Azt már hétfőn tudni lehetett, hogy az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi Péter biztosan nem lesz Marco Rossi keretének tagja – a rutinos kapus visszavonult a válogatottságtól. A magyar nemzeti csapat szövetségi kapitánya kedd kora délután nevezte meg azokat a játékosokat, akikre számít a júniusban esedékes két felkészülési mérkőzésen. Ha úgy tetszik, a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezők főpróbáján.

Az már a sajtótájékoztatót megelőzően, a szövetség közösségi oldalairól kiderült, hogy Marco Rossi meghívót küldött Vitális Milánnak, az ETO FC Győr középpályásának – így újabb magyar csapatból érkezik labdarúgó a nemzeti együttesbe. A győrieknek egyébként remek szezonjuk van, és már biztosan a tabella negyedik helyén végeznek, ami jövőre európai kupaszereplést jelent.

Rossi keretében kapusposzton nem történt meglepetés, Dibusz Dénes és Szappanos Péter mellett Tóth Balázs kapott meghívót. Vitálison kívül a másik újonc a csapatban a Svédországban, az AIK-ban légióskodó Csongvai Áron.

A keret nyilvánosságra hozatalát követően Rossi válaszolt az újságírók kérdéseire. Az Index azt firtatta, Gulácsi Péter kissé váratlan visszavonulása a válogatottságtól vajon egy probléma megoldását jelenti, hiszen így nem kell döntenie a kapitánynak Dibusz Dénes és az RB Leipzig kapusa között, vagy fájdalmas információ.

Mindig is Gulácsit tartottam a legjobb kapusnak, nyilván addig, amíg rendszeresen játszott a Lipcsében, és nem sérült meg. A pályafutása bizonyította, és bizonyítja most is ezt a megítélést. Dibusz Dénes Szappanossal és Tóthtal is közel áll ehhez a szinthez. És az utánpótlásban is vannak tehetséges fiatalok, ezen a poszton, azt hiszem, le vagyunk fedve – magyarázta Rossi.

A kapitány nagyon sajnálja, amikor egy srác úgy dönt, hogy visszavonul. Emberi oldalról megérti, tudja, hogy lojálisnak kell maradnia a családjához, de ő is lojális marad a kapushoz.

Miben szeretne előrelépést látni a válogatottól? – kapta a következő kérdést a szakember. – És vajon ezen a két meccsen láthatjuk-e a négyvédős felállást, amit márciusban már láthattunk?

El kell tudnunk érni ahhoz a lehetőséghez, hogy a hármas vagy a négyes védősort adott mérkőzésen belül tudjuk variálni játékoscsere nélkül – fogalmazott a kapitány. – A legfőbb cél a szint emelése, valamilyen módon. Több szempontból is javulnunk kell a vb-selejtezőkre. Útmutató legyen ez a két felkészülési mérkőzés! Vannak visszatérők, vannak újak a keretben, egyesek most kimaradtak, de őket is talonban tartjuk. Nem biztos, hogy szeptemberben ugyanezekkel a játékosokkal vágunk neki a selejtezőknek. A svédek háromvédős rendszerben játszanak, ezt mi letükrözzük. Mindenben ugyanazt a szintet kell nyújtanunk, amit ők.

Védelemben nagy az átalakulás, vannak kimaradók és visszatérők. Miért?

A védekezés nagyon fontos aspektusa a csapatjátéknak, de én a régi iskolát képviselem: minden a biztos védelemből indul ki. Ha a védelem biztos, csak akkor gondolkodhatunk újításokon. Mindig is meghívtam korábban Fiolát és Botkát, de most ők kimaradnak, korábban Balogh Botond, Szalai Gábor és Mocsi Attila is kimaradt. Meg kell próbálnom mindenkinek lehetőséget adni. Szalai és Mocsi állandóan játszik a klubjában, előbbi a Fradiban, utóbbi a Rizesporban, ez jót tett nekik.

Nehéz a helyzet csatárfronton

Szabó Levente nincs a keretben, Varga Barna mögött nincs második csatár. Netán befejező csatár nélküli játékra is készülünk?

