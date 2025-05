Böde Dánielhez készülünk, de nem Bödéhez, a Paks NB I-es futballcsapat centeréhez, gólkirályjelöltjéhez, a 25-szörös válogatott legendához, aki sokak szerint a XXI. század legjobb magyar labdarúgója azok között, akik csak idehaza játszottak.

Nem, akit meg akarunk látogatni, az Böde Dániel, a Madocsa megye III-ban szereplő felnőttcsapatának és ugyanazon klub U11-es együttesének az edzője, a község díszpolgára.

Aki egyedülálló jelenség napjaink magyar futballjában, sőt sportjában.

A 39. életévét taposó, herkulesi termetű (190 centijéhez 84 kiló) csatár két klubnak is a szurkolók által imádott hőse, a Paksnak, ahol pályafutása elején és mostani szakaszában (azt még véletlenül sem merjük leírni, hogy végén) futballozott, és a Ferencvárosnak, ahol 2012 és 2019 között volt az Üllői út kedvence.

Böde mester csemetéi

Hétfő délután régiós gyerektornát rendeznek Dunaföldváron a Bozsik-program keretében, itt játszanak a Madocsa U11-es csemetéi Böde mester vigyázó tekintetétől kísérve. Ide tartottunk a fotós kollégával, de előbb felhívtuk Lénárt Gyulát, a madocsai futballklub amúgy Szekszárdon lakó elnökét.

Nálunk minden a Böde család körül forog – mondta a prezident. – Dani a felnőttek edzője, de nem ám most kezdte, hanem 2008-ban, 22 éves korában! Elképesztő, 17 éve a megye III-as csapatunk edzője, mondjuk, voltunk a megye II-ben is, és most is simán lehetnénk, de sajnos az a feltétele a megye II-es tagságnak, hogy indítsunk ificsapatot is, azt meg nem tudunk. Egyre kevesebben fociznak a fiatalok közül. Illetve egy darabig fociznak, de a középiskolában már rendszerint felhagynak vele, mert a tanulást részesítik előnyben. A futballból ugyanis nem lehet megélni, csak akkor, ha valaki olyan képességekkel rendelkezik, mint Dani.

Olyan képességekkel viszont nagyon kevesen rendelkeznek Magyarországon.

De menjünk tovább! Dani edzi 2022 óta a Madocsa SE U11-es csapatát is, ő a lokálpatriotizmus két lábon járó szobra. Amúgy nem Madocsán született, ahogy mindenki gondolná, hanem Szekszárdon, nyilván azért, mert ott volt a legközelebbi kórház, tekintve, hogy Madocsa „csak” egy 1800 lelket számláló község. Viszont községnek nagyon rendezett. Tipp-topp kis település, az út mentén a villanyoszlopok tetején gólyafészkek, és a fészkekben már ott mozgolódik az idei szaporulat. Hiába, közel a Duna, gólyának lenni aranyélet Madocsán.

De a Böde család nem csak Dani – folytatta az elnök. – Pista, a bátyja a felnőttcsapat gólzsákja. Most vasárnap 10–2-re vertük a Gyönköt, István öt gólt rúgott. Nyugodtan játszhatott volna az NB I-ben, de ő nem akart elmenni innen. Pakson dolgozik, az atomerőműben, ahogy én is. Különben meg tele vagyunk expaksiakkal.

Minden a Bödékről szól a Sarki Kocsmában

Közben megérkeztünk Madocsára, ahol azzal a lendülettel benéztünk a nemrég megnyílt, felújított futballpályára. Illetve csak benéztünk volna, mert hétfő délután lévén zárva a kapu, az elnök úr is Szekszárdon van. Sebaj, ha már arra jártunk, betértünk a sarki kocsmába, ne legyünk ott hiába.

Aminek – nem fogják elhinni – Sarki Kocsma a neve.

A pult mögött csinos fiatal lány, Somogyi Annának hívják, de a bemutatkozás után udvariasan elhárította kérésünket, nem akarta, hogy lefényképezzük.

„Helyettem inkább fotózzák a falat! Jobban járnak…” – mutatott körbe a csapszékben.

És igaza van. Az egyik fal tele Böde Dani paksi, fradista és válogatottbeli mezeivel, mindegyik aláírva. A szemközti oldalon pedig Pista dresszei, irdatlan számokkal: 500, 700.

