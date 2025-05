A szezon végén távozik posztjáról Xabi Alonso, a német labdarúgó-bajnokságban második Bayer Leverkusen vezetőedzője – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Igaznak bizonyultaka péntek reggeli pletykák:Xabi Alonso nyártól új kihívás után néz elhagyva a Bayer Leverkusent.





A tréner 2022 októberében vette át az együttes irányítás, azóta a klub történetének legsikeresebb időszakát ünnepelhették a szurkolók: az előző szezonban a Leverkusen lett a Bundesliga történetének első veretlen bajnokcsapata, ezen kívül a Német Kupában is a csúcsra ért a gárda, míg az Európa-ligában csak az Atalanta elleni döntőben kapott ki, ez volt az egyetlen veresége a 2023–2024-es idényben.

Már akkor sokan arról beszéltek, a spanyol szakember rövidesen a Real Madrid vagy a Liverpool kispadján találhatja magát, ám ő még egy évet kivárt.

Hálás vagyok a klubnak, a játékosaimnak és a stábomnak, minden alkalmazottnak, és nem utolsó sorban a fantasztikus szurkolóknak. Sikerünk egy kiváló csapatmunka eredménye volt

– nyilatkozta pénteki sajtótájékoztatóján a 43 éves szakember.

„Köszönöm és szeretettel tartozom mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a diadal, beleértve a berlini kupagyőzelmet is, valósággá váljon" – tette hozzá a tréner, aki megjegyezte, biztos benne, hogy a Leverkusen továbbra is pozitív úton halad majd, és követni is fogja ennek alakulását.

Sajtóhírek szerint Xabi Alonso a következő idénytől a Real Madridot irányítja majd, ahonnan jó eséllyel távozik az eddig sikerkovács olasz Carlo Ancelotti – jegyezte meg az MTI.