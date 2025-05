A Liverpool is megkereste az angol bajnoki rivális Manchester Citytől nyáron távozó Kevin De Bruynének – számolt be róla a Sky Sports újságírója, Gianluca Di Marzio. A belga középpályás a 2024–2025-ös szezon végén szerződése lejártával búcsúzik az égszínkékektől, miután a klubvezetés nem kínált számára új kontraktust.

Világklasszis, bár kissé korosodó klasszist kaphat posztriválisul Szoboszlai Dominik – amennyiben a Sky Sports Italia újságírójának, Gianluca Di Marziónak igaza van. Az újságíró állítása szerint a Liverpool is felvette a kapcsolatot a 109-szeres belga válogatott középpályás, Kevin De Bruyne menedzsmentjével, miután szűk egy hónapja biztossá vált, a szezon végén távozik korábbi sikerei színhelyéről, Manchesterből.

De Bruyne 2015 óta játszik a Cityben, és az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb középpályása lett a Premier League-ben, az idei szezonig holtversenyben ő tartotta a kanadai pontok rekordját Thierry Henryval is. Távozása meglepetésként érte a szurkolókat, különösen azért, mert a játékos korábban úgy nyilatkozott: nem ő akart elmenni, a döntés a klub részéről érkezett.

A Liverpool állítólagos érdeklődésének különös pikantériát ad a két klub között az elmúlt években kialakult éles versengés és rivalizálás.

A magyar szurkolók szempontjából az sem mellékes, hogy De Bruyne a középpálya azon területén játszik, ahol jelenleg Szoboszlai Dominik is rendszeresen szerepel. Bár a belga világsztár már 33 éves, tapasztalatával és technikai tudásával még most is komoly riválisa lehetne a magyar válogatott csapatkapitányának.

De Marzio értesülései szerint azonban nemcsak a Liverpool tart igényt De Bruyne játékára, az olasz bajnokságban szereplő Napoli is érdeklődik iránta, és szintén ajánlatot készül tenni.

Korábban a szintén a Premier League-ben szereplő Aston Villa, valamint több észak-amerikai csapat, így az Inter Miami érdeklődéséről is cikkeztek De Bruyne esetében.