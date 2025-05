Hivatalosan is bejelentette távozását a Liverpool saját nevelésű hátvédje, Trent Alexander-Arnold: a futballista a szezon végén lejáró szerződése után nem hosszabbít, és új kihívásokat keres. A bejelentés erre ugyan nem tért ki, hosszú ideje tartja magát a pletyka, nyártól a Real Madrid labdarúgója lesz az angol válogatott bekk.

Pályafutása második bajnoki címével a zsebében távozik Liverpoolból a Mersey-parti együttes saját nevelésű védője és kulcsembere, Trent Alexander-Arnold.

A 25 éves angol válogatott játékos közösségi oldalán osztotta meg az érzelmes búcsúüzenetet, amelyben hangsúlyozta: élete legnehezebb döntését hozta meg. Mint írja, egész eddigi karrierje során a Liverpool volt az otthona, de most eljött az idő, hogy kilépjen a komfortzónájából.

Ez életem messze legnehezebb döntése. Tudom, sokan kíváncsiak voltatok, miért nem beszéltem eddig erről, vagy frusztrált benneteket a hallgatásom, de mindig is az volt a szándékom, hogy a csapat érdekeit helyezzem előtérbe – vagyis a 20. bajnoki cím megszerzését

– írta a játékos.

„Ez a klub volt az egész világom 20 éven át” – tette hozzá Alexander-Arnold, aki a Liverpool akadémiáján nevelkedett, majd vált alapemberré Jürgen Klopp csapatában.

A német menedzser utódjánál, Arne Slotnál is kulcsfigura maradt, ugyan sérülések miatt több rövid kihagyása is volt az idényben, így is 30 bajnokin jutott szóhoz, összesen pedig 41 tétmeccsen szerepelt a 2024–2025-ös szezon eddigi részében.

Hónapok óta tartja magát a pletyka, Alexander-Arnold nyártól a Real Madrid labdarúgója lesz. Ezt a mostani bejelentéssel még nem erősítette meg a futballista, ám legfeljebb a Paris Saint-Germain köphet a királyiak levesébe. Madridban alighanem kezdhetik hűteni a pezsgőt az újabb sztárigazolás bejelentésére várva.