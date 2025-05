A Paksi FC tizenegyespárbajban védte meg címét a Magyar Kupa döntőjében. Az atomvárosiak 1–1-es rendes játékidő és hosszabbítás után a Ferencvárost múlták felül a Puskás Arénában. A finálé után a főszereplők közül Böde Dániel, Szappanos Péter, Vécsei Bálint és Ádám Martin is értékelt: a győzelem kulcsáról, a tizenegyesek lélektanáról, valamint az FTC 90+3. perces egyenlítését követő pillanatokról is beszéltek…

Kupagyőztesként, már sörösdobozzal a kezében nyilatkozott a Puskás Aréna alsó szintjén összegyűlt újságíróknak a Ferencváros elleni döntő után Böde Dániel, a Paksi FC veterán támadója, aki korábban a mostani ellenfél színeiben is megnyerte már a Magyar Kupát. A 38 éves csatár nem rejtette véka alá az örömét, hogy összejött a címvédés. „Nagyon boldogok vagyunk, szavakkal sem tudom leírni, meg fel sem tudom még fogni” – mondta az interjúfolyosón a lefújás után, jelezve, hogy nem szeretné bő lére ereszteni a nyilatkozatát, mert „szomjas”, és várják a többiek az öltözőben…

Arra a kérdésre, hogyan folytatódik az este, csak annyit válaszolt: „Egyszerűen mondva: be fogunk rúgni. Azt, hogy mit iszunk, azt egyelőre a Jóisten tudja csak.”

A támadó felidézte, a tizenegyespárbaj előtti pénzfeldobásnál volt egy kis kavarodás, amiből pechesen jött ki a Paks, végül azonban nem számított: „A feldobás után kiesett a pénz a játékvezető kezéből, újra kellett dobni. Először kék lett, amit én választottam, aztán piros, így végül Dénes (Dibusz, az FTC kapusa és kapitánya – a szerk. megjegyzése) választhatott kaput. Ő is látta a dolgot. Ezen bosszankodtam” – idézte fel.

A siker kulcsáról röviden csak annyit mondott: „A végén az nyert, akinek kevésbé remegett meg a lába.”

Megérte hazaugrani Szaúd-Arábiából

Böde Dánielhez hasonlóan a második Magyar Kupa-trófeáját ünnepelhette paksiként a csapat válogatott kapusa, Szappanos Péter. A játékos, aki a szezont még Szaúd-Arábiában kezdte, a döntő utáni nyilatkozatában elárulta: már napokkal korábban érezte, hogy Alekszandar Pesics középre fogja rúgni a tizenegyesét, ha sor kerül majd a szétlövésre. „Már a hétvége előtt elemeztük a rúgásokat. A bajnokin Kovácsik Ádi védett, neki is mondtam: Pesics biztosan középre rúgja. Most szerencsére kitartottam az első megérzésem mellett – bejött.”

A 34 éves labdarúgó végül nemcsak az elsőként odaálló szerb támadó, hanem a harmadik kört kezdő Lenny Joseph lövését is védeni tudta, ezzel vitathatatlan érdemeket szerzett a sikerben.

„Megérte hazaugrani, mondjuk úgy – utalt arra, hogy az előző évi kupadöntőt követően légiósnak állt, és akkor úgy tűnt, aligha lesz részese pályafutása során újabb finálénak a Pakssal. – Most az a cél, hogy megtartsuk a harmadik helyet, mert csalódott lenne a csapat, ha kiénekelnénk a sajtot a szánkból. Úgyhogy innentől kezdve az lehet az elsődleges célunk, hogy bebiztosítsuk a bajnoki érmet az utolsó két fordulóban. Azt gondolom, hogy akkor megint egy sikeres szezonról beszélünk.”

A kapus szerint a döntő lélektanilag nehezebb volt, mint a tavalyi. „A 93. percben gólt kapni, ember legyen a talpán, akit nem visel meg. De szerencsére túl tudtunk lendülni rajta.”

A Paks jövőjéről szólva hozzátette: „Két éve lőtávon belül vagyunk, és az is nagy dolog, hogy a Fradi két fordulóval a vége előtt még nem bajnok. Nem ehhez szoktunk az elmúlt években. Nyilván még most sem dőlt el nekik a bajnoki cím, bár azt gondolom, hogy azért azt be fogják húzni. Az, hogy ilyen sokáig kiélezett a küzdelem az aranyért, szerintem a Puskás Akadémiának és nekünk is egy óriási bók, egy óriási pozitívum, visszaigazolása, hogy jó úton járunk. Ez a magyar mezőny erősödését mutatja” – jelentette ki a hálóőr.

