmazott feladata, hogy levagdalja a felesleget, közben ügyel arra, hogy egyetlen bábun se maradjon sorja.

Minden csapat más-más színösszeállításban játszik a valóságban, a gombfoci figurákat színezőszemcsék bevonásával festik olyan színűre, amilyenre akarják (vagyis például a Real Madrid játékosait megidéző bábuk fehérek vagy lilák lesznek, a Fradi esetében a zöld színezőszemcsék kerülnek elő, és így tovább).

A gyártás közben alig keletkezik műanyag hulladék, tekintve, hogy a fölösleget is mindig vissza tudjuk forgatni a rendszerbe. Manapság egy ilyen formaöntőszerszám két és félmillió forintba kerülne körülbelül, régen 500-600 ezer forintból meg lehetett oldani a beszerzését. Azok persze más idők voltak. A szerszámkészítés külön szakma. A mi régebbi szerszámunk úgy készült, hogy a fiúk kimentek a méhtelepre, vettek vasdarabot, abból ők az egészet megcsinálták, gyalulták, fúrták, volt ott minden. Ma már megveszik a kész szerszámlapokat, és csak a fazont teszik bele

– adott betekintést a műanyaggyártás rejtelmeibe Magyarország egyik utolsó gombfocimohikánja.

Hozzátette, a játékosokról készült színes fényképek is a műhelyükben kerülnek rá a bábukra.

A kapukat és a labdákat is ők gyártják a saját szettjeikhez, azokat másik formaöntőszerszámmal állítják elő. A magyar piacon ők az egyetlenek, akik összeszerelhető kapukat készítenek.

Ezrével kerülnek ki a piacra a híres Fodor-gombok

Kérdésünkre Gál Sándor elárulta, hogy egy nap alatt csaknem 5000 műanyag bábut (vagy ahogy ők hívják szakmán belül, „bélyeget”) tudnak legyártani, ezért számítanak piacvezetőnek ebben a szegmensben, más nem tudja felvenni velük ezt a termelési tempót. „A Fodor-gomb bizony névnek számít a szakmában és a játékosok körében” – tette hozzá halkan a műhelyvezető egy mosoly kíséretébe.

A tavalyi évük kiemelkedő volt, 6-7000 gombfocicsapatot gyártottak, idén márciusban pedig már a második nagy rendelésüket kapták az ismert játékbolt hálózattól, a REGIO-tól, amely országos lefedettséggel bír, pluszban mozgó üzletei is vannak (náluk már 1500 forintért is lehet venni készletet). Egy időben a Tesco is sok gombfocicsapatot rendelt magának, alig győzték a termelést és a szállítást, aztán más került a regionális vezető székébe, a csapatok helyére pedig más került a polcrokra, így háttérbe szorult ez a szál.

„Családi eseménnyé válhat a gombfocizás”

Megkerestük a REGIO-t, kíváncsiak voltunk, nekik milyen tapasztalataik vannak a termék árusításával összefüggésben. Az alábbi kérdésekkel fordultunk a cég sajtóosztályához:

Havi és éves bontásban hány gombfocicsapatot adnak el a REGIO üzleteiben országszerte?

Mely megyékben van a legnagyobb kereslet a gombfocicsapatok iránt?

Melyek a legnépszerűbb gombfocicsapatok, melyek a legkelendőbb szettek?

A korosztályokat tekintve kik tartoznak a törzsvásárlói réteghez?

Az összforgalom hány százalékát teszik a gombfocicsapatok értékesítéséből származó bevételek?

Más gombfocigyártóknak is adnak le rendelést, vagy csak a Fodor Művekkel dolgoznak együtt?

Árképzés tekintetében várható-e változás a jövőben az üzleteikben?

Havi pár száz darabot adunk el a gombfocicsapatokból, országos szinten nem tapasztalunk kiugrást, a termék egyformán fogy minden áruházunkban. A külföldi csapatok közül a Barcelona, a Real Madrid, Internazionale és az AC Milan a legnépszerűbb, ami a válogatottakat illeti, a német, a brazil és a portugál a legkelendőbb. A magyar csapatokat nézve a Fradi és az Újpest iránt van a legnagyobb kereslet. A toplista aszerint módosulhat, hogy visszaesik vagy emelkedik éppen a csapatok teljesítménye. Retró játék lévén inkább a felnőtt, idősebb korosztály kedveli a gombfocit, de ahol a gyereket, unokát »megfertőzik«, ott ők is szívesen játszanak vele, és igazi családi eseménnyé válhat a gombfocizás

– válaszolta kérdéseinkre Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.

A gyártók megfigyelése szerint az emberek akkor veszik a gombfocit, ha a boltban a szemük elé kerül, a neten kevesen rendelnek belőle, a gyűjtőket leszámítva. A témában jártas iparosok elmondása alapján a gombfocikészletek iránti kereslet erősen hullámzó, ha történik valami nagy siker, akkor beindulnak a vásárlók. Példaként a 2016-os Európa-bajnokságra történő kijutást említették, azt követően látványosan több gombfocit vettek az emberek, mint előtte. Tehát a manufaktúrák a nemzeti érzelmek mellett gazdasági okokból is szorítanak azért, hogy Marco Rossi legénysége kijusson a következő vb-re, mert az bizony kifejezetten jót tenne az üzletüknek.

Kínát és a sztárcsapatokat sem hozza lázba a gombfocibiznisz

Kína részesedése a globális műanyagtermelésből évről évre emelkedik, de az ázsiai nagyhatalom a gombfocival nem foglalkozik. Egyrészt mert esetükben nagyon kicsi piacról beszélünk, de ami ennél is fontosabb, hogy a Távol-Keleten egyáltalán nem ismerik a játékot, ezért nem is törődnek vele, válaszolta Gál Sándor egy másik kérdésünkre.

Az is szóba jött, kerültek-e bármilyen bonyodalomba a forgalmazás kezdete óta. A válasz egy határozott igen volt, majd megosztottak velünk egy érdekes anekdotát:

Elvileg minden csapattól engedélyt kellene kérni, mielőtt forgalomba kerülnek a játékosokat megszemélyesítő bábuk, bármiféle jogsértést megelőzendő. Mi azonban más szemszögből közelítettük meg ezt a témát, úgy vagyunk vele, hogy a gombfocival ingyen reklámot biztosítunk a kluboknak és a labdarúgásnak. Egyszer az egyik konkurens felnyomott minket a fényképek jogtalan felhasználására hivatkozva, ki is szállt a fogyasztóvédelem az egyik olyan nagykereskedéshez, amely a mi termékünket forgalmazta, majd elvitték tőle az összes csapatot, mondván, hogy jogtalanul forgalmazzák azokat. Hónapokig nagy csend volt az ügyben, aztán a nagykereskedő visszakapta a csapatokat. A külföldi klubokat, köztük a Real Madridot és a Barcelonát egyáltalán nem érdekelte a gombfocibiznisz, a magyar klubok közül pedig egy reklamált emiatt, de nem mondták meg, melyik volt az. A nagykereskedőt végül 23 000 forintra büntették meg, amit röhögve fizettek ki. Utána viszont elterjedt rólunk, hogy be kellett zárnunk, de mint látható, ez nem igaz.

A Fodor Művek alapvetően kétféle csomagot gyárt, amikor a gombfociról van szó: az egyik szettben két csapat található, egy játékszabállyal és két kapuval. A másik kiszerelésben egy csapat található, egy kapuval, rövidített játékszabállyal. Az utóbbi szett bliszteres csomagolásban kapható, amelyen a teljes csapat jól látható.

És ott van még az úgynevezett gombfocicsomag, amely egy csapat játékosait tartalmazza, valamint a játékosok fotóit öntapadós matricákon. Ezt már nem gyártják, csak egyéni rendelésre, tehát az ehhez szükséges formaöntőszerszámot még nem dobták ki, ott őrzik a műhelyben.

Ezt a csomagot egyébként a gyermekek nagyon szerették régen, hiszen örültek, hogy saját maguk matricázhatják fel a bábukat.

