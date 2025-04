A Ferencváros labdarúgócsapata hazai környezetben 3–1-re legyőzte az MTK Budapestet a Magyar Kupa elődöntőjében, így 2024-hez hasonlóan idén is bejutott a sorozat fináléjába.

Még kedd este a címvédő Paks hazai pályán 2–1-re legyőzte a Zalaegerszeg csapatát – amely másnap menesztette vezetőedzőjét –, így Bognár György együttese harmadik alkalommal jutott a Magyar Kupa fináléjába. Az, hogy ki lesz a tolnaiak riválisa a május közepén, a Puskás Arénában esedékes fináléban, szerda este dőlt el az Örökrangadón.

A két csapat legutóbb februárban találkozott egymással, akkor a Groupama Arénában gól nélküli döntetlen született bajnoki mérkőzésen. A Fradi kifejezetten jó formában érkezett a kupaelődöntőre, Robbie Keane csapata múlt hétvégén 7–0-ra ütötte ki a Nyíregyházát, az MTK viszont döntetlenre végzett Fehérváron.

A mérkőzés ugyan álmoskás tempóban kezdődött, de rögtön a második percben dolga akadt Dibusznak Molnár Rajmund lapos lövése után. Többnyire az MTK birtokolta a labdát, ő volt a kezdeményező fél, és bizony ennek elég hamar meg is lett az eredménye. Az első negyed óra letelte után nem tudott felszabadítani a Ferencváros védelme, Molnár Ádin játszott Molnár Rajmundhoz, aki megcsinált egy cselt, majd pont a büntetőpontról a léc alá lőtte a labdát, 0–1! Dibusznak esélye sem volt a hárításra.

Néhány perccel később jöhetett volna gyorsan a hazai válasz, Molnár Ádin eladta a labdát saját térfelén, Pesicshez került, aki egyből lőtt, de Csenterics védett. Ugyan sok pontatlanság volt a Fradi játékában, és a védelem is bizonytalankodott, de a félidő végéhez közeledve egyre inkább a zöld-fehér rekordbajnok dominált, majd a 45. percben, egy szöglet után jött az egyenlítés. A sarokrúgás után középre fejelték ki a labdát az MTK védői, Ramírez távolról egyből lőtt, még el is esett, középre is ment a labda, Csenterics mégsem tudta kiütni, 1–1!

Fotó: MTI

Döntetlenről jött a folytatás.

A második félidő elején hamar fordított a Ferencváros, méghozzá egy tetszetős akció végén. Varga Barnabás kapott remek ütemű kiugratást, a tizenhatoson belülről, jobb oldalról középre emelt, Pesics pedig három méterről az üres kapuba fejelt, 2–1. Sőt, a rendes játékrész végéhez közeledve megduplázta előnyét a Fradi, eldöntve ezzel a mérkőzést: az eddig szinte hiba nélkül futballozó Beriasvili ezt most csúnyán elvétette, nem tudta elfejelni a labdát, amely így tökéletes volt a csereként beálló Josephnek, aki estében, közelről a kapuba lőtt, 3–1.

Újabb találat nem volt már a mérkőzésen, így a vártnál talán nehezebben, de érvényesült a papírforma, és a Ferencváros hazai pályán bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. A tavalyi döntő tehát megismétlődik a kupasorozatban, ismét Ferencváros–Paks találkozót rendeznek a Puskás Arénában a trófeáért.

Magyar Kupa, elődöntő

Ferencvárosi TC – MTK Budapest 3–1 (1–1)

a másik elődöntőben:

Paksi FC – Zalaegerszeg 2–1 (1–0)