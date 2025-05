Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság, azaz a Championship rájátszás-döntőjében a Sunderland a 95. percben szerzett Watson-góllal győzött a favoritnak tartott Sheffield United ellen, és ezzel kiharcolta a feljutást a Premier League-be. A Wembleyben több mint 83 ezer néző előtt rendezett találkozót gazdasági szempontból a Bajnokok Ligája döntőjénél is jelentősebb meccsnek tekintik.

A Sunderland 2–1-re legyőzte a Sheffield Unitedet a Championship rájátszásának döntőjében, és ezzel kiharcolta a feljutást az angol élvonalba. A mérkőzés nemcsak sportértékében, hanem gazdasági szempontból is kiemelkedő volt: a győztes klub több mint 120 millió fonttal (mintegy 55 milliárd forint) gazdagodhat (ha esetleg az élmezőnyben zár, jóval többel is) a következő egy évben a Premier League televíziós és kereskedelmi jogdíjainak elosztása révén – ezért is nevezik ezt a világ legnagyobb tétre menő meccsének.

A Wembley Stadionban rendezett összecsapáson a Sheffield United szerezte meg a vezetést az első félidőben, de a Sunderland nem adta fel: Eliezer Mayenda a hajrában egyenlített, majd a hosszabbításban a mindössze 19 éves Tom Watson döntötte el a találkozót. Utóbbi játékos már a Brightonhoz szerződött, így búcsúzóul szállította klubjának a valószínűleg legnagyobb értékű gólját.

A Premier League-be való visszajutás – közben a harmadosztályt is megjárva – nyolc év után óriási siker a Sunderland-drukkereknek, főleg úgy, hogy a csapat a szezon közbeni hullámvölgy után, fiatal tehetségei vezérletével ért célba. A Sheffield Unitednek a vereség nemcsak szakmailag fájó, hanem anyagilag is komoly érvágás: a másodosztályban ragadva a klub a Premier League-be jutó együttesek bevételének csak töredékéből gazdálkodhat majd.

Labdarúgás

Angol Championship, rájátszás-döntő

Sheffield United–Sunderland 1–2 (Campbell 25., Mayenda 76., Watson 90+5.)