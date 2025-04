A szóbeli megállapodás már megszületett Vinícius Júnior, a Real Madrid világklasszis futballistája szerződéshosszabbításának ügyében – erről számolt be Fabrizio Romano.

Az olasz sportújságíró szerint küszöbön a hivatalos bejelentés, mivel a tárgyalások utolsó szakaszába értek a felek: Vinícius Júnior hosszú évekre kötelezi el magát a Real Madridhoz.

Az új kontraktus hossza egyelőre nem ismert, de Romano szerint legalább 2029 nyaráig szól majd a szerződés, de az is lehet, hogy egészen 2030-ig hosszabbítanak a felek. A brazil világklasszis jövője bizonytalan volt az elmúlt hónapokban, arról is lehetett olvasni, hogy Szaúd-Arábiába csábítják, de Vinícius mindig is a Real Madrid játékosa akart maradni.

A klubhűség fontosabb számára, mint a szaúdi milliárdok.

A világ egyik legjobbjaként emlegetett Vinícius még 2018-ban érkezett a Real Madridhoz, azóta pedig mindent megnyert a klub játékosaként. A 2022-es és a 2024-es Bajnokok Ligája-fináléjában is gólt lőtt, előbbin övé volt az egyenlítő találat, de spanyol bajnoki címet és Király Kupa-győzelmet is ünnepelt Madridban.

A 24 éves sztárfutballista piaci értéke jelenleg 200 millió euró a mértékadó Transfermarkt szerint, jelenlegi kontraktusa pedig 2027-ig köti a klubhoz. Ez kerül hamarosan meghosszabbításra.

Szintén hozzá kapcsolódó hír, hogy a Vinícius Júniorról készült, netflixes dokumentumfilm premierje május 15-én érkezik a legnépszerűbb streamingplatformra. Alább látható az előzetese.