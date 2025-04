Korábban Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Thierry Henry és Carlos Tévez is letette már a névjegyét a patinás utánpótláskupán, a Montaigu-tornán, melynek második fordulójában elérkezett a december óta emlegetett pillanat, Farkas Erik bemutatkozott az angol korosztályos válogatottban. A Liverpool 15 esztendős akadémistája kezdőként lépett pályára a Mexikó elleni – a szigetországiak szempontjából nem túl jól alakult – csoportmérkőzésen (0–3).

Érdekesség, hogy a pályafutását idehaza a szegedi SZEOL-ban kezdő labdarúgó az angol csapat keretének legfiatalabb tagja, ráadásul az egyedüli játékos, aki a Mersey-parti klubból behívót kapott a tornára.

A magyar futballnak nem kell még lemondania róla

Mint korábban beszámoltunk róla, az ifjabbik Farkas testvért – fivére, Farkas Patrik a Blackburn Rovers profija, valamint U19-es magyar válogatott – kiemelt ígéretként tartják számon a szigetországban. Tehetségéről mi sem árulkodik jobban, mint hogy az elmúlt hónapokban az angol (FA) és a magyar szövetség (MLSZ) szakemberei is többször meglátogatták a St. Helensben élő fiatalt és családját, hogy megpróbálják megnyerni saját korosztályos válogatottjuknak.

A versenyfutás még most sem dőlt el: az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályai alapján a későbbiekben még dönthet úgy, hogy inkább a magyar színeket szeretné képviselni, ha igazolja a tehetségéhez fűzött reményeket. Ékes példa erre mindaz, ami Dárdai Bencével is történt, aki a németeknél járta végig a korosztályos válogatottakat – lett például Európa-bajnok –, ám a felnőttek között Magyarország színeiben mutatkozott már be.

A középpályás nyáron kapott új, 2026 júniusáig szóló szerződést a Liverpoolnál. Amikor a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött, a vörösök játékosmegfigyelői kiszemelték. A Kirkbyben működő akadémiára idősebb testvérével együtt csábították el. Farkas Patrik három évvel később, 2023 nyarán igazolt Blackburnbe, ahol már profi szerződést is kötöttek vele. A Roversnél az angol másodosztályban, azaz a Championshipben szereplő kerettel készülhet rendszeresen.

A futballimádó családnál másfél évvel ezelőtt járt vendégségben az Index, riportunk arról, milyen a Liverpool akadémistájának élete, itt olvasható!

Az angol válogatott két kört követően egy győzelemmel és egy vereséggel, 3–5-ös gólkülönbséggel a csoport harmadik helyén áll. Szombaton Portugália U16-os együttese ellen lép majd pályára Greg Lincoln együttese.

A kvartettekből a csoportgyőztes jut be a jövő heti fináléba.