Az unokák útmutatása szerint rakják össze a csapatokat

Gál Sándorék összesen 24 gombfocicsapatot gyártanak, szerinte a nagy pályán elért eredmények is befolyásoljak, éppen mely csapatokat viszik jobban, a Manchester City népszerűsége azt követően ugrott meg, hogy a sorozatban szállított angol bajnoki címek mellett Josep Guardiola csapata a Bajnokok Ligáját is meg tudta nyerni 2023-ban. No és persze ott vannak azok a nagy csapatok és külföldi válogatottak, amelyeknek sokan szurkolnak idehaza, ha éppen nem a magyarokkal játszanak (Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Bayern München, Liverpool, Manchester United stb.).

A gombfocigyártás azért sem egyszerű szakma, mert folyamatosan le kell követni az átigazolásokat, a klubok ugyebár télen és nyáron is megerősíthetik a keretüket, a változások a gombfociszettek esetében sem maradhatnak el, mert sokan a friss kezdőcsapatokkal akarnak játszani az asztalon.

Gál Sándor bevallotta, nem töri magát, hogy folyamatosan képben legyen a legfrissebb játékostranzakciókkal, de emiatt nincsenek álmatlan éjszakái, ugyanis mind az öt unokája futballozik, ők pedig rendszeresen jelentik a nagypapájuknak, hogy ki hova igazolt át, ennek megfelelően rakja össze a csapatokat.

A játékosokról készült fotókat pedig a veje gyártja a bábukhoz, szinte az egész család bevonódik a vállalkozás életébe.

Gálék a nemzetközi forgalmazással is bepróbálkoztak, miután rájöttek, hogy a labdarúgásra specializálódott szuvenír boltokból hiányoznak a gombfocis relikviák. Mostanáig azonban nem koronázta siker a törekvéseiket.

Ami a játékteret illeti, kihajtható lábakkal is tudnak készíteni gombfociasztalt, illetve van a hagyományos verzió, aminek nincsenek lábai, és fel lehet tenni az asztalra (a cikk írója is egy ilyet őriz otthon). Szabvány nincs a gombfociasztalok tekintetében, de a nagyobb méretű gombfocicsapatoknak értelemszerűen nagyobb pályára van szükségük, hogy a játékosok normálisan elférjenek egymás mellett. A szektorlabdások kemény lakkozott felületen játszanak.

A keresztény játékosokból álló gombfocicsapat nem városi legenda, tényleg van ilyen

Amikor már azt hittük, véget ért a műhelylátogatás, Gál Sándor előhúzta az aduászt, amely nagy kacajokat váltott ki belőlünk. A Fodor Művek vezetője felfedte, hogy egyedi megrendeléseket is teljesítenek, egy ízben például valaki azt kérte tőlük, hogy kizárólag keresztény vallású játékosokból állítsanak neki össze egy csapatot. Egy másik magánszemély a gyümölcs és zöldség nevűekből készíttetett magának gombfocicsapatot.

Az iskoláktól is szoktak megrendeléseket kapni, ilyenkor az adott osztályba járó diákokról készült fotók vándorolnak rá a bábukra. Céges rendezvényekre is gyártottak már egyedi csapatot, illetve a karácsonyi ajándékban gondolkozóknak is gyártottak, de nagy divat, amikor régi klubok öreg játékosai találkoznak, és valakinek eszébe jut ilyen formába megörökíteni fiatalságuk egy fontos részét. Ezt alátámasztandó vendéglátónk rég megszűnt klubok címereit mutatja, amelyek egyedi játékosokra kerültek. De működik az ötlet aktív fiataloknál is, amikor az egyik magyar utánpótláscsapatban játszó gyerekek arcképei köszöntek vissza a bábukról.

„Rajtunk kívül 2-3 gyártó van még Magyarországon. Régen 6-7 gyártó is megélt a piacról. Van olyan gyártó, amely már nem aktív, az egyik műhely, amely két színből rakta össze a játékosok testét, felajánlotta számunkra az ehhez szükséges formaöntőszerszámot, végül más csapott le rá” – mondta el nekünk Gál Sándor, aki búcsúzóul telepakolta a céges autót gombfocicsapatokkal, amiket aztán szétosztottunk a kollégáink között.

Ezzel a végére értünk a sorozat harmadik részének, de vannak még ötletek a tarsolyunkban, elképzelhető, hogy a jövőben is közlünk még olyan írásokat, amelyek a gombfocira fókuszálnak.

A sorozat korábbi részei:

