Ahogy lapunk is megírta, és ahogy azt már hetekkel ezelőtt tudtuk, Nyilasi Tibor, az utóbbi fél évszázad egyik legnagyszerűbb magyar labdarúgója a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán szívműtéten esett át. A 70-szeres válogatott legenda egészségi állapotával kapcsolatban megannyi információ keringett, Nyilasi most az MLSZ Facebook-oldalán maga számolt be a történtekről.