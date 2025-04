A Bild nemrég arról írt, hogy a birtokába jutott információ szerint a klub nem kívánja meghosszabbítani a magyar játékos 2026 nyarán lejáró szerződését.

Még egy évig szól a szerződésem, amit mindenképpen szeretnék kitölteni. Hogy mi lesz, vagy hogy megy utána a történet? Azt majd a nyáron megbeszéljük. A klub velünk még nem beszélt, de ilyenkor nem is szokott, és felesleges is. Az idény nagyon fontos pillanatában vagyunk, mindenki arra koncentrál, hogy elérjük a célunkat, s majd az évad végén lesz idő erről beszélni

– nyilatkozta Gulácsi Péter a Nemzeti Sportnak.

Hozzátette, jól érzi magát a városban, ahogyan a családja is. Arról is beszélt, hogy a nyáron már harmincöt éves lesz, amivel toronymagasan a legidősebb a csapatban, így nem meglepő, hogy előbb-utóbb kapusposzton is megpróbál majd fiatalítani a Leipzig.

„Hogy ez hogyan történik, arról rengeteg forgatókönyv van, de elsőre nem tudom megerősíteni a leírtakat, mivel a klubbal erről még nem beszéltünk. (...) Minden rendben van, velünk még nem beszéltek, az idény végén fogunk majd beszélni erről” – jelentette ki a magyar válogatott kapus, aki megjegyezte, hogy a jelenlegi idény végeredményétől, így az esetleges BL-indulástól is függ, hogy hogyan tervezik meg a következő évadot a klubnál.

