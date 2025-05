Öt csapatnál nem történt eddig edzőváltás az NB I idei szezonjában. Áprilisban egy hét alatt két klubnál is úgy érezték, ez a legjobb alkalom új energiák érkezésére. A hirtelen jött gondolatok azonban nagy kockázatot és kevesebb körültekintést hordanak tarisznyájukban. Székesfehérváron és Zalaegerszegen is egy korábbi tablóképen találták meg a feltételezett megmentőt. Egyikük csak két hetet töltött munkanélküliként. Egy rivális, kiesés ellen küzdő csapattól kellett távoznia. Zalában pedig az elmúlt 13 évben edzőként összesen 49 másodosztályú meccset felhalmozó szakemberre mutatott a megpörgetett kés hegye. De ki számolja?!

Nem úgy van, amint volt. A földön minden mindegyre változik – merengett Sándor egy szalkszentmártoni, hűvös októberi estén. Csaknem száz évvel később az átváltozást a „Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok” felütéssel próbálta szemléltetni János. Napjaink nagyjai is több esetben nyúltak, nyúlnak az örök mozgás témaköréhez. Anna például úgy fogalmaz: Hiába viszel mindent magaddal… A házban hagyod majd a lényeget. A házban hagyod mindazt, ami te voltál, ami te vagy, amit te teremtettél, ami a te munkád, személyed ismérve, ismertetőjele. Ott marad egy kép, a kép megtekintőinek száma, ítélete és az ár. Ennyit ér.

Azonban kis hazánkban pont ez az ár nem érdekel továbbra sem senkit.

Ismeretlen szempontok, szakmai (?) érvek, megfejthetetlen összefonódások döntenek egy-egy poszt kiosztásakor.

Mondhatná az ember, mint állattenyésztő a tartott tehénre, hogy bonyolult állat, de én megfejtem, azonban nehéz összefüggéseket, magyarázatot találni a döntések többségére. Egy olyan világban, ahol nemzetközileg megfigyelők, statisztikusok, analitikusok garmadája dolgozik azon a kluboknál, hogy minden pillanatra, minden döntésre fel legyenek készülve, és azonnal számos opciót tudjanak biztosítani egy pályán, vagy pályán kívüli poszt betöltésének igényére.

A legtöbb csapatnál féléves türelem sem szerepel a szerződésekben

A Ferencvárosnál Szerhij Rebrov 2021-es távozása óta hét szakember váltotta egymást a kispadon. Újpesten Nebojsza Vignevics 2020-as távozását követően hat edző is irányította a lila-fehéreket. Debrecenben Herczeg András 2019 utolsó napjaiban történt távozásával 12 helycserés jövés-menés vette kezdetét. Marko Nikolics egy hónappal a hajdúsági sikeredző előtt intett búcsút egykori örömei színhelyének, azóta Tímár Krisztián a kilencedik szerepvállaló a koronázóvárosban. Zalaegerszegen Mihalecz István pedig a nyolcadik, Dobos Barna 2020-as dobbantása óta. Átlagosan fél év türelem. Az edzői lét tehát, mint egy tetű élete: egy hajszálon múlik.

Ennyire rosszak az edzők? Vagy egy edző-sportigazgató kapcsolat ritka prímszám, kettejükkel elsőre nem tűnik oszthatónak? Létezik kritikus helyzetben az edzők számára boldog óra? Egy nem az én hibám, ígérem, orvosolva lesz? Mikor állt ki legutóbb egy elöljáró: sorry, hibáztam, ide lőjetek!

Angyalföldön tanultak a korábbi döntéseikből

Napjaink egyetlen pozitívnak tűnő példája a saját hibáit megfelelő fertőtlenítéssel ellátó Vasasnál látható. Hiába a kiáltozó edző, hiába a harmadik felzárkózási esélyét is elszalasztó csapat és izgága, fogyatkozó türelemmel gyerünk-gyerünk angyalföldező szurkolótábora, a vezetőség kiáll döntése mellett, hisz választásában. Tanultak hibáikból. Szanyó Károly is, mint Herczeg András, 2019 karácsonyakor távozott. A volt újpesti kedvencet kilencen követték a kispadon. Pintér Attila maradt. Ezúttal töretlen a bizalom. A bizalom, amelyre csak a feljutás lehet megfelelő válasz és hála. Azonban csak és kizárólag ilyen támogatottság mellett érhető el eredmény.

Eredmény, amely a legtöbb esetben nem járt kézen fogva a változást erőltető akarattal. Miért lenne nagyobb az esély, hogy ez mással sikerülhet?

Az áprilisi és májusi edzőváltások nemzetközi statisztikái nem ezt mutatják. Ha mindenáron változtatni szeretnénk, hol van a tökéletes kiszállási pont?

Az esetleges pillanatnyi megugrást és pluszboostot hozó, hirtelen felindulásból elkövetett Say Goodbye-ok és welcome partyk hosszú távon a legtöbb esetben már korábban elhasalnak, mint maguktól járni tudnának.

Tanár úr kérem. Röhög az egész osztály.

Robbie Keane január 6-án vette át a kényszerűségből változtató Ferencváros irányítását. Az MTK elleni győzelmével húsz mérkőzésen két pont per mérkőzés az átlaga, hasonlóan Pascal Jansen harminc találkozón elért kettes mutatójához. A holland szakembernek azonban egy teljesen új csapatot és játékrendszert kellett építeni egy jóval több nemzetközi megmérettetést tartogató időszakban. Debrecenben volt idén a legtöbb váltás: Szrdjan Blagojevics, Máté Csaba, Dombi Tibor és az anyakönyvezésével is már irányt mutató Nestor El Maestro. Na de Tanár úr kérem. Röhög az egész osztály. Először Kelemen, majd Roboz hátára kerül csak cetli, de nemsokára ön is megkaphatja. Rosszak a jegyek. 1,18 pont per mérkőzés. Egyedül Leonel Pontes volt rosszabb a DVSC történelmében azok közül, akik minimum ennyi mérkőzésen dirigálhattak, mint ön.

A korábbi kiváló játékost, Pető Tamást egy másik volt fehérvári labdarúgó, Tímár Krisztián váltotta a kispadon. Finoman szólva sem volt könnyű helyzetben a megváltozott anyagi körülmények között fiatalítani és teljesen új csapatot kialakítani igyekvő, 14-szeres válogatott Pető. A csapat teljesítménye finoman szólva sem volt ideális az elmúlt időszakban, hiszen a remek márciusi kezdetet követően (győzelem Debrecenben) három döntetlen és három vereség következett. Azonban közel sem volt vészhelyzet a csapatnál. Egy ilyen fiatal, formálódó társaságnál sajnos előfordulnak hullámhegyek és hullámvölgyek is. Még távol állt a Vidi a kieséstől.

Oly távol vagy tőlem, és mégis közel

Már nem áll olyan távol. Bár a négyszeres válogatott, angliai tapasztalatokkal felvértezett Tímár Krisztiánnak sokat köszönhetnek Szabolcsban, de mégis milyen paraméter alapján gondolta bárki, hogy az idei szezonban az egyes pont per mérkőzés átlagot sem elérő, a szakítása után lelkileg még abszolút nem regenerálódó nyíregyi búcsúzó lesz az ideális megoldás?

Mint a John Ronald Reuel Tolkien regényéből készült filmadaptáció első részében (A hobbit), a váratlan utazásban a kiválasztott Zsákos Bilbó, úgy lepődött meg mindenki Szabó István váratlan utaztatása, elbocsátása hallatán is. A számos magyarázkodó kiáltvány, elbocsátó, szép üzenet és mentsük, ami menthető poszt sem tudott értelmezhető hátteret festeni az összevisszaságokkal teli vászonra. Pláne az ismert múlt és eredmények fényében. Az NB II-es Vasastól közel egy hónapja távozott bomba név, Gera Zoltán lett kiszemelve a vezetői irodák ablakáig felcsapó hullámok enyhítésére. Magyarország futballközelmúltjának egyik legnagyobb alakja azonban három győzelemmel, kilenc döntetlennel és kilenc vereséggel, 0,85-ös pont per mérkőzés átlaggal a tabella utolsó helyén kullog csapatával. Meg sem közelítve Szabó István korábbi teljesítményét, és el sem rugaszkodva idei, rosszabb szezonkezdetétől. A kiesés Kecskeméten már nem közel van, hanem át is ölel.

Még Balthazar Blake és varázslótanonca is elpirulna Zalaegerszegen

A sokszor remek észrevételekkel, szubjektív gondolatokkal olvasóit kényeztető A 10-es mez Facebook-oldal április 23-án már feszegette az érthetetlen edzőváltások abszolút dobogósát, a zalaegerszegi Márton Gábor menesztését. Bár az egyedinek barokkos túlzással sem nevezhető csere még a zalaiakat csak ritkábban követőkben is felvillantott két nevet: Ricardo Moniz és Waltner Róbert. A mókásabbakban pedig egy fél gyenge szóviccet: „Móricka, egyedül oldottad meg ezt az egyenletet? Nem, két ismeretlennel.”

