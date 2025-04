Csütörtökön nagy kő gördült le a liverpooli szívekről: Mohamed Szalah, a már szinte biztos Premier League-bajnok egyiptomi talizmánja további két évre aláírt a Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó klubhoz. De vajon miért váltott lépést a lassan 32 éves sztár, akit már mindenki Szaúd-Arábiában látott, potom félmilliárd fontos júdáspénz fejében?

Amikor Mohamed Szalah tavaly novemberben azt nyilatkozta, hogy „inkább kint vagyok, mint bent”, kitört a pánik a Mersey partján. Akkoriban parádézott a Liverpool, Szalah élete formájában futballozott, és a klub szurkolói tragédiaként élték volna meg a 32 éves, Aranylabda-favorit távozását.

Merthogy 2025. június 30-án lejárt volna a nyolcadik éve a klubot szolgáló egyiptomi szélső szerződése, ezt természetesen Szaúd-Arábiában is megszimatolták, és a hírek szerint félmillió fontos (236 milliárd forintos) szerződéssel csábították a játékost.

Csak hogy kontextusba tudjuk helyezni ezt az őrült összeget, ennyi pénzből négy Puskás Arénát lehetett volna felépíteni…

Miközben Szalah azt mondta, nagyobb a valószínűsége a távozásának, mint annak, hogy marad, a színfalak mögött bősz tárgyalások folytak a játékos ügynöke, Ramy Abbas Issa és Richard Hughes, a ’Pool sportigazgatója között. És ne feledjük, az erősen kétértelmű nyilatkozatok ellenére Szalah imádja Liverpoolt, valójában sohasem akart elmenni, már csak azért sem, mert felesége, Magi és a két lány, Makka és Kayan is szereti a várost.

Így aztán nyugodtan interpretálhatjuk finom nyomásgyakorlásként is a fenyegetőzést a Szaúd-Arábiába távozással. Még úgy is, hogy Rijádban homecomingként, hazatérésként harangozták be minden idők legnagyszerűbb arab futballistájának megvásárlását – írja a BBC.

Szalah azonban maradt, mert dolga van még Liverpoolban.

Először is még egyszer meg akarja nyerni a Bajnokok Ligáját, ami egyszer, 2019-ben már sikerült. Másodszor meg akarja szerezni az Aranylabdát, amire Rijádban értelemszerűen nem lenne esélye. És összességében úgy érzi, hogy még legalább három jó év van benne, azt meg nem akarja a sivatagban elpazarolni.

Persze a pénz sem mellékes, és az új liverpooli szerződés heti 400 000 fontos fizetéssel kecsegteti a város kedvencét. Ami testvérek között is 189 millió forint.

Nem havonta, hetente.