Kevin de Bruyne, aki 2015-ben 54,5 millió fontért érkezett a Wolfsburgtól, kulcsfigurává vált Pep Guardiola irányítása alatt, és a klub történetének egyik legnagyobb alakjaként búcsúzhat el nyáron a Manchester Citytől. A Sky Sports most azt írja, bár korábban főleg szaúdi és amerikai megkeresésekről lehetett olvasni a jövőjével kapcsolatban, a távozásának hírére több Premier League-klub is felfigyelt: a játékos kiemelten fontosnak tartja családja helyben maradását és életminőségükből sem adna alább a következő állomáshelyén.

A Premier League érdeklődői mellett négy MLS-csapat – az Inter Miami (amely birtokolja a játékos felfedezési jogait), a Chicago Fire, az New York City FC és a D.C. United – is érdeklődést mutatott De Bruyne iránt. A klubok állítólag már hivatalos információt is kértek szakmai és pénzügyi elvárásairól a menedzsmentjénél.

Mindemellett az olasz Serie A-ból a Como is vizsgálja a lehetőséget, hogy megszerezze a rutinos játékost játékost – jegyezte meg a Sky Sports.