Természetesen igazságtalan lenne a Mihalecz névre azt mondani, hogy ismeretlen a magyar futballban, azonban az elmúlt évek, évtizedek NB II-es kispadjain eltöltött mérkőzésszám (49) nem tudja megadni azt a biztonságérzetet, amely egy ilyen fontos helyzetben minden döntés alapja kellene hogy legyen. Márton Gábor kiváló munkát végzett az egyik legszerényebb költségvetésű és minőségű kerettel.

Az ismeretlen férfi.

Ha már az ismeretleneknél tartunk, legalábbis a magyar futball számára, akkor nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy Diósgyőrben is meghúzták a váratlant. Érthető, egy lendületes, fiatalon kinevezett sportvezetőnek valamivel be kell rúgni az ajtót, de mégis egy 2011-ben bemutatott thriller, Liam Neeson és az Ismeretlen férfi jut az ember eszébe. Valdas Dambrauskas neve, a bolgár, a lett és litván, valamint a horvát kupái mellett is meglepetést keltett. Ennél nagyobb meglepetést már csak az általa vezetett csapat okozza. Nem áll még nagy mennyiségű adat rendelkezésünkre teljesítményének értékeléséhez, de a nyolc mérkőzés alatt elért két győzelem és 1,13-as pont per mérkőzés átlag, fogalmazzunk úgy, kritikán aluli. Bőségesen elbújik elődjei, Vladimir Radenkovics (1,54) és Szergej Kuznyecov (1,58) első osztályú produktumának árnyékában. Nemhogy elbújik, már egy napsugár sem éri.

Az NB I-ben jelenleg négy külföldi, két határon túli magyar és hat hazai szakvezető dirigálja a csapatokat. Ki kell emelni a Puskás Akadémiát, az MTK-t, a Paksot, ahol a néha felbukkanó nehézségek ellenére is kitartottak a vezetők, és a kispad meghálálta bizalmukat.

Bartos Grzelak naponta simogatja Jupiter első lányának, Fortunának mellszobrát

Nem úgy Újpesten. A bizalom tart, de a teljesítmény továbbra sem javul, a sokadik inspekció után is kattogás hallatszik a motorháztető alól. Bartosz Grzelak szerencsés alkat. Magyarországon mindenképp annak számít. Fehérváron tíz mérkőzésből tíz ponttal (1 pont/mérkőzés) kezdte pályafutását, majd az új szezonban sem sikerült ellenfeleire ijeszteni, három vereség és egy döntetlen volt a mérleg. Mindkettőt túlélte. Későbbi teljesítménye meggyőzte a közben pénzesőfürdő alá álló újpesti vezetőket. Későn érő típus – gondolhatták. Ez az érés azonban Újpesten várat magára – ló, paripa, pajzs és fegyver megléte mellett is. 33 mérkőzés, 1,36-os pont/mérkőzés átlag. Ennél Nebojsza Vignjevics második nekifutása is erősebbre sikeredett, Predrag Roganról, Milos Kruscsicsról és Michael Oenningről nem is beszélve. Ráadásul ha Grzelak 11 győzelméből a Dunavarsány, a BVSC és a Dorog, magyarul az alsóbb osztályú ellenfelek elleni „kupabravúrokat” elvesszük, akkor nehéz igazán a rózsaszín szemüveg folyamatos viselése.

A türelmetlenség, a hirtelen, előkészület és alapos kutatómunka nélkül hozott döntések nagy százalékban egyik klubnál sem hozták el a várt eredményt. Rosszabb lett a helyzet.

Százával ülnek UEFA pro-licences edzőink hétvégi nyaralóik teraszán, felrakott lábakkal, a távolba meredve, lehetőségre várva.

Sokszor ügynöki ajánlásra, baráti összekacsintásra hozunk olyan edzőket, akik Magyarország nevét angolul meghallva a gyomrukra néznek, és hamburgert rendelnek a tárgyalóasztalnál. Sokszor nem érezzük a ritmusát egy váltásnak, még többször védjük vezetőként kis pozícióinkat, egyszer sem eljutva a gondolati sík végén oda: hoppá, ez az én döntésem volt. Nekem kell felelősséget vállalnom, nekem kell kiállnom a választott edzőmért.

Azonban sokszor, „Ha nem változtatsz, más fog majd helyetted / dönteni minden változás felől. / Új alapjaid, rajta hát, te vesd meg, / mielőtt régi házad összedől” – vonja le végső következtetését Szabó T. Anna. A végső következtetést, amely alatt már oly sok edzői karrier, összetört emberi sors hever. Megérte?

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

(Borítókép: Gera Zoltán a Groupama Arénában 2025. március 16-án. Fotó: Purger Tamás / MTI)