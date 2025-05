A Paks vezetőedzője, Bognár György szerint lényegében kétszer kellett megnyerniük a 2025-ös Mol Magyar Kupa-döntőt, elvégre már a rendes játékidő hajrájában is kezükben érezhették a trófeát, a ferencvárosi Lenny Joseph gólja azonban mindent átírt. A tréner úgy értékelte, az lett kis híján csapata veszte, hogy még a legvégén is támadni akart, szép futballt bemutatva. Robbie Keane arról beszélt az MK-döntőt követő sajtótájékoztatón: nem hibáztatja az éremátadót meg sem váró, a mindent eldöntő tizenegyes után a stadiont perceken belül elhagyó FTC-drukkerek tízezreit.

„Ezt a kupát kétszer nyertük meg. A rendes játékidő hosszabbításában el kellett volna csalnunk azt a négy-öt percet, egy ilyen meccsen ez belefért volna, de olyan lelkesek voltak, focizni akartak” – kezdte értékelését Bognár György, a címét sikeresen megvédő Paksi FC vezetőedzője. Mint beszámoltunk róla, az atomvárosi együttes tizenegyesekkel ismét fölébe keveredett a finálé favoritjának számító Ferencvároson, így pedig a fővárosi rivális sorozatban a második döntőjében maradt hoppon.

A tréner arról is beszélt, a rendes játékidő végén kapott gól után nehéz mit mondani, főleg úgy, hogy a hajrában úgy cseréltek, ki tudják bekkelni az utolsó perceket. Át kellett szerveznie teljesen a csapatot a ráadásra, több kisebb sérülés is nehezítette a dolgukat, ami miatt kétséges volt, tizenegy játékossal tudják-e majd befejezni a találkozót, így, hogy az 120 percre nyúlt.

„Kétszer megverni a Ferencvárost a döntőben nem lehet véletlen. Azt gondolom, nem lehetünk olyan rossz csapat. Csak gratulálni tudok a játékosaimnak, és köszönetet mondani az egész közegnek, a szurkolóknak, a vezetőknek, mert nap mint nap azt érezzük, mennyire fontos nekik ez a csapat.”

Kérdésre nem tudott különbséget tenni a 2024-es és a mostani MK-siker között. „Mind a kettő fontos, nincs különbség számomra” – szögezte le.

Keane nem hibáztatja Pesicset

„Kemény most megszólalni, tizenegyesekkel kikapni nagyon nehéz dolog edzőként és játékosként is. De nincs más dolgunk, gratulálni az ellenfélnek” – kezdte értékelését Robbie Keane, a vesztes Ferencváros vezetőedzője.

A tréner kiemelte, a Paks nem okozott komolyabb meglepetést számukra, egyszerűen a helyzetkihasználásuk nem volt elég jó a meccs jelentős részében. Hozzátette, az első félidőben nem játszottak igazán jól, de a második félidő már ilyen szempontból is rendben volt. „A góljukon kívül nem volt helyzetük, mi viszont hibáztunk, a félidő végén ilyen gólt nem lett volna szabad kapnunk. Szünet után megszolgáltuk az egyenlítést, utána pedig több gólt is szerezhettünk volna érzésem szerint” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy mégis mi hiányzott a csapata játékából a sikerhez, úgy felelt: megítélése szerint képesek voltak dominálni, az egyetlen hiányosságot az utolsó passzoknál vélte felfedezni az FTC játékában. „Jól használtuk ki a területeket, főleg a szélen, Lenny és Adama megmozdulásai a cserék után kiemelendőek, de az utolsó passz, azoknál a szükséges minőség valahogy hiányzott.”

Szavai alapján nem hibáztatja a tizenegyeseknél rögvest első lövőként hibázó Alekszander Pesicset. „Lenny is elrontott egyet, ezért nem lehet elővenni egy játékost sem. Nagyon nagy teher ilyenkor odaállni, karakter kell, a hiba pedig benne van. Olyan az egész, mint a lottó. Azt mondtam a fiúknak, emlékezzenek erre a mostani érzésre, jegyezzék meg, hogy többé ne kelljen ilyet átélniük. Természetesen csalódottak vagyunk, de holnaptól a bajnokságra kell koncentrálnunk, két meccsünk van, mindkettőt meg akarjuk nyerni, hogy bajnokok legyünk.

„Egyáltalán nem hibáztatom őket” – felelte a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy az FTC-szurkolók pillanatokkal a lefújás után már el is tűntek a stadionból, nem várták meg az éremátadót. „Ha tehettem volna, én is mihamarabb menni akartam volna. Megértem őket, ahogyan a játékosaimnak is mondtam, ez egy szörnyű érzés.”

Sikerével a Paks biztosította a nemzetközi kupaindulást a következő idényre, az Európa-liga selejtezőjében startolhat majd.

MAGYAR KUPA, DÖNTŐ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 3–4

Puskás Aréna, 54 762 néző. Vezette: Pintér Csaba

FTC: Dibusz – Gartenmann (Csirkovics, 83.), Cissé, Szalai G. – Makreckis, Maiga (Raul Gustavo, 99.), Abu Fani (Joseph, 64.), Civic (A. Traoré, 65.) – Saldanha (Zachariassen, 77.), Tóth A. – Varga B. (Pesics, 65.)

Vezetőedző: Robbie Keane

Paks: Szappanos – Ötvös (Kinyik, 79.), Vas G., Szabó J. (Gyurkits, 116.) – Hinora (Ádám M., 91.), Mezei (Balogh B., 90.), Windecker, Papp K., Osváth – Haraszti (Vécsei, 75.) – Tóth B (Böde, 75.).

Vezetőedző: Bognár György



Gólszerzők: Lenny (90+3.), ill. Tóth B. (45+1.)