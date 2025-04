Gulácsi Péter a német Kickernek adott terjedelmes interjút, amelyben a szombati agyrázkódása utáni állapotáról, a szezon kihívásairól, Lőw Zsoltról, posztriválisáról és a saját jövőjéről is őszintén beszélt. Az RB Leipzig magyar kapusa szerint a csapat formája és a saját helyzete is változó, de mentálisan és fizikálisan is készen áll a folytatásra – ha 2026 nyarán távoznia is kell Lipcséből, még nem tervez visszavonulni.

A rutinos labdarúgó szűk egy hete a Holstein Kiel elleni bajnokin szenvedett súlyosnak tűnő fejsérülést, amikor összeütközött az ellenfél egyik játékosával. A kapus egy pillanatra az eszméletét is elveszítette, majd hordágyon hagyta el a pályát. Kórházba került, ahol agyrázkódást és fülsérülést állapítottak meg. Másnap délelőtt már elhagyhatta a klinikát, de mint mondta: „Az első néhány napban az volt a legfontosabb, hogy sokat pihenjek, aludjak, és rengeteg folyadékot vigyek be a szervezetembe.” Hozzátette, hogy a visszatérése a Német Labdarúgóliga agyrázkódási protokollja szerint történik.

Gulácsi jelenleg a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzéssel (13) rendelkezik a Bundesliga-idényben, és bár ez biztató adat, ő maga is reálisan látja a képet: „Egy kapust nem lehet három meccs alapján megítélni, ehhez egy vagy több idényen át tartó konstans teljesítmény szükséges.” Szerinte ma már az is elvárás, hogy a kapus a mezőnyjátékban is aktívan részt vegyen, különösen az élcsapatokban, ahol heti két meccs a minimum.

Honfitársáról, Lőw Zsoltról is elismerően nyilatkozott, aki jelenleg megbízott vezetőedzőként dolgozik a lipcseieknél: „Nagyon közel áll a játékosokhoz, új energiát hozott, emberileg is nagyon jól illik a csapathoz.” Mint mondta, már Salzburgban is dolgozott vele, és Lőw a Tuchel mellett töltött időszakban szakmailag is sokat fejlődött.

Arra a kérdésre, hogy a magyar edző lehet-e hosszabb távon is megoldás, Gulácsi diplomatikusan reagált: „Nem én vagyok a megfelelő személy ennek megbeszélésére. Közölték, hogy a szezon végéig tart a megbízatása, most mindannyian a következő hetekre koncentrálunk.”

A kapus elismerte, hogy már nem lesz gyorsabb vagy magasabb, de fizikálisan jól érzi magát. Tudja, hogy eljöhet az a pont, amikor ez már nem elég, vagy a klub másképp dönt, de ehhez nyugodtan áll hozzá: „Mindent megteszek azért, hogy ez minél később történjen meg.”

A 23 éves Maarten Vandevoordt múlt nyári érkezésével kapcsolatban is világosan fogalmazott: „Elég intelligens vagyok ahhoz, hogy megértsem a helyzetet: egy fiatal kapusnak játékidőre van szüksége egy új klubnál. Ez nekem is megfelel.” Hozzátette, hogy nem harcol mindenáron minden percért, mert a szünet neki is jót tesz.

Gulácsi szerint a jövőben a kapusposzton is nagyobb szerepe lehet a rotációnak, hogy a sűrű versenynaptárban elkerüljék a sérüléseket. A térdsérülése utáni visszatérésről így nyilatkozott: „A keresztszalag-szakadásom után gyakorlatilag a második karrieremet kezdtem el. Nagyon élvezem, hogy még mindig pályán vagyok, mert nem veszem ezt annyira magától értetődőnek, mint amennyire kívülről annak tűnik.”

Pályafutása legfontosabb védésének a 2022-es Német Kupa-döntő ráadásában bemutatott bravúrját tartja, amikor emberhátrányban mentette meg csapatát a góltól: „Haberer lövését a kapufára toltam. Ez egy kulcspillanat volt.”

A Leipzig jelenleg a BL-indulást érő negyedik helyen áll, de szoros a mezőny: hat ponton belül van a tizedik Augsburg is. „Elsősorban a sérüléshullám és a formaingadozás miatt élünk meg ilyen viharos szezont” – értékelte a csapat helyzetét Gulácsi. A Bajnokok Ligáját kudarcnak nevezte, és hozzátette: „Mindent összevetve nem lehetünk elégedettek, még akkor sem, ha elérjük a minimális célunkat.”

