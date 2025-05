Ez volt a hét elején kinevezett horvát Damir Krznar első mérkőzése a fővárosiak kispadján.

Az már szombaton eldőlt, hogy az Újpest nem eshet ki az élvonalból, a ZTE azonban még ott van azon csapatok között, amelyek közül az egyik csatlakozik a már biztosan búcsúzó, sereghajtó Kecskeméthez.

Intenzíven kezdődött a mérkőzés, mindkét együttes támadólag lépett fel. Hazai oldalon leginkább az ex-újpesti Croizet volt aktív, egy alkalommal ziccerben léphetett ki, de Banai – aki bajnokin először volt kezdő a mostani idényben – nagyszerűen olvasta a játékát és lefülelte az átadását. A félidő derekától aztán kissé visszaesett az iram, s bár a vendégek többet birtokolták a labdát, ez helyzetekben nem nyilvánult meg. Úgy tűnt, mindkét csapat a másik hibájára vár. A játékrész hajrájában ismét megélénkült kicsit a mérkőzés, de gól a szünetig nem esett.

A fordulás után sok volt a hiba mindkét oldalon, a második játékrész eleje egy kényszerű cserét is hozott zalaegerszegi oldalon, a támadások motorja, Croizet ugyanis megsérült. A hazaiak ezzel együtt fokozatosan átvették az irányítást, az Újpest hosszú percekre beszorult a kapuja elé. A házigazdáknak többször is sikerült a vendégvédelem mögé kerülniük, de Banai mindig hárította a próbálkozásokat. A hajrához közeledve kissé enyhült ugyan a nyomás a fővárosiakon, de továbbra is jobbára védekezni kényszerültek, ráadásul Ljujics megkapta a második sárga lapját, így meg is fogyatkoztak. A piros lap után még mindkét csapat előtt adódtak kisebb-nagyobb helyzetek - a legnagyobbat Krajcsovics hagyta ki a 90. percben –, de végül maradt a döntetlen.

NB I, 31. forduló:

Zalaegerszeg–Újpest 0–0

kiállítva: Ljujics (Újpest, 81.)

15.30: Nyíregyháza–Diósgyőr

Az állás: 1. Ferencváros 63 pont (59–30), 2. Puskás Akadémia 60 (53–35), 3. Paks 55 (64–46), 4. Győr 52 (48–35), 5. MTK 46 (51–42), DVTK 41/30 meccs (38–45), 7. Újpest 37 (33–41), 8. Zalaegerszeg 32 (35–42), 9. Fehérvár 31 (34–46), 10. Nyíregyháza 31/30 (28–50), 11. Debrecen 30 (49–59), 12. (és már kiesett) Kecskemét 24 (30–51)

(Borítókép: Fiola Attila (b), az Újpest és Jack Ipalibo, a Zalaegerszeg játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC - Újpest FC mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2025. május 11-én. MTI/Katona Tibor)