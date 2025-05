Elliott az idény során egyetlen Premier League-mérkőzést sem kezdett, csupán 14 bajnokin lépett pályára, azokon is csereként. A Sky Sports információi szerint a Brighton és a Borussia Dortmund is figyeli a fiatal játékos helyzetét, akinek a kevés játéklehetősége több más – meg nem nevezett – klub érdeklődését is felkeltette.

„Remélem, maradok. Őszintén szólva, ez a legjobb hely, a legjobb klub” – fogalmazott Elliott a bajnoki ünneplés közepette. Hozzátette: elkötelezett a Liverpool mellett, de tisztában van vele, hogy a vezetőedző és a klub döntéshozói alakítják a sorsát.

A középpályás arról is beszélt, hogy a következő idényben szeretne nagyobb szerepet kapni, és bízik abban, hogy képes lesz kiharcolni a helyét a csapatban. Mindez azonban akár Szoboszlai Dominik jövőjére is hatással lehet, hiszen Elliott a magyar válogatott csapatkapitányának egyik posztriválisa a középpálya támadószekciójában.

A Liveprool hétvégén a Tottenham 5–1-es legyőzésével biztosította be bajnoki elsőségét a 2024–2025-ös Premier League-idényben.

A siker hátterével itt foglalkoztunk!