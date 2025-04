Alaposan rájár a rúd André Onanára, igaz, a Manchester United kapusa sokat is tett azért, hogy így legyen. A csapat szenved, a Premier League-ben szégyenszemre csak a 13. helyen áll, az FA-kupából és a Ligakupából már rég kiesett, igaz, az Európa-ligában még talpon van, a nyolcaddöntő első mérkőzésén 2–2-t játszott a Lyon otthonában. Csakhogy sokkal jobban is sikerülhetett volna a franciaországi vendégjáték, amiben hathatós szerepet játszott a 29 éves kameruni kapus, aki két hatalmas potyagólt is kapott.

Ez persze bármelyik kapussal előfordulhat, csakhogy Onana rengeteg olyan hibát követ el, amelyből az ellenfél gólt szerez, és mindezt azzal tetézte, hogy a Lyon elleni találkozó előtt kijelentette, a Manchester United sokkal jobb csapat ellenfelénél. A válasz nem maradt el, Nemanja Matics, a Lyon középpályása, a United egykori játékosa úgy reagált, hogy Onana a manchesteriek történetének legrosszabb kapusa statisztikailag, és át kéne gondolnia, miket mond, és erre jött ráadásként a két potyagól. Paul Scholes, a klub legendás középpályása utóbb csak annyit fűzött hozzá, hogy bárcsak befogta volna a száját.

André Onana kikerült a Manchester United keretéből

Rúben Amorim, a Manchester United menedzsere is érzékelte, hogy fogy a levegő a kapus körül, ezért úgy döntött, kihagyja a keretből a Newcastle United elleni vasárnapi bajnokin, hogy kicsit távolabb kerüljön a kritikáktól, és pihenhessen. Az angol lapok szerint a döntés végleges, a Lyon elleni csütörtöki visszavágón visszatérhet a kapuba.

A United 2023-ban 47 millió fontért szerződtette Onanát az Internazionalétól, és azóta rengeteg kritikát kapott a hibái miatt. A BBC szerint az előző idény kezdete óta nyolc olyan hibát követett el, amiből gólt szerzett az ellenfél, ez pedig a legrosszabb teljesítmény a Premier League kapusai között. Egy másik statisztika szerint minden 63 percben gólt kap a bajnokságban, ami a Manchester United történetében a legrosszabbnak számít, ha azokat a kapusokat nézzük, akik legalább tíz PL-mérkőzésen pályára léptek. Ezzel szemben a mérkőzésenkénti 3,4 védése a legjobbnak számít.

A Newcastle ellen a török Altay Bayindir helyettesítheti, akinek eddig csupán hat tétmérkőzés jutott az idényben, és ez lesz az első bajnokija.