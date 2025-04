A légy sem pisszent, ahogy beléptünk a belvárosi gangos ház negyedik emeletén található lakásba. Nem is lakás ez, hanem egy stúdió, és az azt kiszolgáló irodahelyiség kombinációja. A csend is érthető: még ég az adáslámpa, forog a Vegas.hu vadonatúj kezdeményezése, a hetente jelentkező ¿Qué Pasa? (avagy magyarul: Mizu? Mi a helyzet?) legújabb adása. A spanyol labdarúgás történéseire fókuszáló műsorral egyszerre próbálnak piaci űrt betölteni, másfelől közelebb hozni a LA LIGA eseményeit és rejtelmeit a szurkolókhoz. A kémiára nem lehet panasz. A forgatás csak néhány pillanattal korábban állt le, a csapattagok, Nagy Viktor műsorvezető, és a két szakértő, a szerkesztésért is felelős Bíró Dávid, valamint Koppányi Gergely énekelve fogadnak: „péntek, az én napom...”

„Az angol élvonallal, a Premier League-gel rengetegen foglalkoznak, de ha megnézzük a különböző kimutatásokat, idehaza még mindig a Barcelona és a Real Madrid szurkolói vannak talán a legtöbben. Népszerűségben a Liverpool tudja felvenni velük a versenyt, és a Manchester United az, amely negyedikként még a tophoz tartozik. Ez az egyik ok – kezdte a stúdióban a gyors helycserét követően Bíró, miért épp a spanyol bajnokságot helyezték a fókuszba. – Másfelől ez a szerelmünk, Gerinek is, nekem is. Évek óta ezt a bajnokságot követjük a legjobban, ezt szeretjük a leginkább.”

Bíró a korábbi években már több, a YouTube-ra gyártott futballról szóló háttérműsor készítésében szerepet vállalt. Úgy látja, az elmúlt években jelentősen nőtt az ilyen tartalmak iránti kereslet, miközben a nemzetközi trendekhez képest Magyarországon még mindig erősen kezdetleges a piac. A kérdésre, hogy mivel tudnak többet adni a nézőknek, mintha egy klasszikus, sporttelevíziós műsort gyártanának, határozott válasza van. Mindehhez pedig kapóra jött, hogy márciustól a Vegas.hu lett a spanyol élvonal hivatalos magyarországi partnere.

„Ez nem egy vagylagos verseny, a kérdés sosem az, hogy a néző ezt vagy azt a műsort nézi. Sokkal inkább ezt és azt is. Szerintem mind a kettőnek megvan a maga helye. Kell a televíziós stúdióban a mérkőzések köré építeni felvezetéseket, félidei elemzéseket és meccs végi beszélgetéseket, csak egészen más a hangulata annak, mint egy ilyen, YouTube-ra gyártott, alapból lazább, kötetlenebb stílusban felvett műsornak. Egyébként nagyon sokszor ezek a műsorok több embert érnek el, mint amikor két középcsapat mérkőzését adja a televízió. Ez sem feltétlenül arról szól, hogy egyik jobb vagy rosszabb, mint inkább a műsorfogyasztási szokások átalakulása köszön vissza: már nem a klasszikus háttértévézés, hanem inkább backside podcasthallgatás vagy -nézés van. Sokaknak már nincs is feltétlen televízió-előfizetése, hanem a különböző online platformokon fogyasztanak tartalmakat, streaming szolgáltatókat használnak.”

A ¿Qué Pasa? formátumának sajátossága, hogy egyszerre lehet laza, mégis mélyen szakmai, hiszen a klasszikus televíziózás kötöttségei, másodpercre kiszámolt műsor- és reklámidő nem sújtja. Van idő és tér bőségesen kifejteni a témákat, nézőpontokat. Ezáltal mélyebb árnyalatait bemutatva a játéknak és a futball világának.

„Ahhoz, hogy egy jó műsort tudj készíteni, kell néhány alapdolog. Például egy rutinos műsorvezető. Elfogultság nélkül mondhatom, hogy ilyen nálunk Viktor, aki alapvetően megteremti a műsor hangulatát. Nem magát tolja a rivaldafénybe, hanem a beszélgetőpartnereket igyekszik minél inkább fölemelni. A másik rész pedig a kémia a szakmázó partnerek között, illetve az ő kémiájuk a műsorvezetővel. Ez a mi esetünkben úgy érzem, jól működik.”

Bíró mintegy önmagának teszi fel a kérdést, mekkora meló van egy-egy adás mögött, mennyi és milyen szintű felkészülést tesznek bele.

„Itt nincs leállás, nincs megállás: folyamatosan követni kell a mérkőzéseket. Egy-egy héten, amikor nincs Bajnokok Ligája, 10-12 összecsapást nézünk meg. Amikor van BL is, 15-18, ami felmehet 20 meccsre is. Sokszor van úgy, hogy egyszerre két-három mérkőzést figyelek párhuzamosan, mert nyilván nem csak a spanyolt bajnokságot követi az ember. A játék élvezeti része ilyenkor elveszik, innentől ez már munka. Jegyzetelsz, odafigyelsz. A meccsdömping sokszor késő estig tart, ami után még felírod a gondolataidat, amit szeretnél elmondani a következő adásban. Ez nem mindig szórakoztató, de mikor már az adásban vagy és beszélsz, akkor nagyon azzá tud válni.”