Ez már nem aktuális, Pista túl jár a hétszázötvenedik gólján is

– dicsekedett más „tollával” Anna olyan büszkén, mintha legalábbis ő termelte volna ezt az ipari mennyiségű gólt.

Nekünk Dani a mindenünk, imádjuk őt, mindenki ismeri őt Madocsán, de ő is ismer mindenkit a községünkben. Ő a mi nevezetességünk!

– mondta üdvözült arccal a csapos hölgy, aki maga is futballozott 13 évig, és mivel most még csak huszonegy, ez azt jelenti, hogy kisgyerek korától kezdve. De most már odagyűlt körénk az egész kocsma, mindenki Bödéékről beszélt, mindenkinek volt róluk sztorija. Legszívesebben lehajtanánk egy (két?) korsó sört, hiszen legalább 25 Celsius-fok volt odakint, de munka van, és olyankor nem iszunk. Azért kíváncsiságból csak megkérdeztük: mennyibe kerül egy korsó Borsodi?

Ne is mondja, nagyon felment az ára! Hatszázötven forint

– mondta mellettem csípőből az atyafi, akinek a kezében azért ott egy félig teli korsó, biztos, ami biztos alapon. Eltöprengtünk: Pesten a legócskább talponállóban sem kapnánk hatszázötvenért – nemhogy egy korsóval, de még egy pohárral sem…

Nem sörtúrán vagyunk

Na mindegy, nem sörtúrára jöttünk Tolnába, irány Dunaföldvár, mert mindjárt kezdődik az U11-esek minitornája. A résztvevők a Madocsa, a Bölcske, az Előszállás, az Apostag, a Dunavecse, a Dunaföldvár FC és a Holler. Utóbbi két csapat a Dunaföldvár első és második gárdája, a Holler a szponzorról elnevezve. Dunaföldvár már nagyobbacska település, nyolcezres város, régiós központ a Bozsik-programban is. A futballpálya elsőrangú, infrastrukturális szinten Magyarország a kontinens élvonalában van, mármint futballban, mielőtt bárki is másra gondolna. Ilyenkor jutnak az ember eszébe Marco Rossi szövetségi kapitány szavai, aki – valahányszor találkozunk – mindig elpanaszolja, hogy náluk Olaszországban mennyivel ramatyabb állapotban vannak a stadionok, a pályák, mint nálunk, Magyarországon.

Ki a fene érti, hogy ami magát a futballt illeti, abban pont fordított a helyzet?!

Mindegyik 6+1 fős csapat négy 18 perces mérkőzést játszik, keresztbe a nagy pályán, egyszerre három mérkőzés folyik. Fogarasi Attila, a rendező Dunaföldvár edzője magyarázza el a tudnivalókat.

Közben Daniék is megérkeztek, a hatalmas termetű edző úgy terelgette a csemetéket, mint kotlós a kiscsibéit. Autókkal érkeztek a Dunaföldvártól tizenöt kilométerre lévő Madocsáról, a gyerekeket a szülők hozták át, egy kocsiban többen is ülnek, családias a hangulat, ahogy azt az ember el is képzelné.

Az első ellenfél a Bölcske, Dani mellett foglalunk állást az oldalvonal mellett. Nincs külön játékvezető, Dani a bíró, aki kínosan ügyelt arra, nehogy az ellenfél edzője megszólja. Inkább akkor is jelezte a madocsai lest, amikor két méterrel hátrébb helyezkedett a srác, jobb a békesség. Ennek ellenére óriási a madocsai fölény, potyogtak a gólok, bár hivatalosan nem számolták a jegyzőkönyvben.

Mi azért számoljuk, nyugodj meg, a gyerekeknek fontos, hogy tudják, ők győznek. A versenyszellemet nem szabad száműzni a futballból, még 9-10 éves kölyköknél se

– magyarázta Böde, majd odakiált az egyik játékosának, aki fájlalta a bokáját:

Nem baj, Doma, meggyógyul!

Így legalább saját szemünkkel tapasztalhattuk meg, hogy az edzői szónak gyógyító ereje van: Doma már nem is húzta a lábát…

Aztán a Dunavecsét is lesimázták, majd a földváriak második garnitúráját úgyszintén. A Dunaföldvár első csapata keményebb dió, azokon a srácokon látszik, hogy nem heti két edzés van a lábukban, mint a madocsaiaknak. Böde rászólt az egyik srácra, keményebben tegye oda a testét, meg is mutatja, hogyan.

