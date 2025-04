Nem könnyű megérteni az angol internetes portálok szakíróit, de még a patinás lapok értékelésein is olykor fennakad az ember. Már ha Szoboszlai Dominik teljesítményét veszik górcső alá. Hogy az ördögbe lehet 5-öst is meg 8-ast is adni egy játékos teljesítményére a tízes skálán?!

A valóság az, hogy honfitársunk jó közepes teljesítményt nyújtott vasárnap a Liverpool csapatában a Leicester City ellen, miközben az éllovas vendégek 1–0-ra nyertek, és matematikailag is kiejtették a házigazdát. Szoboszlai játéka nem volt kiemelkedő, de rossz sem, mindenesetre lényegesen jobb, mint legutóbb a West Ham ellen. Erre például a Daily Express lehúzza a sárga földig, a szurkolók érdemjegyeit összesítő portálok 7-es és 8-as közé értékelik, és akad olyan, igaz, nem túl ismert honlap, amely egyenesen nyolcast, azaz kiválót ad Dominiknek.

Hát ilyen ez az angol sajtó...

Express.co.uk: 5. Szoboszlai a Leicester középpályásainak kezére játszott, és úgy ment le a pályáról 71. perc elteltével, hogy egyetlen megmozdulása volt: egy távoli szabadrúgás, amit könnyedén fogott a kapus. A meccs elment mellette, annak ellenére, hogy ígéretes területeken is szerzett labdákat. Lelassította a játékot konzervatív passzaival.

Fotmob.com: 7,5.

Whoscored.com: 7,4.

Si.com: 7,6.

Msn.com: 6. Vállalkozott néhány távoli lövésre. Nem uralta a középpályát, de rendezett volt a játéka.

Liverpool.com: 6. Csendes volt, abban tűnt a legjobbnak, amikor kisegítette Bradley-t balbekkben. Ahogy Trent Alexander-Arnolddal is szokta csinálni. Az energiaszint most is megvolt, de nem igazán tudta befolyásolni a mérkőzés alakulását.

Liverpoolecho.co.uk: 6. Rengeteget futott, de nem igazán volt hatással a meccs alakulására az első félidőben. Szünet után feljavult, Jotát szépen ugratta ki. Aztán lecserélték...

90min.com: 7,6.

Eplindex.com: 8.

Thisisanfield.com: 6. A lábmunkája remek volt, és szakadatlanul nyugtalanította letámadásával a Leicester hátsó alakzatát. Majdnem tálcán nyújtotta a gólpasszt Szalahnak a védősor mögé Cruyff módjára betett labdával. Lehet, hogy többet várt magától. Frusztráltnak tűnt, amikor 71 perc után lecserélték.



Premier League, 33. forduló

Leicester City–Liverpool 0–1 (Alexander-Arnold 76.)

korábbi eredmények

Fulham–Chelsea 1–2 (Iwobi 20., ill. George 84., Neto 93.)

(Iwobi 20., ill. George 84., Neto 93.) Ipswich–Arsenal 0–4 (Trossard 14., 69., Martinelli 28., Nwaneri 88.)

(Trossard 14., 69., Martinelli 28., Nwaneri 88.) Kiállítva: Davis (Ipswich, 32.)

Davis (Ipswich, 32.) Manchester United–Wolverhampton 0–1 (Sarabia 77.)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 79 pont (75–31), 2. Arsenal 66 (61–27), 3. Newcastle 59 (62–44), 4. Manchester City 58 (64–42), 5. Chelsea 57 (58–40), 6. Nottingham 57/32 meccs (51–38), 7. Aston Villa 57 (53–47), 8. Fulham 51 (48–43), ...19. (és már kiesett) Leicester City 18 (27–73), 20. (és már kiesett) Southampton 11 (24–78)