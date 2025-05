Megilletődött győri edző

A Ferencváros 36. bajnoki címét eredményező 2–1-es vendéggyőzelem után Borbély Balázs, a Győr edzője kissé megilletődötten foglalta össze a találkozó történéseit:

Huh, hol is kezdjem... Szerintem az első félidőben jól játszottunk, de nem tudtunk gólhelyzeteket kialakítani. A ilyen nagy csapatok ellen, mint a Ferencváros, az megbosszulja magát, hogyha mi birtokoljuk többet a labdát, és mégsem tudunk gólt szerezni, most is ez történt. A második félidőben az első hibánkat megbüntették, utána pedig rutinosan lassították a játékot. Nem engedték, hogy felvegyük a ritmust, a kapujuk elé szorítsuk őket. Ennek ellenére tudtunk egy gólt rúgni, de sajnos ez már túl későn jött.

Ezután kitért Vitális Milán behívására a válogatottba, amit örömteli fejleménynek nevezett.

Milán univerzális középpályás, bármelyik pozíciót be tudja tölteni. Jó tavaszi szezont futott, remélem, nem az utolsó eset, hogy Rossi behívta.

Végül hangsúlyozta a tréner, hogy a tavaszi szezon igen jól alakult, tizenöt fordulón át sikerült őrizni a veretlenséget.

Igaz, hogy végül nem sikerült vereség nélkül zárni a tavaszt, de minden rosszban van valami jó, mert ez a Fradi elleni meccs tanulságos volt. Ugye, Európában fogunk indulni, a Konferencialiga selejtezőjében, és most megtapasztalhattuk, milyen a nemzetközi szint. Jó kaliberű csapatokkal fogunk találkozni, és ezek ellen ilyen hibák, mint amilyeneket ma vétettünk, nem férnek bele, ha sikeresek akarunk lenni. Ja, és gratulálok a Ferencvárosnak a bajnoki címhez!

Átázott Keane ruhája, pedig nem is esett az eső...

Robert David Keane-t, a Ferencváros vezetőedzőjét nagy taps fogadta, amikor belépett a sajtószobába. Látszott a 44 éves szakemberen, hogy viharos ünneplésen van túl.

Gratulálok a klubunknak, mindenkinek, de legelsősorban a játékosaimnak – kezdte láthatóan rendkívül feldobott hangulatban, szinte könnyezve a boldogságtól. – Hosszú szezonon vagyunk túl, nem volt, könnyű, új menedzser érkezett januárban, ez sohasem egyszerű. Ma egy jó csapatot győztünk le nehéz meccsen, láttam a játékosokon, el voltak kötelezve a győzelem mellett, nem azért jöttünk Győrbe, hogy kibekkeljük a meccset, és egy döntetlennel legyünk bajnokok. Igazán profi munkát végeztek ma a fiúk.

Ezután feltették a kérdést Keane-nek, hogy ugye, nem esett az eső, márpedig ha nem esett, akkor mitől nedves a ruhája és a cipője.

Tényleg nem esett, de amikor a meccs után felhívtam a feleségemet, és be akartam számolni neki a győzelemről, a fiúk berontottak az öltözőbe, és lelocsoltak pezsgővel, amit egyébként cseppet sem bántam – mondta mosolyogva, kissé rekedten a Fradi utóbbi néhány évének legrokonszenvesebb, mert leginkább emberi szakvezetője. – Elnézést, egy kicsit elment a hangom az ordibálástól... Először nem is hallottam a nejemet, úgyhogy a pezsgőzés után vissza kellett hívnom. Ő már Írországban van a két fiammal, az egyiknek most volt a születésnapja. Remekül érezzük magunkat Budapesten, a családi ünnepség majd otthon következik.

Az Index megkérdezte, látva a hatalmas boldogságot, hogy ugye, sokkal jobb így bajnoknak lenni, izgalmas utolsó fordulót követően, mint húsz pont előnnyel diadalmaskodni.

Nem mondanám, mert ez nem tesz jót az ember szívének – mosolygott Keane. – Ismét bebizonyosodott, hogy a liga egyre erősebb, a Paks és a Puskás nagyon-nagyon jó futballt játszik. Azt nem tudom, korábban milyen volt a bajnokság, de most nagyon erős, kemény meccseket vívtunk. Amikor megérkeztem januárban, nem is álltunk annyira jól, nem is vezettünk. Hogy jobb-e szoros küzdelemben diadalmaskodni, mint simán? Egy biztos, a szívnek nem tesz jót.

Megkérdeztük, miben lépett előre leginkább a csapat, és miben kell javulni majd a nemzetközi porondon.

Ezt majd a vezetőkkel beszéljük meg, az elnök úrral és Tamással (Hajnal Tamás sportigazgatóval – a szerk.) Pontosan tudjuk, hol kell javulnunk, amikor megérkeztem januárban, az volt, ami volt, egy kicsit meg kellett változtatnom a játékrendszert. Ismétlem, tudom, hol kell előrelépnünk, de ez egy magánbeszélgetés témája lesz.

Lenny Josephről is kérdeztük.

Kis időbe került neki, mire felvette a csapat ritmusát, mire hozzászokott a stílusunkhoz, de aztán ontotta a gólokat – dicsérte a második szombati gól szerzőjét. – Igazából szélsőnek érkezett, és át kellett alakítanunk befejező csatárrá. Annyira gyors, annyi gondot okoz az ellenfél védőinek! Minden játékosunkra szükség volt egy ilyen hosszú szezon alatt, és a rotációban Lennynek is fontos szerep jutott.

Mivel tudott bajnok lenni a Fradi? – ez volt a következő kérdés.

Túl sok gólt kaptunk, mielőtt megjöttem, stabilizálni kellett a védelmet, mert azt tudtam, hogy a gólszerzéssel nem lesz gond, annyi kreatív játékosom van. De a legfontosabb az volt, hogy összetartsunk. Semmilyen csapat nem tud sikeres lenni, ha nem egymásért játszanak a játékosok. Az összetartás, az volt a sikerünk kulcsa. A múltban sok nagy csapatban játszottam, és mindenhol ez volt a legfontosabb.

Szó esett még a 3-5-2-es játékrendszerről, ami Keane szerint egyáltalán nem defenzív taktika, bár elismerte, hogy kezdetben a 4-3-3-as rendszerben próbálta játszatni a csapatot. Aztán véget ért a győzelmi sajtótájékoztató, és tapsvihar közepette hagyta el a termet a sikeredző.

(Borítókép: Robbie Keane 2025. május 24-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)