Fotósunk másfél métert repült, amikor a bivalyerejű center vállal odébb tessékelte demonstráció gyanánt.

Kollégánk valamivel jobban járt, mint tíz évvel ezelőtt a norvég Even Hovland az Eb-pótselejtezőn az Üllői úton. Emlékezetes sportági pillanata, hogy Böde Dani úgy vágta a földhöz, de úgy, hogy „pofára esett, mint a zsíros kenyér”. Nincs harag, Dani is mosolyog, fotósunk is – mondjuk, kép sajnos nem készült erről az emlékezetes pillanatról, de legalább új fényképezőgépet sem kellett vennünk –, majd jött a szakértői szentencia:

Látod, ezeknek már megy a passzjáték, van köztük olyan is, aki a Fradinál edz

– mondta Böde immár felénk fordulva. Meg is szerezte a vezetést a Földvár, Böde fel-felcsattant, amikor az egyik játékosa szemrehányóan nézett rá, miért nem fújta be a faultot. A mester rádörrent:

Megrúgott? Ha fáj, akkor menj el sakkozni!

Jó, hogy nem adsz neki cukrot!

Határozottan jobb az ellenfél, Böde biztatta ugyan a srácait, hogy ne finomkodjanak. Amikor az egyikük éppen felsegítette a földre huppant ellenfelet, az illető meg is kapta a magáét:

Jó, hogy nem adsz neki cukrot!

Majd amikor a másik kölyök kissé félénken visszahúzta a lábát az összecsapásból, ő sem maradt ki az edzői dorgálásból:

Mi van, csokis a gatya?!

Csokis vagy nem csokis, győzött a Földvár. Persze ez az eredmény sem került be a jegyzőkönyvbe. Böde megdicsérte a fiait, igazi pedagógus veszett el benne – annyira azért talán mégsem veszett el –, minden szava telitalálat, a korholás ugyanúgy, mint a szidás. De utóbbiból igazából nincs is, ezen a tornán mindenki győztes. Felsorakozott a hat csapat, eredményt nem hirdetnek, csak annyit, hogy mind a hat csapatból kihívják a legjobbnak ítélt játékost. Neki átadtak egy oklevelet, majd az ajándék nápolyiból mindenkinek jutott, a jobbaknak és a kevésbé jobbaknak egyaránt. Volt egy lány is az egyik csapatban, jól fejlett, ügyesen is bánt a labdával. Ebben a korban még fiúk, lányok együtt fociznak, később választják külön a nemeket. Dzsenifernek hívják az ügyes lányt, akiből egyszer talán még válogatott is lehet, mondta róla a régióvezető.

Gyertek utánam, most jön a lényeg, elmegyünk a Marcipán cukrászdába!

– kacsintott ránk Böde, majd bevágta magát a méretes Audiba, mi pedig szó nélkül engedelmeskedtünk. Miért is ne? Amúgy meg lett volna más választásunk?

A Marcipán akár a pesti Váci utcában is lehetne, a fagylaltválaszték osztályon felüli, van itt minden: Anjou-körte, gianduja, light kesudió, haiti málnás étcsoki, maracuja-étcsoki, a legtöbbről azt sem tudtuk hirtelen, mi fán terem, vagy inkább bokron. A gyerekek tobzódtak, a szülők nemkülönben, mi is vettünk egy-egy tölcsérrel. Amikor a számla rendezésére került a sor, Böde hangja túlharsogta a gyerekzsivajt.

„Mindenki a vendégem volt, gyerekek, szülők, újságírók!”

Gyors fejszámolás, a Marcipán árai ha nem is Váci utcaiak, de mindenképpen fővárosiak, a cech minimum 30 ezer forint, inkább több, mint kevesebb. Eddig is felnézhettünk Bödére, mostantól még inkább. És nem feltétlenül a jó tíz centiméter magasságkülönbség miatt. Aztán beültünk még a fedett teraszra, és beszédbe elegyedtünk.

Izgatottan várják a srácok ezeket a tornákat, és látod, nagyon is számolják az eredményt, hiába nem kell – mondta Dani. – Élvezik, azt ti is láttátok, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem. Persze néha felbosszantom magam, de ez vele jár. Tanulékonyak, illetve vegyes a társaság, van, aki könnyen megérti, van, aki nehezebben. Azt nem szeretem, amikor edzésen van egy gyakorlat, és megkérdezem, hogy értik-e. Mindenki rávágja, hogy érti, aztán amikor elkezdenék csinálni, kiderül, hogy nem annyira. Akkor miért nem kérdeznek vissza?