2024-ben piros lap, most döntő tizenegyes

Egy évvel ezelőtt még piros lappal zárult számára a Ferencváros elleni kupadöntő, idén azonban a mindent eldöntő tizenegyest lőhette volt csapata ellen – Vécsei Bálintnak ugyancsak különleges este volt a 2025-ös fináléé.

„Örülök. Akkor is örültem, de tavaly még jobban izgultam” – mondta a Paks játékosa, aki egy éve már az első félidőben kiállítva csak kívülről szoríthatott csapatáért a meccs jelentős részében. Ezúttal azonban főszereplő volt: ő értékesítette az utolsó, mindent eldöntő tizenegyest a Fradi-tábor előtt. „A rúgás közben nem izgultam, de amikor bement a hálóba, akkor éreztem, hogy mintha leesett volna egy nagyon nagy kő a vállamról” – jegyezte meg.

Vécsei elmondása szerint nem bánta volna, ha előbb véget ér a párharc: „Ötödik voltam a sorban, rúgni is szerettem volna, de nem bántam volna, ha lezárjuk hamarabb.”

„A rendes játékidő második felében én úgy érzem, hogy egy kicsit magunkra húztuk az ellenfelet. A Fradi ott már bedobott mindent, jönnie kellett. Nem volt szerencsénk a végén a szögletből kapott góllal. Úgy éreztem, hogy a hosszabbításban sok esélyünk már nem volt a győzelemre, nem voltak lehetőségeink, úgyhogy a tizenegyesekben kellett bízzunk. Bejött” – foglalta össze a találkozót Vécsei.

„Tovább kellett lépnünk”

A Görögországból télen hazatért Ádám Martin első kupagyőzelmét ünnepelhette a Paksi FC-vel, miután a címvédő ismét a Ferencvárost múlta felül a Magyar Kupa döntőjében – ezúttal tizenegyesekkel. A csatár a lefújás után őszintén beszélt az érzelmeiről, a feszültségről és arról, hogyan sikerült fejben túllépni az utolsó perces egyenlítésen.

Mint mondta, aki tavaly már a csapat tagja volt, tudja, milyen érzés ez, ő viszont korábban – 2022-ben – még vesztes döntőt élt át, így most új érzelmekkel kell megismerkednie. Hozzátette, még ha tizenegyesek is döntöttek a javukra, a Paks diadalát megérdemeltnek tartja.

A meccs során begyűjtött sárga lapját és a gólja utáni szurkolói reakcióját is kommentálta: ha ő kap üzenetet, szerinte joga van visszaüzenni. A játékvezetői hibákat nem dramatizálta, szerinte ez a foci része – a játékosok is hibáznak.

Arra a kérdésre, hogy a Ferencváros rendes játékidő legvégén jött egyenlítése hogy nem törte meg őket fejben, egyértelmű választ adott: a profizmus épp arról szól, hogy az ilyen sokkos pillanatokat kizárják, a csapat nem foglalkozott az érzelmi hullámzással. A paksi játékosoknak csak az volt a céljuk, hogy a lehető legjobban keveredjenek ki a hosszabbításból és megvédjék a címüket – ami végül a tizenegyesekkel sikerült.

Sikerével a Paks biztosította a nemzetközi kupaindulást a következő idényre, az Európa-liga selejtezőjében startolhat majd.

MAGYAR KUPA, DÖNTŐ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 3–4

Puskás Aréna, 54 762 néző. Vezette: Pintér Csaba

FTC: Dibusz – Gartenmann (Csirkovics, 83.), Cissé, Szalai G. – Makreckis, Maiga (Raul Gustavo, 99.), Abu Fani (Joseph, 64.), Civic (A. Traoré, 65.) – Saldanha (Zachariassen, 77.), Tóth A. – Varga B. (Pesics, 65.)

Vezetőedző: Robbie Keane

Paks: Szappanos – Ötvös (Kinyik, 79.), Vas G., Szabó J. (Gyurkits, 116.) – Hinora (Ádám M., 91.), Mezei (Balogh B., 90.), Windecker, Papp K., Osváth – Haraszti (Vécsei, 75.) – Tóth B (Böde, 75.).

Vezetőedző: Bognár György



Gólszerzők: Lenny (90+3.), ill. Tóth B. (45+1.)

(Borítókép: Böde Dániel 2025. május 14-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)