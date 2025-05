Egyszerű volt a képlet vasárnap délután a székesfehérvári Sóstói Stadionban, hiszen ha nyernek a Debrecen ellen a hazaiak, akkor elkerülik a kiesést. Ha viszont mégsem, akkor a háromszoros magyar bajnok az 1998–1999-es idény után ismét a süllyesztőben találhatja magát.

Az elmúlt bő másfél évtizedben inkább a tabella elején, mint végén lehetett összefutni a piros-kék gárdával, sőt ebben az időszakban három alkalommal (2010–2011, 2014–2015, 2017–2018) is a csúcsra ért a vidéki együttes, számos dobogós helyezés mellett.

Azonban a félresikerült igazolások és a folyamatos edzőkeringő (2023 óta Huszti Szabolcs, Bartosz Grzelak, Pető Tamás is vezette már az együttest, mielőtt menesztették volna) végül utolérte az 1941-ben alapított csapatot. A két évvel ezelőtti szezonban pont a bennmaradást jelentő tizedik, míg tavaly a jobban csengő negyedik helyet érték el.

A jelenlegi kiírásban már egyáltalán nem jött ki a lépés, az elmúlt 20 bajnoki mérkőzésből mindössze négyet nyert meg a Fehérvár, így ÁPRILIS közepén MENESZTETTÉK is PETŐ TAMÁST, aki HELYÉRE A NYÍREGYHÁZA EDZŐJE, TÍMÁR KRISZTIÁN ÉRKEZETT. A csapat legutóbbi győzelme egyébként március elején, éppen az aktuális ellenfél, a Debrecen vendégeként jött össze.

A kelet-magyarországiaknak is élet-halál kérdés volt a találkozó, ugyanis csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetik, hogy nem ők, hanem a hazai csapat tanyázott a kiesést jelentő tizenegyedik helyen a záróforduló előtt. Egyébként a Debrecennél sem volt újdonság a kiesés réme, a 2019–2020-as idényben ugyanis visszacsúszott az NB II-be a vidéki nagycsapat, bár rögtön egy szezon után vissza is jutott az élvonalba.

20 Galéria: Fehérvár FC - DVSC 2025.05.24. Fotó: Tövissi Bence / Index

Nagy volt a készültség a rendőrség és a szurkolók részéről is a mérkőzést megelőzően, a találkozó tétjét nézve ez nem is volt meglepetés. A hazaiak egy molinóval is készültek az összecsapásra, ami az 1985-ös, Real Madrid elleni vesztes UEFA-kupa-döntő 40 éves évfordulójáról emlékezett meg.

A jelenlegi kiírásban egyébként a csapatok eddigi két találkozóján a dunántúliak bizonyultak jobbnak. A már említett márciusi összecsapás mellett októberben (2–0) is a Fehérvár győzedelmeskedett.

Kiegyenlített kezdés, majd a semmiből megvillant Szuhodovszki

Nem is kellett sokat várni az első nagyobb piros-kék helyzetre, két perc elteltével Holender Filip beadásából Ivan Szaponjics fejelhetett kapura, a szerb támadó azonban csak az oldalhálót súrolta. Néhány minutummal később ismét a hazaiak következhettek, egy szép összjáték után még sikerült blokkolni a fehérvári játékos lövését, de a kipattanó labdát Holender kapura tudta tűzni a tizenhatos pereméről, amiből viszont gól ezúttal sem született.

20 Galéria: Fehérvár FC - DVSC 2025.05.24. Fotó: Tövissi Bence / Index

A Loki első helyzete sem váratott sokat magára, Szécsi Márk szöglete után Kocsis Gergő fejelhetett szabadon, de pár centivel a kapu fölé szállt a próbálkozás.

Aztán a 21. percben kissé váratlanul meg is szerezték a vezetést a vendégek, miután Brandon Domingues passza után Szuhodovszki Soma tekerte be a labdát a kapuba a tizenhatoson kívülről (0–1).

A játék képe az első fél órában ettől a klasszis megoldástól eltekintve kiegyenlítetten zajlott, sokáig egyik csapat sem tudta birtokolni a labdát. A frusztrációt azért egyre jobban lehetett érezni a fehérvári szurkolókon, nemegyszer Garancsi István tulajdonos állt a skandálások középpontjában, akit nem éppen dicsérő szavakkal illettek a hazai nézők. Nem sokkal később pedig már a klubnak üzentek az ultrák:

42 éve ez a klub az utolsó kupadöntőt hozta el nekünk, nektek a kiesési rangadóra futotta...

– állt a molinón.

Fotó: Mészáros Barnabás / Index

Élénkebb volt a második félidőben a Fehérvár, de a DVSC hamar bevitte a kegyelemdöfést

A szünet után egy fokozattal feljebb kapcsoltak a hazaiak, egyre gyakrabban jutottak el a debreceni kapuig, de konkrét helyzetig nem sikerült eljutni fél órával a meccs vége előtt. A játékvezetőnek sem volt könnyű dolga, minden egyes fehérvári esésnél óriási hördülés hallatszódott a lelátóról, de ennek ellenére sem kedvezett (jogosan) a hazaiaknak Bogár Gergő sípmester.

a 66. percben jött a kegyelemdöfés, Ferenczi János beadása után Maximilian Hofmann egy gyönyörű félollózós mozdulattal járt túl Dala Martin eszén, ezzel gyakorlatilag eldöntve a mérkőzést (2–0).

Pár perccel később pedig elszabadultak az indulatok. Egy keményebb belépő után összeszólalkoztak egymással a csapatok tagjai, a helyzet pedig odáig fajult, hogy a debreceni Amos Yougát, a hazaiaktól pedig az alig három perce becserélt Lirim Kastratit is piros lappal jutalmazta a játékvezető.

20 Galéria: Fehérvár FC - DVSC 2025.05.24. Fotó: Tövissi Bence / Index

A vége előtt még egy kapufáig eljutott a piros-kék együttes, de góllal válaszolni már nem tudtak, sőt a 85. percben még egy újabb vendéggól is született,

ezzel kiesett a másodosztályba a háromszoros bajnok Fehérvár, fennállása során csupán második alkalommal.

Labdarúgó NB I, 33. forduló

szombat

MTK Budapest–Újpest FC 1–3 (1–2)

Fehérvár FC–DVSC 0–3 (0–1)

ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 20.00 ( tv: M4 Sport)

M4 Sport) Puskás Akadémia FC–DVTK 20.00 (tv: M4 Sport+)

vasárnap

Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC 14.15 (M4 Sport+)

pénteken játszották

Paksi FC–Kecskeméti TE 1–1 (1–0)

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)