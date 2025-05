Arne Slot, a Premier League-győztes Liverpool új vezetőedzője egyelőre óvatos hangot ütött meg a nyári átigazolási terveket illetően. A holland szakember szerint a keret már most is erős, és hangsúlyozta: nem lesz egyszerű tovább javítani egy olyan csapaton, amely épp most hódította el az angol bajnoki címet. A következő idény sikerei érdekében a legfontosabb lépéseket szerinte már megtették azzal, hogy megállapodtak a közös folytatásról Virgil van Dijkkal és Mohamed Szalahhal.

„Ez már most is nagyszerű nyár a számunkra, mert sikerült hosszabbítani Virgillel és Móval – mondta a Sky Sports kérdésére Arne Slot, miután arról kérdezték, milyen átigazolási időszakra számít, milyen igazolások várhatók a nyáron. – A szezon nagy részében senki sem számított erre, így már az is hatalmas előrelépés, hogy ők maradnak.”

Virgil van Dijk és Mohamed Szalah jövője sokáig kérdéses volt, főleg az idény eleji pletykák és a szaúdi érdeklődés fényében. A vezetőedző azonban leszögezte: a stabilitás és a csapategység legalább olyan fontos, mint egy új igazolás.

Sajtóhírek szerint a Liverpool tulajdonosai készek kinyitni a pénztárcájukat, és évek óta nem látott, akár 200 millió fontos büdzsét biztosítani Slot számára a keret tovább erősítésére. A holland szakember szavai alapján azonban nagy jövés-menés nem várható az Anfielden.

„Elégedettek vagyunk a jelenlegi keretünkkel – folytatta Slot – Ez már a második szezon, hogy ezek a játékosok együtt vannak. Néha jót tesz a csapatnak, ha új energiák érkeznek, de tavaly például úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az egész gárdát. Idén meglátjuk, hogyan alakul.”

„Csak akkor igazolunk, ha olyan játékost találunk, aki ténylegesen hozzá tud tenni a játékunkhoz. Nem könnyű javítani egy olyan csapaton, amelyik már most is bajnoki címet nyert” – tette hozzá, ami alapján tudatos építkezés és célzott erősítés várható inkább a bajnoknál, sem mint óriási sztárparádé. A klub új vezetőedzője nemcsak taktikailag, hanem átigazolási filozófiájában is a nyugalomra, stabilitásra épít – kérdés, hogy ez elég lesz-e a nemzetközi trófeákhoz is, összegezte az elhangzottakat a Sky Sports.