Lassan egy éve nem edzősködik Jürgen Klopp, a Mainz, a Borussia Dortmund, végül a Liverpool legendás labdarúgóedzője. Igaz, hogy a Red Bull-birodalomban a „Head of Global Football” pozíciót tölti be idén január 1. óta, vagyis nemzetközi sportigazgató, de a hírek szerint ez nem elégíti ki, unatkozik, és visszatérne a kispadra. Konkrétan a Real Madridéra, ahol meg vannak számlálva Carlo Ancelotti napjai, de a brazil válogatott is szóba került.