Komoly klubok figyelik árgus szemekkel Kerkez Milos teljesítményét: az AFC Bournemouth magyar válogatott balhátvédje iránt nemcsak a Liverpool, hanem immár a Real Madrid is élénk érdeklődést mutat. Olyannyira, hogy a TBR Football beszámolója szerint a spanyol sztárcsapat hétvégén játékosmegfigyelőket is küldött Londonba a magyar bekk miatt.

A TBR Football értesülései szerint a Liverpool már előrehaladott tárgyalásokat folytat Kerkez Milos átigazolásáról, ez azonban nem jelenti azt, hogy nyáron bizonyosan a Mersey partjára is költözik majd a magyar válogatott játékos. A lap azt állítja, a Real Madrid olyannyira komolyan fontolgatja Kerkez esetleges megszerzését, hogy miatta – valamint a spanyol válogatott Dean Huijsen miatt – játékmegfigyelőket is küldött a hétvégi Arsenal–Bournemouth-összecsapásra.

A TBR hangsúlyozza, a balhátvéd poszt megerősítése prioritást élvez a spanyol gigásznál, és Kerkez az idényben nyújtott teljesítménye alapján tökéletesen illeszkedne a királyiak elképzeléseibe.

A 21 éves védő nem először kerül reflektorfénybe: Angliában is gyorsan megmutatta tehetségét, és most a legnagyobb klubok versenyezhetnek érte. A Real Madrid és a Liverpool közt kibontakozó küzdelem azonban egészen új szintet jelent az ő pályafutásában is.

A bekk az idényben eddig mind a 35 fordulóban kezdőként lépett pályára a Bournemouthban.

Kerkez a szurkolóknál be is került a Premier League-idény álomcsapatába.

Közben Spanyolországban arról írnak, a királyi gárda nagytakarításra készül öltözőjében azért, hogy nyáron több poszton is erősíteni tudjon.