Luxusszállodában kapták végre a Liverpool több játékosát – köztük Szoboszlai Dominikot is – Dubajban. A játékosok luxushotelben és jachton is lazítottak az Arsenal elleni 2–2-re végződő bajnokit követően – számolt be róla a liverpool.com.

A hírek szerint a klubtól nyáron távozó Trent Alexander-Arnold, a csapatkapitány Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is elutazott az Egyesült Arab Emírségekbe. Arne Slot együttese április végén, a Tottenham elleni 5–1-es sikerrel biztosította be a bajnoki aranyérmet.

Egy felvételen az látható, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya és az egyiptomi támadó testőrök társaságában sétál ki egy szállodából.

Mo Salah and Szoboszlai in Dubai. 🏆 pic.twitter.com/X1A62uD1VK — Samuel (@SamueILFC) May 13, 2025