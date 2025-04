Az Arsenal pontot szerzett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójából a hétvégi FA-kupa-mérkőzések miatt előrehozott Crystal Palace elleni bajnokin (2–2), így bár matematikai reményét megőrizte még távolabb került a bajnoki címtől a Liverpoollal folytatott versenyfutásban. Mindez azt jelenti, hogy vasárnap este már egy döntetlen is elég lehet a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Mersey-parti alakulatnak ahhoz, hogy lezárja a küzdelmet, és behozhatatlan pontelőnyre tegyen szert a tabella első helyén.

Még nem ünnepelhetnek Szoboszlai Dominikék, de már tényleg nagyon-nagyon közel van hozzájuk a bajnoki cím!

Noha megvolt az elméleti esélye annak, hogy szerda éjszaka már bajnok legyen a Liverpool FC, a tabella második helyén álló Arsenal nem tette meg azt a szívességet, hogy kikapjon odahaza a Crystal Palace ellen. Mindez azt jelenti, hogy Mikel Arteta csapata a képzeletbeli vonalon belül maradt, nem nőtt az utolsó négy fordulóban maximálisan megszerezhető 12 pontnál nagyobbra a lemaradása a Mersey-partiakhoz képest.

Más kérdés, hogy közelebb sem került a csaknem példátlan feltámadáshoz, hiszen a 2–2-es döntetlen egyúttal azt is jelenti: az észak-londoni gárda már csak abban a rendkívül szélsőséges esetben előzheti meg Arne Slot együttesét, ha mind a négy megmaradt meccsét megnyeri, miközben a Pool a maradék ötön kikap, és a két rivális relatív gólkülönbsége is tizeneggyel javul az Arsenal javára. (Elméleti opciót jelent egy, a két csapat közti szuperdöntő, ha tizet, de közben tökéletesen azonos gólkülönbség alakul ki a két rivális neve mellett, azaz a rúgott és a kapott góljaik száma is megegyezik a végén...)

A házigazda már a 3. percben megszerezte a vezetést Martin Ödegaard szabadrúgása után Jakub Kiwior fejesével (1–0). A kezdeti lendület jó negyedóráig tartott a Bukayo Sakát kispadon pihentető Arsenalnál, majd kissé visszaesett a játéka. Ezt kihasználva a Palace a 27. percben egalizált is: Eberechi Eze tudatos szögletkombináció végén lőtt látványos gólt David Raya kapujába (1–1).

A játékrész hajrájára ismét összekapta magát az Arteta-csapat, Leandro Trossard pedig a tizenhatos jobb oldalától befelé cselezve kilőtte a bal alsót, így a szünet előtt visszaszerezte a vezetést csapatának (2–1).

Fordulást követően összességében ismét az Arsenal dominált, de sem Trossard ígéretes fejeséből, sem a 60. percben pályára lépett Saka félollózó mozdulatából nem sikerült növelnie az előnyét. A 70. percben úgy tűnt, Gabriel Martinelli csak-csak lezárja a mérkőzés érdemi részét, de a VAR-szoba hosszas elemzés után úgy ítélte meg, Jurriën Timber centerezése előtt a labda már elhagyta a kapuvonalat, a holland szárnyvédő a játéktéren kívülről kanalazta azt vissza a brazil támadó elé.

A kihagyott hazai helyzetek a 83. percben bosszulták meg önmagukat. William Saliba utolsó emberként adta el a labdát, Jean-Philippe Mateta pedig köszönte a lehetőséget, 17 méterről az üres kapuba emelt – a néhány pillanattal korábban még szintén a tizenhatos előterében adogató Raya hiába iszkolt vissza, nem volt esélye a hárításra (2–2).

A hosszabbítás pillanataiban Ismaila Sarr lábában lehetett volna az Arsenal végzetét és a Szoboszlaiék aranyát jelentő találat, ám Mateta centerezése után a védők és Raya közös erővel blokkolni tudták a szenegáli légiós közeli próbálkozását.





Az Arsenal újabb pontvesztésével a Liverpool ugyan még nem tekinthető biztos bajnoknak, mégis jobb helyzetben van, mint néhány órája volt. Innentől egy döntetlen is elég a Slot-csapatnak a Tottenham elleni rangadón (vasárnap, 17.30), hogy matematikai szempontból is lezárja a versenyfutást.

LABDARÚGÁS, ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Arsenal–Crystal Palace 2–2 (2–1)

A bajnokság élmezőnye: 1. Liverpool 79 p (33 meccs), 2. Arsenal 67 (34), 3. Manchester City 61. (34), 4., Nottingham Forest 60. (33), 5. Newcastle United 59. (33), 6. Chelsea 57 (33).

(Borítókép: Jakub Kiwior, az Arsenal játékosa ünnepli csapata első gólját az Arsenal FC és a Crystal Palace FC közötti Premier League-mérkőzésen az Emirates Stadionban, 2025. április 23-án, Londonban, Angliában. Fotó: David Price/Arsenal FC via Getty Images)