Néhány napja már biztosra vette a futballsajtó, de szombat délutánra be is bizonyosodott, a 20 éves Dean Huijsen lett a Real Madrid első nyári igazolása.

A spanyol válogatott középhátvéd 2030-ig kötelezte el magát a „királyiakhoz”, miután a spanyol együttes aktiválta a szerződésében lévő, 50 millió eurós kivásárlási záradékot.

A korábban a Juventust és az AS Romát is megjáró spanyol válogatott játékos 2024 nyarán került az angol Bournemouthhoz, ahol Kerkez Milossal karöltve hatalmas szerepet játszottak abban, hogy a jelenleg 10. helyen tanyázó Bournemouth a szezon során sokáig még az európai kupahelyekért is versenyben volt.

A hírek szerint a fiatal középhátvéd már a nyári klubvilágbajnokságon debütál újdonsült csapatában.

