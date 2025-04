Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője szerint csapata idénybeli legjobb játékát nyújtotta szombaton Pakson, Bognár György viszont elégedetlen volt együttese teljesítményével, és igazságosnak tartja az amúgy remek meccsen kialakult ki a 2–2-es döntetlent. Némiképp eltérő edzői értékelések az NB I-es labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának nagy rangadója után.

A hihetetlenül eseménydús – megannyi helyzetet, kihagyott tizenegyest, VAR-dömpinget – hozó nagyszombati Paksi FC–Puskás Akadémia NB I-es futballrangadó után először Hornyák Zsolt, a 2–2-es döntetlennel a tabella élére ugró felcsúti vendégek szakvezetője értékelt, miután a jelenlévőknek áldott, boldog húsvéti ünnepeket kívánt.

Hornyák: Ünnepi játék nagyszombaton

Azt hiszem, az ünnepet ma a játék színvonala jelentette, remek meccs volt, magyar szinten. Böde Daninak gratulálok az ötszázadik bajnoki mérkőzéséhez, de szerettem volna egy kicsit jobban megkeseríteni a jubileumát. Bár úgy gondolom, hogy ez a döntetlen végül is igazságos. Szerintem a csapatom az idei legjobb játékát produkálta. Az volt a döntő, hogy nem tudtuk értékesíteni a tizenegyest, ha az bemegy, talán nyerünk. Sajnos mindkét gólt pontrúgásból kaptuk, az elsőt büntetőből, a másodikat szöglet után. Korán hátrányba kerültünk, de volt tartás a csapatban, tudtunk egyenlíteni kétszer is, szerintem ebben a bajnokságban most játszottunk a legjobban. Ebben a mérkőzésben minden benne volt abból, amiért szeretik az emberek a futballt. Nagy Zsolt csapatom egyik legjobbja volt, sajnos kihagyta a tizenegyest, de úgy látszik, Szappanos Peti a válogatottból jól ismeri, tudta, hová fogja rúgni a labdát. Nekem azt mondta Zsolt, hogy az volt az első gondolata, középre kellene rúgni, de aztán változtatott, és a bal sarokra rúgta. Mindig az első gondolat a jó... Ettől függetlenül Zsolt az egyik legjobb játékos volt ma a pályán, de még szebb lett volna, ha berúgja... Ismétlem, idei legjobb játékunkat nyújtottuk.

A továbbiakban Hornyák újságírói felvetésre arról beszélt, hogy bár még mindig nem teljes a keret, a sérültek, betegek jó része már visszatért, a hiányzókra tehát nem lehet hivatkozni. A vezetőedző pozitívumként értékelte, hogy a csapat nem hagyta, hogy a Paks rájuk erőltesse akaratát.

Bognár: Nem tudtuk kézben tartani a meccset

Bognár György, a Paks edzője nem volt elégedett csapata teljesítményével, és a döntetlent reális eredménynek tartotta.

Hiába kaptuk a gólt a hosszabbításban, úgy gondolom, ma a játékunk alapján nem érdemeltük volna meg a győzelmet. Nem játszottunk jól, az első 15-20 perc kivételével nem tudtuk kézben tartani a meccset. Főleg a középpályán voltunk labdaszerzésben és játékban is gyengébbek. Legalább nyolcszor vittük rá a felcsúti védelemre a labdát lendületből, de az utolsó passzaink egyáltalán nem sikerültek. Úgyhogy bármennyire is peches volt a végén kapott gól, azt gondolom, hogy a döntetlen igazságos.

Bognár beszélt arról, miért kezdette Bödét.

„Amikor kiderült, hogy ez lesz az ötszázadik NB I-es meccse, úgy döntöttem, ha nem sérült, akkor berakom a kezdőbe. Nincs olyan taktikai megoldás, amit elé helyeznék annak, hogy az ötszázadik meccsét játszhatja Böde Dani. Azt gondolom, hogy edzőként tőlem ez a minimum.”

Felvetettük Bognárnak, az egész NB I-ben talán egyedül a Paks védekezik egy az egyben, biztosító nélkül, három hátvéddel, a védelem tengelyében a nem túl magas, mindössze 21 éves Vas Gáborral. Vajon nem túlzottan kockázatos ez a megoldás?

„Nem hiszem, hogy túl nagy kockázatot vállalnánk, mert nem hátul akarjuk elvenni a labdát az ellenféltől, hanem már elöl, a középpályán, ami sajnos ma nem működött. Ahogy mi rávittük hatszor-nyolcszor az ellenfél védelmére a labdát, úgy az ellenfél is a miénkre. Mert teljesen értelmetlenül eladott labdáink voltak már az első félidőben is. Mondjuk úgy, hogy megkontráztak minket, de ezekből nem alakultak ki nagy helyzetek. Valóban veszélyes volt, sokszor mind a négy középpályásunk elment, nem maradt egy sem középen, így sokszor átfutottak rajtunk. Igaz, a másik oldalon mi is megtettük ezt, de nem tudtunk ezekből helyzetet kialakítani.”

Feltettük a kérdést, hogy ez nem egy elszalasztott lehetőség volt a dobogós helyen állók közötti nagy versenyfutásban, nem kellett volna megnyernie a Paksnak ezt a hazai meccset?

„Gondolhatják, hogy nem az járt a fejemben, hogy a kilencvenkettedik percben kapjunk gólt. De, ezt a meccset meg kellett volna nyernünk! Azért is cseréltünk úgy, hogy a hajrában a két belső csatár helyett behoztunk egy középpályást, Horváth Kevint, így akartuk elérni, hogy három középpályás ellen négyen játsszunk. De hát a végén egy szöglet utáni kavarodásból kaptuk a gólt. Nem is láttam, hogy hálót ért volna a labda. Épphogy átment a gólvonalon. Nyilván megnyerhettük volna a meccset, de hangsúlyozom, nem játszottunk olyan markánsan, hogy megérdemeltük volna a győzelmet. Ezen a meccsen reális végeredmény a kettő–kettő, bármikor szerezte a gólt ellenfelünk.”

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 2–2 (1–1)

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 4–3 (1–2)

Diósgyőri VTK–ETO FC Győr 2–4 (1–3)

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 2–2 (1–1)

vasárnap játsszák:

Fehérvár FC–MTK Budapest 13.15

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 15.45

hétfőn játsszák:

Kecskeméti TE–Újpest FC 18.30