Nézzék, Levente nem játszik a Braunschweigban, és Németh András is eltűnt a radarunkról. Nincs olyasvalaki, akit meghívhatnék. Böde Dániel már 39 éves... Amíg én vagyok a szövetségi kapitáőny, addig én döntök. Tóth Barnát még a Honvédból ismerem, de... Megsüvegelem a Paksot és edzőjét, de ők együtt jók igazán, csapatként. Azt demonstrálják, mennyire fontos csapatként fellépni! A Fradi ellen is állják a sarat, meg a Puskás Akadémia ellen is. Inspirációt kell merítenünk a Paks csapatjátékából.

Öt évvel meghosszabbította a szerződését, milyen érzések, milyen célok vezérlik? – szólt a következő kérdés.

Ismertem az elnök úr és az elnökség céljait, márciusban már mondta nekem Csányi úr, hogy szeretné, ha öt évvel hosszabbítanék. Nem én kértem a szerződéshosszabbítást, ezt hangsúlyozom. Decemberben lejárt volna a mostani szerződésem. Elnök úr elképzelése volt a további öt év. Nagy büszkeségre ad okot a bizalma. Remélem, hogy mindannyiunk érdekében megvalósítjuk céljainkat. Szeretnénk kijutni a világbajnokságra és visszakerülni az NL-ben az A-ligába. De ezért dolgoznunk is kell.

Lehet, hogy kevesebben fognak külföldre szerződni az új szabály miatt, hogy tudniillik mostantól öt hazai játékost kell szerepeltetni minimum az MLSZ juttatásai érdekében?

Mindig vannak pró és kontra érvek. Minden a játékosok mentális hozzáállásán múlik. Ez a mentralitás időnként hiányzik a fiatalokból. Próbáljanak nap mint nap fejlődni. Mindenben: technikai, taktikai, mentális területen. Nem tudom, hányan fognak ezen dolgozni. A válogatottban ez, mármint dolgozni az előrelépésen, kötelező lesz.

Az év nagy feladata a vb-selejtező. Mit szól ahhoz, hogy a playoff elérése a kitűzött minimumcél Csányi Sándor szerint?

Emlékszem, amikor az első szerződésemet aláírtam 2018-ban, az elnök úr azt mondta, hogy az Eb-selejtező a cél. Ábrándnak tűnt, mégis behúztuk. A törökországi oda- és visszavágók még mindig nyomják a lelkemet, de ettől eltekintve emelkedő a válogatott teljesítménygörbéje. Negyven éve várunk arra, hogy kijussunk. Ez nem hagyja semlegesen az embert. Legyenek formában a kulcsjátékosaink! Mindenki küzdjön! Portugália legyőzhetetlennek tűnik, mégis a nem is olyan távoli múltban sikerült váratlant húzni. Hollandia és Németország ellen döntetlent játszottunk! Ezek nagy eredmények, de ezeket a két török meccs egy kicsit lerombolta. Az eredmény azt mutatja, nem voltunk pariban.

Végül megkértük, mondjon valamit Vitális Milánról, a keret Csongvai mellett egyik újoncáról.

Milán azzal érdemelte ki a bizalmat, amilyen teljesítményt nyújt. Az ETO 2025-ben még nem veszített, ennek a csapatnak az erőssége! Exponenciálisan nőtt bele az NB I-be. Már a DAC-nál ismertem, jól olvassa a mérkőzést, univerzális középpályás. Nagyon kíváncsi vagyok rá, technikai és taktikai oldalról nagyon ígéretes. Március 30. óta itt vagyok Magyarországon, minden hétvégén meccsen vagyok, élőben olykor négy meérkőzést is megnézek. Minden játékost ismerek az NB I-ben. Nem véletlenül hívok meg valakit a keretbe.

Június elsején este találkozik a keret Telkiben. Június 6-án a Puskás Arénában fogadjuk Svédországot, 8-án utazik el a csapat Bakuba, 10-én játszunk Azerbajdzsánnal.

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Columbus Crew), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A magyar labdarúgó-válogatott legközelebb tehát hazai pályán, június 6-án fogadja a svédeket, majd négy nappal később Azerbajdzsánba utazik.

Ön szerint hogyan teljesít a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnoki selejtezőkön? Első helyen végez, és automatikusan jut ki a tornára.

Második lesz, de sikerrel veszi a pótkvalifikációt.

Továbbjut, de a playoffban elbukik.

Nem jut tovább a csoportjából.

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzése

június 6., 19:30: Magyarország–Svédország, Budapest

június 10., 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45