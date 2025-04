„Néhány játékosunk nem volt megfelelően felpörögve. Tudtuk, hogy Raúl Stefannak a nagyapja halála miatt lelki vívódásai vannak, de azt gondoltuk, ezt már a héten lerendezte. Ennek ellenére a meccsen azt láttam, hogy a többieket is húzza lefelé ezzel a negatív hozzáállással, ezért gyorsan kellett cselekedni, még ha ők ezt nehezen is értik meg” – nyilatkozta Révész, vette észre a csakfoci.hu.

„Korábban is kerültünk kétgólos hátrányba, de akkor éreztem a csapaton az erőt, most viszont nem, öten-hatan a tudásuk alatt játszottak. A szünetben ezért is váltottunk szerkezetet, ez segített, és külön öröm, hogy a mérkőzés végén jött a győztes gól. A nyolcadik összecsapásunkat nyertük meg zsinórban, erre korábban még nem volt példa itt, lehet, ez is pluszterhet rakott a játékosokra” – tette hozzá Révész.

A listavezető Kisvárda előnye hét pont a Merkantil Bank Ligában az őt üldöző Kazincbarcika előtt. A második feljutó helyért óriási a harc, hiszen a harmadik Vasasnak és a negyedik Kozármislenynek egyaránt 42 pontja van, fűzte hozzá az m4sport.hu.