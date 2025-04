Hét éve, 2018 óta nem volt ilyen az NB I-ben a 27. forduló után, mint most. Mármint, hogy két pont válassza el az éllovas Ferencvárost a harmadik helyezettől, jelen esetben a Pakstól. A bajnokságnak ebben a szakaszában már rendszerint rég eldőlt az aranyérem sorsa, a Ferencváros akkora előnyre tett szert.

Legutóbb 2018-ban volt szoros az állás, akkor a Videoton két ponttal vezetett a Fradi előtt, és végül meg is nyerte a bajnokságot, egy évvel korábban pedig a Honvéd előzte meg egy ponttal a Vidit, és lett végül aranyérmes Marco Rossi vezérletével. Az utóbbi hat évben mindig a Ferencváros dominált, csak az volt a kérdés, hány pont előnnyel akasztják Dibusz Dénesék nyakába az aranyérmeket.

Egy kis múltidézés:

2025, a 27. forduló után:

1. FTC 53 pont, 2. Puskás Akadémia 52, 3. Paksi FC 51

2024, a 27. forduló után

1. FTC 58 (egy meccsel még kevesebbet is játszott!), 2. Paksi FC 50. 3. Fehérvár FC 46

2023, a 27. forduló után:

1. FTC 54, 2. Kecskemét 48, 3. Paksi FC 41.

2022 , a 27. forduló után:

1. FTC 56, 2. Puskás Akadémia 47, 3. Kisvárda 45.

2021, a 27. forduló után:

1. FTC 64, 2. Puskás Akadémia 51, 3. MOL Fehérvár 11.

2020, a 27. forduló után:

1. FTC 63 pont, 2. MOL Fehérvár 54, 3. Mezőkövesd 45

2019, a 27. forduló után:

1. FTC 61 pont, 2. MOL 53, 3. Újpest 46

2018, a 27. forduló után:

1. Videoton 58, 2. FTC 56, Újpest 38. (A Videoton lett a bajnok, két pont előnnyel.)

2017, a 27. forduló után:

1. Bp. Honvéd 50, 2. Videoton 49, 3.Vasas 44. (A Honvéd lett a bajnok, három pont előnnyel.)

Egy hét alatt megpecsételődhet a Paks szezonja

A Paks csapatában Böde Dániel ezúttal kezdett, Bognár György vezetőedző ezzel akart kedveskedni az 500. bajnoki mérkőzését játszó „madocsai Messinek”. Rajta kívül Papp Kristóf (250) és Mezei Szabolcs (100) jubilált a hazaiaknál. A góllövőlistán 11 góllal második helyen álló Tóth Barna, aki egy hete is betalált az MTK-nak, most a kispadon foglalt helyet. A bőség zavara...

Bognárék egyébként nehéz sorozat előtt állnak: szombaton a Puskás Akadémia volt az ellenfél, kedden a Zalaegerszeggel játszanak Magyar Kupa-elődöntőt, majd jövő hét végén Győrbe utaznak, a remek formába lendült kisalföldiekhez, akik szombaton Diósgyőrben győztek 4–2-re. Ezen a három meccsen áll vagy bukik a Paks szezonja. De azt se felejtsük el, hogy május 10-én a még ott a Fradi elleni – szintén hazai – rangadó.

A kezdés előtt egy órával bementem a stadion kocsmájába, amilyen szerencsém van, az első szurkoló, akit megszólítottam, csak bámult rám, mint borjú az új kapura. „Nem vagy magyar?”, érdeklődtem. „Nye gavarju pa vengerszki”, világosított fel az atyafi, akiről kiderült, hogy a Roszatom alkalmazottja, és a Paks 2 erőmű építkezésén dolgozik...

A kezdés előtt bevonult a zöld gyepre Hunor, az egyéves fehér kuvasz, hazánk legszebb fiatal kuvasza, aki ezen a napon ünnepelte első születésnapját.

Ami a Groupama Arénában a sas, az itt Pakson a kuvasz...

A jubiláló Bödét tapsvihar köszöntötte a csapatok bemutatásánál, aztán elkezdődött a második és a harmadik helyezett csatája. Telt ház előtt (3500 néző), Berke Balázs játékvezetésével. A hazai kezdő tizenegy magyar játékos alkotta, a vendégekét kilenc külföldi és két magyar.