A műsor készítői kimondott célként tekintenek arra, hogy a sportról szóló közbeszéd színvonalán emelni próbáljanak.

Egy topligás stáb általában nem azon gondolkodik, hogyan tudna 20-30 százalékot javítani a csapata teljesítményén, hanem hogy hol tudna még 1-2 százalékot találni, ami aztán kiélezett szituációkban a javára dönthet. Ha minden területen megvan ez az 1 százalék, az tud komolyabb teljesítménytöbbletté válni. Ez a gondolkodásmód fogott meg és csigázta fel az érdeklődésem, ez vezetett a mélyebb elemzések felé. Ennek az xG, amit szerencsére elég gyorsan átvett itthon is szinte minden közvetítés, csak a felszíne. De ez is már egy eszköz ahhoz, hogyha két szurkoló elkezd egymással beszélgetni a futballról, akkor a puszta benyomásaik mellett érveket is tudjanak ütköztetni. Szerintem a statisztikák abban is segítenek, hogy a szurkolók jobban tudjanak értékelni egy-egy olyan játékost, akinek kevésbé látványos a szerepköre, azokat a futballistákat, akiknek nem a gólszerzés és az előkészítés az elsődleges feladatuk egy csapaton belül. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy sohasem ömlesztve, de ezeket mind bemutatjuk, hozzá tudunk járulni, hogy a sportközbeszédünk is nívósabb legyen. Hogy ténylegesen jobban értékeljünk játékosokat, csapatokat, akik ezt megérdemlik.

A hivatástudat és a felkészültség egy dolog, de ahhoz, hogy a ¿Qué Pasa? igazán sikeres lehessen, kell még egy tényező, ami a készítők hatáskörén túl található: egy izgalmas bajnokság. A csata ezúttal adott, a Hans-Dieter Flick vezette Barcelona 31 mérkőzés után 70 ponttal vezet a 66 pontos Real Madrid és az eddig 63 pontot gyűjtött Atlético Madrid előtt.

A ligában ráadásul újfent szurkolhatunk magyarokért is, a Real Valladolid színeiben rendszeres játéklehetőséghez jut a februárban odaigazolt Nikitscher Tamás, a Girona első keretével pedig a szezonban kupa- és Bajnokok Ligája-meccsen már bevetett Yaakobishvili Antal készülhet együtt nap mint nap.

„Nikitscher történetében az igazán nagyszerű az, hogy 24 évesen úgy tudott bemutatkozni a válogatottban, hogy rögvest topligás csapatok érdeklődését keltette fel. Ezen is látszik, hogy az, hogy jól játszol az NB I-ben, önmagában még kevés, a nemzetközi porondon kell bizonyítani ahhoz, később a spanyol, a német vagy az angol elsősosztályba tudj igazolni. Szerintem jól döntöttek a Valladoliddal, még akkor is, ha már januárban is sejthető volt, a csapat nem fogja tudni elkerülni a kiesést. Most azt gondolom, 99 százalék, hogy kiesnek a másodosztályba, de ha ott is folyamatosan számít rá az edzője, az is egy teljesen jó lehetőség Magyarországról nézve. Főleg, hogy az is reális opció, hogy a Valladolid egyből visszajut az élvonalba. A csapat tulajdonosa, Ronaldo Nazário igyekszik sok pénzt fektetni az együttesbe, nem mindig sikerül ezeket az összegeket jól elkölteni, de az egyértelmű cél, hogy a Valladolid liftezőcsapatból stabil élvonalbeli taggá váljon néhány szezonon belül. Ha ebben egy magyar válogatott labdarúgónak főszerep juthat, az egyértelmű büszkeségre adhat okot.”

Ami az aranyhajszát illeti, Bírónak itt is határozott meglátása van. A két gigász, azaz a Barcelona és a Real ellentétesnek látszó pályára állt az elmúlt hetekben. A katalánoknál csaknem minden összeállt az utóbbi időszakban, amit a góltermés mellett a Borussia Dortmunddal szemben nyújtott BL-teljesítmény is bizonyít, míg a fővárosiaknál erősen döcög Carlo Ancelotti gépezete. Kylian Mbappé hiába ontja magából a találatokat, csapatszinten közel sem tökéletes a madridi gépezet működése, a megannyi sérült pedig csak tetézi a gondokat.

„A Barca-szurkolók jelenleg leginkább a sűrű versenynaptártól kell tartsanak, a top háromból övék a legkeményebb sorsolás a bajnoki hajrára, miközben ott van a Real elleni Király-kupa-döntő, és a Bajnokok Ligája is számukra. Bírja-e ezt a tempót Flick kerete? Ha igen, nem hiszem, hogy akár a Real Madrid, akár az Atlético Madrid önerőből képes lesz lehajrázni. A Real helyzete közel sem egyszerű, labda nélküli játéknál egyértelmű problémája van Ancelotti csapatának, mostanra pedig odáig jutottunk, látva az Atlético teljesítményét, hogy a drukkereiknek talán jobban kell aggódniuk a második hely megtartásáért a városi riválissal szemben, mint azért, van-e esélyük a bajnoki címre. Látva, a hiányzók és a meccshiánnyal küzdők miatt hogyan áll össze a Real mostani védelme, én inkább fogadnék az Atlético ezüstérmére, mint az övékére” – tekintett előre a szakértő.

A műsor epizódjai itt érhetőek el.