Anftifutballal vádolta meg a Paksi FC-t, és ismét előkerült a szerencsejáték téma is Kubatov Gábor Magyar Kupa-döntőt követő nyilatkozatában.

„A labdarúgás sokszor nem igazságos. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet nyerni” – nyilatkozta Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az elvesztett Magyar Kupa-döntő után a Ferencváros stábjának, majd az M4 Sportnak adott interjújához hasonlóan arról kezdett beszélni, az ő elveivel ellentétes antifutballt játszó csapat a Paks.

„Állati nehéz helyzetben vagyunk, mert két csapatot kéne tulajdonképpen építeni. Kellene építeni egyet a nemzetközi porondra, és egyet, amelyik az antifocit játszó csapatok ellen jól tud játszani. Az ilyen birkózó focira, ahol nagy testi kontaktusok vannak, nagy párharcok, nagy küzdelem a középpályán. De ez azt hiszem, nem mi vagyunk. Így aztán szoros eredmények születnek, Pakson is épphogy csak tudtunk nyerni. Itt Budapesten is futottunk az eredmény után. De hát ez történt. És a végén egy hazardírozás van – utalt a tizenegyesekre –, hát a szerencsejátékban ők jobbak” – szúrt oda gratuláció helyett az FTC-n a 2024-es döntő után idén is felülkerekedő riválisnak.





Emlékezetes, már a kupadöntő felvezetése sem volt feszültségtől mentes, Kubatov arról beszélt, nála nem fér bele, hogy Bognárnak bármi szerepe lehet még a magyar labdarúgáshoz – mindezt a Paks jelenlegi trénerének egy évtizeddel korábbi, szerencsejátékkal kapcsolatos ügyre hivatkozva tette.

Amikor a nyilatkozatokról kérdezték, Bognár egyetlen mondattal reagált, közölve, udvari bolondokkal nem kíván foglalkozni.

A döntőt követő edzői nyilatkozatokról itt olvashat!



Arról, hogy az FTC korábbi közönségkedvenc támadója, a Paks csapatkapitánya, Böde Dániel miért volt bosszús a végjáték előtt – itt írtunk bővebben.

Sikerével a Paks biztosította a nemzetközi kupaindulást is a következő idényre, az Európa-liga selejtezőjében startolhat majd a keretében csak magyar futballistákat foglalkoztató csapat.

Az atomvárosi együttes ugyan a fináléban inkább a kontrákra épített, és a második játékrészben Bognár György bevallása szerint is igyekezett őrizni az eredményt, az NB I-ben a legtöbb gólt szerezte 31 forduló alatt: 64-et. A címvédő Ferencváros 59-nél, a tabella második helyén álló Puskás Akadémia, mely még akár meg is előzheti az FTC-t az idényhajrában, 53-nál.

MAGYAR KUPA, DÖNTŐ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 3–4

Puskás Aréna, 54 762 néző. Vezette: Pintér Csaba

FTC: Dibusz – Gartenmann (Csirkovics, 83.), Cissé, Szalai G. – Makreckis, Maiga (Raul Gustavo, 99.), Abu Fani (Joseph, 64.), Civic (A. Traoré, 65.) – Saldanha (Zachariassen, 77.), Tóth A. – Varga B. (Pesics, 65.)

Vezetőedző: Robbie Keane

Paks: Szappanos – Ötvös (Kinyik, 79.), Vas G., Szabó J. (Gyurkits, 116.) – Hinora (Ádám M., 91.), Mezei (Balogh B., 90.), Windecker, Papp K., Osváth – Haraszti (Vécsei, 75.) – Tóth B (Böde, 75.).

Vezetőedző: Bognár György



Gólszerzők: Lenny (90+3.), ill. Tóth B. (45+1.)