Szappanos büntetőt védett, de ez sem volt elég a paksi három ponthoz

A mérkőzés kezdetén előbb Mezei Szabolcs lövését védte Pécsi Ármin, majd az 5. percben védelmi hiba után Böde került óriási helyzetbe, de belevetődtek a lövésébe.

A 20. PERCBEN Artem FAVOROV KEZÉRE PATTANT A LABDA A FELCSÚTI 16-OSON BELÜL, TIZENEGYES. A BÜNTETŐT A JUBILÁLÓ BÖDE A KAPU KÖZEPÉBE BOMBÁZTA (1–0). EZ VOLT A GÓLKIRÁLYJELÖLT 13. GÓLJA A SZEZONBAN, EZZEL UTOLÉRTE A DEBRECENI BÁRÁNY Donátot.

Rákapcsolt a Felcsút, a 29. percben Laros Duarte közeli lövését védte bravúrral Szappanos Péter. A 32. percben azonban már nem volt mese, Mikael Soisalo jobboldali beadását követően Nagy Zsolt 10 méterről az üresen tátongó kapuba lőtt (1–1). Egy kicsit VAR-oztak, de Soisalo nem volt lesen.

Érdekes volt megfigyelni a Paks védekezését. Bognár mester egy az egyben játszatta három hátvédjét, Lenzsér Bencét, a 21 éves Vas Gábort és a veterán Szabó Jánost a felcsúti csatársorral, Soisalóval, Lamin Colley-val és Jonathan Levivel szemben, biztosító nélkül. Elképesztő merészség, ezt senki más nem csinálja Magyarországon, még a Ferencváros sem.

A 44. percben kavarodás után Colley a hazai ötösön lyukat rúgott százszázalékos helyzetben. Egy percet hosszabbított Berke, ebben az egy percben Nagy Zsolt rúgott még egy gólt, de Colley szabálytalansága előzte meg a történéseket, és VAR-ozást követően törölték a találatot. Így 1–1-gyel vonultak pihenőre a csapatok.

A második félidőt Vécsei Bálint helyén Tóth Barna kezdte. És mindjárt helyzetbe is került az 57. percben, de túl lassan fordult be, és tisztáztak a védők. Két percre rá Böde megmutatta, hogyan kell ezt csinálni, pazarul fordult le védőjéről, de hajszállal a jobb kapufa mellé lőtt. Beszorultak a vendégek, levegőben lógott a paksi gól. Igaz, a felcsúti is, mert a Puskás Akadémia kontrái is állandó veszélyt jelentettek az igen szellősen védekező hazaiak kapujára.

A 68. percben úgy tűnt, Levi lábát kihúzták a paksi kapu előtt, megint jött a VAR, majd a tizenegyes. Csakhogy Nagy Zsolt lövését Szappanos nemhogy kiütötte, hanem egyenesen megfogta! De a 73. percben újra szólt a kánkán, ami itt Pakson hazai gólt jelez. Baloldali szöglet után a két centi híján kétméteres Tóth Barna a hálóba fejelt (2–1).

Így ő már 12 gólos, eggyel van Böde és Bárány mögött.

A 92. percben jött a slusszpoén: a cserejátékos Joel Fameyeh szöglet után bekotorta a labdát, Szappanos már a gólvonalon túlról szedte ki. Így a hétvége rangadója 2–2-vel végződött.

Az éllovas Ferencváros majd vasárnap 15.45-kor játszik a Nyíregyházával.

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 2–2 (1–1)

gólszerzők: Böde (21., 11-esből), Tóth B. (73.), illetve Nagy Zs. (32.), Fameyeh (92.)

Paks: Szappanos – Lenzsér, Vas, Szabó J. – Ötvös, Papp, Vécsei (Tóth B. 46.), Mezei (Windecker 72.), Osváth – Silye (Hinora 58.), Böde (Horváth K., 88.).

Puskás Akadémia: Pécsi – Maceiras, Golla, Stronati, Nagy Zs. – Soisalo, Levi (Vékony 88.), Duarte, Favorov (Plsek 63.) – Colley (Fameyeh 63.), Arutiunian

Labdarúgás

OTP Bank Liga

28. forduló:

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 4–3 (1–2)

Diósgyőri VTK–ETO FC Győr 2–4 (1–3)

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 2–2 (1–1)

vasárnap játsszák:

Fehérvár FC–MTK Budapest 13.15

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 15.45

hétfőn játsszák:

Kecskeméti TE–Újpest FC 18.30

(Ajánlókép: Bodnár Boglárka, MTI)