Mostanáig teremben edzettek, de elkészült a pálya, és májusban már valódi füvön gyakorolnak. Az első bajnokit, mármint a felnőttekét, is most vasárnap játszották a felújított gyepen.

„A feljutás nem kerül szóba, egyrészt azért, mert nincs ificsapatunk, másrészt meg az átlagéletkor egy kicsit magas. A bátyám 43 lesz, Éger Laci, a Dunaferr és a Debrecen egykori kilencszeres válogatott játékosa 47, Gévay Zsolt velem játszott Pakson, ő 37, Cseri Márk is játszott Pakson, ő 29, Bognár Dávid is megfordult Pakson, ő 27, aztán majd én is beszállok, ha egyszer visszavonultam Pakson. Erre várnak a bátyámék. De az még odébb van, hosszabbítottam egy évet, így megy ez, mindig egy évre írok alá. Én akarok a legidősebb gólszerzője lenni a Madocsának.”

De ez most még Varga László, aki nem kevesebb mint 56 éves… Igaz, ő ebben az idényben csak egy meccsen lépett pályára. Ő játszott korábban a Volánban, a Vasasban és a Paksban.

Aztán szóba kerül a család, Blanka, Dani felesége július tizennyolcadikára van kiírva.

Nekem ez már a negyedik gyerekem lesz, Blankának az első. Én biztos, hogy nem megyek be a szülésre, egyik gyerekemnél sem voltam ott, ezzel én úgy vagyok, hogy ez nem a férfiak dolga.

Megkérdeztük, mennyire fér bele az idejébe a madocsai csapatok menedzselése a profi futball mellett.

„Nem probléma, ezek a tornák mindig hétfő délután vannak, mi pedig Pakson általában délelőtt edzünk. Az előző tornán nem tudtam ott lenni, akkor Kisvárdán játszottunk kupameccset, de máskor mindig ott vagyok a srácokkal.”

Hát még ha Böde rúgta volna a tizenegyeseket!

Nem tudjuk kikerülni az élvonalbeli futballt, azután is érdeklődtünk, hogy mennyire volt fájó a 2–0-s vereség a Győrtől.

„Fájó volt, mert nagyon kellett volna a három pont, de ha a játék képét nézzük, akkor nem lehetett fájó, mert jobb volt a Győr – ismerte el tárgyilagosan. – Valahogy tompák voltunk. Most a Videotonhoz (Fehérvár FC – a szerk.) megyünk, ha ott győzünk, csak-csak meglesz a harmadik hely, de még felfelé is nézünk. A Puskás és a Fradi egymással játszik, ott valamelyik pontokat veszít, de lehet, hogy mindkettő, azaz közelíthetünk hozzájuk. Aztán május tizenegyedikén fogadjuk a Fradit. Hat pont az előnyünk a Győrrel szemben, négy forduló van hátra. A nemzetközi kupaindulásunk már biztos.”

Szóba kerül a jövő is.

„Még nem írtam alá a következő szezonra, de szóban már megegyeztem Harával. (Haraszti Zsolt ügyvezetővel – a szerk.) Túl vagyok az ötszázadik bajnoki meccsemen, eddig százhatvan gólt rúgtam, ennyit senki sem a jelenlegi NB I-es mezőnyben. És mi lenne, ha én rúgtam volna a tizenegyeseket! De nem én rúgtam, jó, ha van összesen hét vagy nyolc gólom tizenegyesből. Ez a százhatvan persze még messze van a bátyám hétszázötven góljától.

Cseppet sem udvariatlanságból, de azért megkérdeztük, nem érzi-e a korát, a majdnem harminckilenc évet a pályán?

Ez változó – töprengett el. – Van, amikor semmi bajom sincs, máskor meg mindenem fáj. Ez ilyen. Még csinálom, amíg bírom. Egyelőre bírom.

Ami azt illeti, ebben az NB I-es mezőnyben akár 45 éves koráig eljátszhatna Böde Dániel, és nem kizárt, hogy ki is húzza addig. Amíg majdnem 40 évesen ő vezeti a góllövőlistát, ugyan miért gondolna a visszavonulásra?!

Ha csak azért nem, hogy minél előbb beszálljon a Madocsa SE-be, a bátyja mellé…

(Borítókép: Böde Dániel 2025. április 28-án.