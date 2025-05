Az Európa-liga döntőjének elvesztése után az utóbbi 36 évben most fordul elő másodszor, hogy a Manchester United nem szerepelhet a nemzetközi porondon. Az utolsó forduló előtt a tizenhatodik helyen áll a Premier League-ben, az FA-kupából a nyolcaddöntőben, a ligakupából a negyeddöntőben esett ki, és február óta összesen 10 pontot gyűjtött a bajnokságban. Ebben a drámai helyzetben az anyagilag is a csőd szélén álló klub példátlan lépésre szánta el magát: áruba bocsátja teljes játékoskeretét a Daily Mail szerint.

Azóta, hogy Sir Alex Ferguson 2013-ban bajnoki címmel búcsúzott a menedzseri (vezetőedzői) poszttól, 12 év alatt egyetlenegyszer sem tudta megnyerni a Premier League-et a rekordbajnok.

Az eltelt tucatnyi évben a klub összesen 2,05 milliárd eurót költött igazolásokra, ennél többért csak a Paris Saint-Germain (2,81 milliárd) és a Manchester City (2,181 milliárd) vásárolt játékosokat a kérdéses időszakban.

Ez is súlyos tétel, de ennél elkeserítőbb a mérleg: az utóbbi 12 évben mindössze 589 millió euró folyt be a játékosok értékesítéséből, vagyis a bevételek és a kiadások szaldója mínusz 1,464 milliárd. A gond az, hogy az igazolások döntő többsége nem vált be, és akkor még finoman fogalmaztunk. Soroljuk a mellélövéseket, vagy minimum nem éppen telitalálatokat: Paul Pogba (105 milló euró), Romelu Lukaku (85 millió), Ángel Di María (75 millió), Casemiro (70,6 millió) Cristiano Ronaldo (17 millió másodszorra), Antony (95 millió), Jadon Sancho (85 millió), Rasmus Höjlund (77,8 millió), Anthony Martial (60 millió).

A Pogba-üzlet különösen botrányos, 2012-ben ingyen távozott a Juventushoz, majd 2016-ban 105 millióért vásárolták vissza. De Cristiano Ronaldót is kétszer vették meg: 2003-ban 19 millió euróért a Sportingtól, majd 2021-ben 17 millióért a Juventustól. (Közben persze kerestek is rajta, amikor 2009-ben 94 millióért eladták a Real Madridnak.)

A legszebb az egészben, hogy úgy tűnik, azzal, hogy valaki a Manchester Unitedbe igazolt, azonnal veszíteni kezdett az értékéből. Tudniillik a 12 év alatt elköltött több mint kétmilliárd euró egyáltalán nem hasznosult. A ManUnited játékoskeretének értéke a Transfermarkt szerint jelenleg 669,25 millió euró, amivel csak a 10. helyen áll a nagy klubok keretének értéksorrendjében. A legértékesebb kerete a Manchester Citynek van (1,31 milliárd euró) a Real Madrid (1,27 milliárd) előtt.

De edzőfronton sem jobb a helyzet. A Sir Alex visszavonulása óta eltelt 12 évben 10 menedzsert fogyasztott el a klub, és igazán egyik sem vált be. Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, David Moyes, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy és most Rúben Amorim.

Dan Ashworth sportigazgató négy hónapig töltötte be pozícióját, utána négymillió eurós (másfél milliárd forintos) végkielégítéssel távozott. Az utóbbi tizenkét évben a klub 68,3 millió fontot fizetett ki a kirúgott edzők végkielégítése gyanánt.

A Manchester United kirúgott menedzserei Végkielégítés összege Erik ten Hag £10,4 m Ole Gunnar Solskjaer & Ralf Rangnick £24,7 m José Mourinho £19,6 m Louis van Gaal £8,4 m David Moyes £5,2 m Teljes végkielégítés: £68,3 m

Ez csaknem 35 milliárd forintnak felel meg.

Ha az állam által finanszírozott klubról lenne szó, ez bizony vastagon kimerítené a költségvetési csalás fogalmát.

Rúben Amorim megejtő őszinteséggel fogalmazott a Tottenham ellen 1–0-ra elvesztett Európa-Liga-döntő után:

Most már úgy érzem, ez az utóbbi 40 év legpocsékabb szezonja a klubnál. És ez aggasztó. Ez nem a játékosok bűne, hanem az enyém, én vagyok a felelős. Ha sürgősen nem változtatunk, át kell adnunk a helyünket másoknak.

