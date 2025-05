A budapesti zöld-fehérek történetük során három alkalommal jutottak el nagy nemzetközi klubsorozat fináléjába, a Juventus elleni megnyert, valamint a Leeds Uniteddel szemben elveszített VVK-finálét követően 1975. május 14-én a KEK-ben a Dinamo Kijev volt az ellenfél.

Az ekkor még szovjet színekben induló (az év végén, majd 1975-ben és 1977-ben is bajnok) ukrán csapat Volodimir Oniscsenko és Oleh Blohin vezérletével verte végig az európai kupagyőztesek mezőnyét, egyetlen kisiklását az elődöntő eindhoveni visszavágóján bemutatva, de a kijevi 3–0 után a 2–1-es vereség is bőven elegendőnek bizonyult a fináléba kerüléshez.

A Liverpoolt is kiejtette a Fradi

Az 1974-es MK-döntőben a Komlói Bányászt 3–1-re felülmúló Ferencváros fennállása 12. kupaaranyával kvalifikálta magát a KEK 1974–1975-ös kiírására, amelyet a Cardiff City ellen indított. A magyar csapat idehaza Nyilasi Tibor korai, valamint Szabó Ferenc hajrában szerzett találatával nyert 2–0-ra, Walesben pedig a második félidőben negyedóra alatt vágott három góllal zárták le a továbbjutás kérdését Pusztai Lászlóék, a vége 4–1-es siker lett, összesítésben pedig 6–1 a mieinknek.

Nem sokkal messzebb, alig 200 mérfölddel arrébb volt jelenése a magyar csapatnak 1974. október 23-án, az Anfielden a Liverpool Kevin Keegan góljával a 92. percig őrizte előnyét, akkor azonban Máté János egyenlíteni tudott (1–1). Mint később kiderült, ez egyben a továbbjutást is érő találat volt, mivel az Üllői úton 30 ezer néző egy gólt sem látott, így az akkor még érvényben lévő idegenben szerzett gólok szabálya értelmében a Fradi került a negyeddöntőbe.

A Mersey-parti csapat az 1977-es és 1978-as BEK-győzelemmel „vigasztalódhatott”, majd 1981-ben és 1984-ben is megnyerte az elitsorozatot, teljessé téve az angol hegemóniát, hiszen '77 és '84 között nyolc fináléból hetet a „háromoroszlános” futball képviselői nyertek meg.

A kupatavasz Svédországban indult a kilencedik kerületiek számára, Nyilasi és Máté gólja között Harry Jönsson öngólja is becsúszott a – mostani El-idényben is rivális – Malmö részéről, amely csak az utolsó percben tudott kozmetikázni (1–3). Thomas Sjöberg ezt követően az Üllői úton is gyorsan betalált, amivel már csak egy volt a svédek hátránya összetettben, Máté viszont lezárta a kérdéseket, az utolsó fél órában emberhátrányban játszó Malmö ellen 4–2-vel ment tovább Dalnoki Jenő együttese.

Az áprilisi elődöntő első felvonására már a Népstadionban került sor, 55 ezer ember ugorhatott talpra, amikor Branikovits László az első félidő végén megszerezte a vezetést, és bár a Crvena zvezda a második játékrész derekán egyenlített, Magyar István a hajrában megszerezte a 2–1-es sikert jelentő találatot. Pokoli hangulat és több mint 100 ezer drukker várta Belgrádban a ferencvárosiakat, akik Pusztai László góljával idegenben is előnnyel mehettek pihenőre. A szünet után a házigazda fordított, és közben Bálint László kiállítása miatt emberelőnybe is került, de volt még egy csavar a párharcban, Megyesi István büntetője pedig KEK-döntőt ért (2–2, összesítésben 4–3).

A bázeli fináléban viszont nem volt kérdés. A találkozó első félidejében Oniscsenko megszerezte a kiírásban a hatodik és a hetedik találatát is, így a 13 bajnoki címével szovjet rekorder Dinamo Kijev kétgólos előnyre tett szert, majd Blohin is meglőtte saját ötödik gólját, amivel 3–0 lett a vége.

