A nemzetközi labdarúgás egyik legjelentősebb eseményévé nőtte ki magát három év alatt a Football Forum Hungary, amelyre idén hat kontinensről több mint 700 résztvevő érkezett a Groupama Arénába. A futballkonferencia egyik legérdekesebb beszélgetése volt a honi élvonalban és másodosztályban szereplő klubok sportigazgatóinak eszmecseréje, amelyben több fontos témát érintettek napjaink labdarúgásáról.

A beszélgetést Dragóner Attila vezette, aki Zalaegerszegen is volt sportigazgató, legutóbb pedig a Tatabánya ügyvezetőjeként tevékenykedett. Dragóner elsőként arról kérdezte három vendégét, Polyák Balázst, Sallói Istvánt és Révész Attilát, mi a legfontosabb, elsődleges feladata a sportigazgatónak. Az MTK Budapest képviseletében Polyák arról beszélt, szerinte az, hogy összefogja az egész klubot, tartsa a kapcsolatot a tulajdonosokkal, és képviselje érdekeit. Valamint az sem utolsó szempont, hogy a sportigazgató valósítsa meg azt a stratégiát, amit a tulajdonos elképzel.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Révész, aki a Kisvárda sportigazgatói feladatai mellett a vezetőedzősködést is ellátja a klubnál. Véleménye szerint feladatai közé tartozik, hogy meghatározza a klubmodellt, „életben tartsa” a csapatot, és a pénzügyeket is ellenőrizze – éppen az utóbbi szorul a leginkább fejlesztésre Magyarországon.

– tette hozzá Sallói István, a Zalaegerszeg sportigazgatója, aki klubját költségvetés szempontjából az OTP Bank Liga utolsó három csapata közé rangsorolta, ezért szűkösebbek is a lehetőségeik, mint a riválisoknak. Az edzőválasztás kulcskérdés a honi labdarúgásban, szezononként több szakembert menesztenek posztjukról – a jelenlegi idényben már 12 alkalom volt erre. Révész szerint az a normális, ha a kerethez választunk edzőt, de sok esetben ez sajnos megbukik, mert menet közben kell szakembert váltani, és ekkor már tűzoltásról beszélünk.

A Kisvárda sportigazgatója szerint az MTK-nál jelenleg éppen ideális a helyzet, van egy stílusa a klubnak, és ahhoz találtak házon belül egy jó edzőt Horváth Dávid személyében. A legfontosabb, hogy az edző partner legyen a klub igényeinek megvalósításában, és a kompromisszumkészség is rendkívül szükséges.

Polyák Balázs már 15 éve dolgozik az MTK-nál, hat éve a felnőttcsapatnál, és ez idő alatt annyit biztosan megtanult, hogy nincs jó edző vagy rossz edző – megfelelő edző van. Bognár György és Márton Gábor is remek szakemberek, de nem illettek a klub profiljába. Könnyebben tud náluk alkotni az a Horváth Dávid, aki belülről jött, ismeri a rendszert, amire építenek.

Zalaegerszegen alapvetően magyar edzőkben gondolkodunk, mivel a keret jelentős részét magyar játékosok alkotják, ezáltal a kommunikáció is gördülékenyebb. Amikor a ZTE hat éve feljutott az NB I-be, nagy pénzért igazoltunk válogatott játékosokat, akik nem maradtak adósak a jó teljesítménnyel, bent is maradtunk, de megnövekedtek az igények, nekünk pedig be kellett látnunk, ez nem a mi szintünk