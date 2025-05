Az FA korábbi szabályozása lehetővé tette, hogy transznemű nők részt vegyenek a női labdarúgásban, amennyiben orvosi dokumentációval igazolták, hogy legalább egy éve a megadott tesztoszteron-határérték alatt van a hormonszintjük, és rendszeresen felülvizsgálták kezelésüket. Az új irányelv szerint azonban ez már nem elegendő, és a szövetség nem engedélyezi többé a részvételüket a női versenyekben – ez alól nem lesz kivétel.

A döntés után Fiona McAnena, a Sex Matters nevű emberi jogi szervezet kampányigazgatója „régen esedékesnek” nevezte az FA lépését, korábbi szabályozását pedig egyenesen „ésszerűtlennek” titulálta. Ezzel szemben Natalie Washington, a Football vs Transphobia kampány vezetője aggodalmának adott hangot a BBC Sportnak nyilatkozva: szerinte a hasonló intézkedések általában elriasztják a transznemű embereket a sportolástól, ráadásul gyakran az abúzusok felerősödéséhez vezetnek.

A szövetség közlése szerint jelenleg 20 transznemű nő van regisztrálva a brit amatőr labdarúgásban, míg a profi ligákban egyetlen ilyen játékos sincs.

A döntést követően az antidiszkriminációs csoport, a Kick it Out is megszólalt: szerintük a szabályozás „messzemenő következményekkel” jár, és arra kérték a futballközösséget, hogy a vitás helyzet ellenére is őrizze meg alapvető hozzáállása jelszavaiként a kölcsönös tiszteletet és együttérzést.

Az FA az első olyan jelentős sportszervezet lett a szigetországban, amely a Legfelsőbb Bíróság határozata után konkrétan módosította transznemű sportolókra vonatkozó szabályait – ez azonban nem jelenti azt, hogy az első lenne, mely teljes tiltást vezet be a női mezőnyben. Más sportágak – így például az atlétika, az úszás vagy a kerékpársport – korábban már meglépte ugyanezt a női mezőnnyel kapcsolatban, míg a brit triatlonszövetség 2022-ben egy külön „nyílt kategóriát” hozott létre az érintett versenyzők számára – jegyezte meg a BBC.