Az 1966 és 1977 között hét szovjet bajnoki címet szerző gárda erejét jól mutatja, hogy a BEK-ben címet védő, az idény végén sorozatban harmadszor is csúcsra érő Bayern München elleni Európai Szuperkupát 3–0-s összesítéssel hódította el.

Az 1975-ös KEK-döntő összefoglalója

Érdekesség, hogy a mostani El-ligaszakaszban az ukrán gárda ugyancsak a Fradi ellenfele volt, és ahogyan a Malmőnek (4–1), a Dinamo Kijevnek (4–0) is négy gólt vágtak Varga Barnabásék.

A magyar csapatok nemzetközi kupadöntői idény sorozat csapat ellenfél eredmény 1963–1964 KEK MTK Sporting CP 3–3; 0–1* 1964–1965 VVK FTC Juventus 1–0 1967–1968 VVK FTC Leeds United 0–1, 0–0 1968–1969 VVK Újpest Newcastle 0–3, 2–3 1974–1975 KEK FTC Dinamo Kijev 0–3 1984–1985 UEFA-kupa Videoton Real Madrid 0–3, 1–0 *megismételt mérkőzésen

A rekorder a címvédő ellen venne revánsot a Magyar Kupában

A mögöttünk hagyott 50 évben a Fradi még 12-szer hódította el a honi kupasorozatot, 24 sikerével fölényesen vezeti az örökrangsort az MTK (12) és az Újpest (11) előtt, emellett pedig még tíz ezüstérmet szereztek a kilencedik kerületiek.

A Paks lényegesen ritkábban előforduló vendég volt a döntőkben – ugyanakkor az elmúlt években ez a tendencia teljesen megváltozott:

a tolnai csapat 2022-ig egy fináléba sem jutott be, azóta viszont négy idényből harmadszor is, a Fradi tavalyi legyőzésének köszönhetően pedig címvédőként várja a meccset.

Érdekesség, hogy a Paks 2022-ben is a budapestiekkel döntőzött, így négy év alatt ez már a harmadik fináléjuk – ebben a csatában 1–1-re állnak, mivel az elsőt az FTC könnyedén nyerte 3–0-ra.

Ebben az idényben eddig jobb a Paks mutatója, de...

A kupasikerrel remek szériát indított Bognár György együttese, hiszen ezt követően az októberi hazai, valamint a februári budapesti mérkőzésen is győzött – ráadásul mindhárom alkalommal két góllal (2–0, 3–1, 2–0).

A legutóbbi összecsapásig csupán szombatig kell visszamennünk az időben, a felek ugyanis az NB I legutóbbi fordulójában találkoztak, a tét pedig hatalmas volt: a Fradi 60 ponttal állt a második helyen a több győzelmének köszönhetően első Puskás Akadémia (60) mögött, a Paks pedig 55-tel volt a harmadik.

Az újabb tolnai siker tovább sűríthette volna az élbolyt két fordulóval az NB I vége előtt, és Gyurkits Gergő megpattanó lövésével egészen az 57. percig jól is állt a paksi csapat, aztán Mohammad Abu Fani két gólpassza után fordított a Fradi. A 89. percben volt még válasza a házigazdának, de a 93. percben jött az izraeli középpályás harmadik előkészítése és a csereként beálló Lenny Joseph második gólja, amivel 3–2-re nyert az FTC, és óriási lépést tett az újabb bajnoki cím felé.

Ami a kupaidényt illeti, a Ferencváros ősszel Budafokon (3–0) és Tiszafüreden (2–1) győzött, február végén pedig ráadásos csatában jutott tovább Győrben (4–3) , mielőtt áprilisban a Groupama Arénában az Újpest és az MTK ellen is 3–1-re nyert.

A Paks vendégként a Mezőörs (3–0) és a Honvéd (5–1) kiütése után a Mezőkövesdnek (3–0) sem kegyelmezett, majd Kisvárdán (1–0) és otthon a Zalaegerszeg ellen (2–1) is szűken nyert, így egyhuzamban 11 MK-párharcot vívott meg sikeresen.

Magyar Kupa 2024–2025, döntő

19.00: Ferencváros–Paks – élőben az Indexen!

Puskás Aréna.

(Borítókép: Ferencváros–Paks-mérkőzés 2024. május 15-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)