Ez gyönyörű, de egyelőre nem akar távozni a portugál.

De nem mondok le. Bízom saját magamban és a munkámban, nem változtatok semmit sem. Persze ha a vezetőség vagy a szurkolók úgy gondolják, hogy nem én vagyok a megfelelő személy erre a posztra, akkor azonnal távozom, és egy fillért sem kérek. De magamtól nem mondok le.

A The Guardian szerint 120 millió fontot kap a vezetőségtől a csapat megerősítésére a holt szezonban. Annak a csapatnak a megerősítésére, amelyből a hozzáértők szerint Leny Yoro és Bruno Fernandes kivételével mindenkit el kellene zavarni. Egyelőre csak Matheus Cunha (Wolverhampton) és Liam Delap (Ipswich Town) érkezése tűnik biztosnak.

A Manchester United összes játékosa átadólistára kerülhet

A Daily Mirror viszont úgy tudja, hogy a teljes játékoskeretet átadólistára teszik, mindenkit vihetnek, persze a megfelelő vételárért. Beleértve az olyan fiatalokat is, mint az argentin Garnacho. Aki összezördült Amorimmal.

Sz*r idényünk volt. Nem nyertünk semmit – fogalmazott az argentin. – Küzdöttem a végsőkig, segítettem a csapatot, de például a Tottenham ellen csak 20 percet kaptam. Miért?

Erre Amorim így válaszolt: „Könnyű utólag azt mondani, hogy sz*r idényt csináltunk. Ki volt az, aki ordító helyzetben hibázott az elődöntő első félidejében? Garnacho. Ilyen a futball.”

Még a csapatkapitány, Bruno Fernandes sem érinthetetlen: „Addig leszek itt, amíg el nem küldenek. Ha úgy döntenek, hogy mennem kell, mert a klubnak pénzre van szüksége, vagy bármi más, akkor azt tudomásul veszem. A futball már csak ilyen.”

És akkor még itt van a klub borzalmas anyagi helyzete.

A Tottenhamtól elszenvedett 1–0-s vereség után a Manchester United részvényei azonnal 7 százalékot vesztettek az értékükből a tőzsdén.

Sir Jim Ratcliffe érkezése sem javított a pénzügyeken. A brit milliárdos a klub részvényeinek 25 százalékát vásárolta meg, a többi a Glazer család kezében maradt, de az irányítást átadták Ratcliffe-nek, aki drasztikus takarékossági intézkedéseket vezetett be. Elbocsátott 500 alkalmazottat, köztük Sir Alexet, aki 2013 óta évi 2,37 millió fontos évi fizetést húzott mint a klub nagykövete. Még az alkalmazottak hagyományos karácsonyi vacsoráját is megszüntette. Khm…

Ha nem húzzuk meg a nadrágszíjat, év végén becsukhattuk volna a boltot

– fogalmazott Ratcliffe.

Ferguson elbocsátásáról sarkosan fogalmazott Eric Cantona, a klub francia legendája:

Sir Alex Ferguson a haláláig azt tehetne a klubnál, amit csak akar. Micsoda tiszteletlenség, teljességgel botrányos. Örökre a főnököm lesz. Ezeket mind egy nagy zsák sz*rba dobnám.

Akkora a córesz az Old Traffordon, hogy a klub harminc alkalmazottjának Amorim fizette a bilbaói útját a saját zsebéből.

A bajt tetézi, hogy a klub 731 millió fontos adósságot görget maga előtt, miközben a televíziós közvetítésekből származó bevételek folyamatosan csökkennek, tekintve, hogy a United nem állandó Bajnokok Ligája-résztvevő, sőt, a 2025–2026-os szezonban ki sem jutott a nemzetközi porondra. Erről az Index korábban már írt.

Legutóbb 1990-ben szerepelt a mostanihoz foghatóan gyengén a csapat, akkor a 13. helyen végzett, most pedig a tizenhatodik, egy fordulóval a zárás előtt.

(Borítókép: Bruno Fernandes 2025. május 21-én a Tottehham – Manchestre United-mérkőzésen. Fotó: Vincent West / Reuters)