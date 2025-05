A kupasorozat fináléjának párosítása tavaly is megegyező volt, akkor hosszabbításban a Paks legyőzte előzetesen esélyesebbnek gondolt riválisát. Akkor az MLSZ szerint több, mint 51 ezer belépőt értékesítettek, így ha továbbra is ebben az ütemben halad a jegyeladás, akár telt ház is lehet a Puskás Arénában május 14-én.

Négy óra alatt több mint 20 ezer jegy kelt el a jövő heti kupadöntőre! 25 százalékkal több belépő talált gazdára idén, az árusítás első négy órájában a MOL Magyar Kupa döntőjére, mint egy évvel korábban

– írta kommünikéjében a sportági szövetség. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor egyébként korábban kritizálta a jegyértékesítést, mivel nem szükséges klubkártya ahhoz, hogy a ferencvárosi szektorokba vásároljanak belépőket a szurkolók.

Egyébként – szokásosan – négy árkategória közül választhatnak az érdeklődők, a legdrágább belépő 6 ezer forintba kerül, míg a kapu mögötti szektorba 3 ezer forintért árulják a jegyeket.

A Ferencváros–Paks Magyar Kupa döntője május 14-én, 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában.