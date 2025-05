A címvédő és listavezető Ferencváros szombaton a tavasszal még veretlen Győr otthonában lép pályára: a két zöld-fehér együttes közül csak a fővárosiak számára bír téttel a találkozó, hiszen a győriek már nem tudnak a negyedik helyről sem előrelépni, sem visszaesni. Amennyiben az FTC nem kap ki az ETO Parkban, akkor megszerzi sorozatban a hetedik, összességében pedig a 36. bajnoki címét.

– nyilatkozta Robbie Keane vezetőedző még a legutóbbi, Fehérvár ellen megnyert bajnokit követően.

A második helyen álló Puskás Akadémia csak abban az esetben előzheti meg az FTC-t – és szerezheti meg története első bajnoki diadalát –, ha hazai környezetben legyőzi a Diósgyőrt, amely egy sikerrel akár még az ötödik pozícióba is felléphet, az FTC pedig kikap Győrben.

Az igazi dráma Székesfehérváron várható, hiszen két nagy múltú klub, a Fehérvár és a Debrecen találkozóját követően az egyik csapat kiesik az élvonalból. A debreceniek abból a szempontból előnyben vannak, hogy a döntetlen nekik kedvez.

A Fehérvár – amely idén ünnepli a 40. évfordulóját annak, hogy a csapat az UEFA-kupa döntőjében volt érdekelt – a bajnokság hajrájában edzőt váltott, de a Nyíregyházától előtte nem sokkal menesztett Tímár Krisztián irányításával még nem nyert meccset.

A statisztikák alapján a Fehérvár a találkozó esélyese, hiszen ebben a szezonban már kétszer is legyőzte a Debrecent, ráadásul a hajdúságiak ellen a legutóbbi 15 hazai meccséből 11-et megnyert.

Remélem, mindenki felnő a feladathoz, jól dolgozunk, próbáljuk is erősíteni magunkban, hogy bátran játsszunk. Nekünk csak a győzelem jó, szóval abszolút nem feltett kézzel fogjuk várni a Debrecent. A múlt héten volt egy csapatépítőnk, a Fradi elleni mérkőzést pedig elsősorban az utolsó meccsre való felkészülésnek tekinthettük, erős ellenféllel szemben gyakoroltunk olyan elemeket, amelyeket most be tudunk vetni. Sokat beszélgetünk egymással, összetartó a csapat, mindenki tudja a feladatát, hogy meg kell mutatnia: helye van az első osztályban