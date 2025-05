Bár már régen bajnok a Liverpool, azért az Arsenal ellen rangadó igazi presztízsmeccs, ezért is állította be Arne Slot Szoboszlai Dominiket a kezdő tizenegybe. Nem bánta meg, honfitársunk az angol lapok értékelése szerint (is) a mezőny egyik legjobbjának bizonyult, és nem csak pazar gólpassza okán.