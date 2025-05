A régi magyar futball dicsőséges korszakaiból bizonyára számos történet és eredmény kisebb legendaként kering a közbeszédben, Puskást és az Aranycsapatot valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, de vajon mi vezethetett odáig, hogy a magyar válogatott diktálta a futballvilág tempóját az '50-es évek elején?

A két világégés közötti időszak nemcsak meghatározó volt a honi labdarúgás fejlődésében, de a siker pályájára is helyezte Magyarországot, ami először az 1938-as, olaszok elleni vesztes világbajnoki döntőben,

majd a sokszor emlegetett – és máig fájó – 1954-es „berni csodaként” elhíresült fináléban csúcsosodott ki, amit 3–2-re buktak el a magyarok a Fritz Walter vezette nyugatnémetek ellen (de azért vétség lenne nem megemlíteni a magyarok 1952-es olimpián szerzett aranyérmét).

Eddig a pontig eljutni azonban sok-sok olyan ember munkájába, és odaadásába került, akikre mára már nem jut a múltidézés reflektorfényéből. Pont ezen felindulásból is nyitotta meg kapuit a „Meccs emberei – Zsidók és labdarúgás a két világháború között” című kiállítás a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban, ahol számos zsidó származású futballista és edző életét mutatják be, a három nagy csapat (Ferencváros, Újpest és MTK), illetve a nyíltan zsidó identitású – VAC (Vívó és Atlétikai Club) által szolgáltatott ereklyéken keresztül.

Belépve a kiállítás helyszínéül szolgáló zsinagógába, azonnal érezni a barátságos légkört, bár nem lehet elvonatkoztatni egyes zsidó játékosok tragikus sorsától. Ennek ellenére inkább a nosztalgikus múltidézést hozta magával az esemény, az érzés pedig az első ereklye után hatványozottan igaz volt. Ám előtte még többen is felszólaltak, köztük Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke.

Ez a kiállítás ugyan a futball világba kalauzol el bennünket, de sokkal többről szól, mint a sport. A futball mindig a társadalom tükre volt, közösségeket formált és identitást adott az embereknek. Egy sportoló sikere sosem csak a sajátja, hanem a mögötte álló csapaté és nemzeté is egyben. Egy futballmeccs többet mesél a társadalomról mint bármi más, a két világháború között pedig tökéletesen lehetett látni, hogy a zsidó labdarúgók ahogy az életben, úgy a pályán is a méltóságukért, az egyenlőségért és elfogadásukért is harcoltak.

A karzaton felállított képes bemutató több részből állt, az egyik oldalon neves zsidó származású, vagy a vészkorszakban zsidókat segítő játékosokról emlékezik meg a körfal. Míg a másik oldalon a négy fentebb említett csapat szolgáltatta finomságok, például egy-egy lassan százéves plakát vagy trófea ad szép körítést a csapatok történelmét bemutató terepnek.

Azonban a legérdekesebb rész minden bizonnyal az emelvény közepén álló – a két oldal között szinte hídként szolgáló – taktikai felállás volt, ami a két világháború között virágzó, úgynevezett dunai futballiskola jellegzetes 2–3–5-ös, avagy másik nevén WM-rendszert illusztrálta. A játékrendszer megtörte az addig az angol keménységre és kompaktságra épülő játékelképzeléseket, és a technikás, sokpasszos játékot népszerűsítette, ami a közép-európai nemzetek jellegzetességévé vált az évtizedek során.

A történetek pedig magukért beszélnek. A Fradi, az Újpest és az MTK is meghatározó alakjai voltak a 20. századi első felében a magyar labdarúgásnak. Bár a zöld-fehérek alakultak meg a legkésőbb a három gárda közül, mégis ők nyertek először bajnokságot az 1903-mas szezonban. Azonban az MTK sem maradt el a jó teljesítménnyel, a rá következő idényben már ők győzedelmeskedtek, ezzel megágyazva az „örökrangadó” kifejezésnek is. Nem hiába, az 1929–1930-as kiírásig ez a két csapat versengett egymással az aranyéremért (MTK 14 bajnoki cím, FTC 13 bajnoki cím). Majd a számos alkalommal dobogós Újpest is felért a csúcsra, 1930 és 1939 között ötször lettek a honi legjobbak a lila-fehérek.

A Vívó és Atétikai Club (VAC) története más szempontok miatt emlékezetes, ugyanis az 1906-ban alakult egyesület volt az első nyíltan zsidó sportegyesület. Bár a fentebb említett kluboknak is voltak zsidó kötődései, a VAC egyértelműen felvállalta az identitását. A labdarúgó-szakosztálya egy évvel később jött létre, legjobb eredménye a 1922–1923-as szezonban szerzett 5. hely volt.

Nagy karriert befutott játékos is akadt a csapatnál, például a saját nevelésű Braun „Csibi” József, aki már 15 éves korában az MTK-hoz igazolt, ahol a korszak egyik legjobb futballistájává vált. Kék-fehérek színeiben nyolcszoros bajnok lett, de zsidó származása miatt impozáns eredményei sem tudták megmenti a II. világháború során a munkaszolgálattól. Végül az ukrajnai Harkovban érte a halál 1943-ban.

A „Meccs emberei – Zsidók és labdarúgás a két világháború között” című kiállítást decemberig teljesen ingyenesen tekinthetik meg a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban.

